Daniel Băluță: „În Capitală se dă tonul. De aici pornește încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD”

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că Bucureştiul trebuie să devină motorul partidului şi un exemplu de guvernare eficientă, „cu cap, cu inimă şi cu rezultate”.

„Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD. De aceea PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu inimă şi cu rezultate. Succesul nostru de aici nu e doar local. Când capitala funcţionează, întreaga ţară prinde încredere că România se poate mişca înainte”, a declarat Daniel Băluță, la conferința PSD București, potrivit News.ro.

El a subliniat că PSD Bucureşti trebuie să fie „laboratorul de politici publice urbane” al partidului, locul în care se testează soluţii pentru problemele majore ale oraşului: locuire, mobilitate, sănătate, educaţie şi digitalizare.

„PSD Bucureşti nu este o singură structură de partid, este un organism esenţial, un sistem viu care conectează politica, administraţia şi oamenii. (...) Suntem centrul de greutate al partidului. De aici vine coerenţa, direcţia şi disciplina. De aici trebuie să plece mesajul simplu: Facem treabă! Dar suntem şi o forţă umană. Noi trebuie să fim vocea celor care nu mai au timp să ceară ajutor, dar care au nevoie, ca cineva să-i vadă şi să le fie aproape. De aceea, PSD Bucureşti trebuie să fie laboratorul de politici publice, urbane al partidului, locul unde se testează idei pentru locuire, mobilitate, sănătate, educaţie, digitalizare”, a spus Băluţă.

Noul președinte al organizației PSD București și candidatul social-democraților la Primăria Capitalei a vorbit şi despre începuturile sale în politică, amintind că a intrat în Partidul Social Democrat în 1999, dar s-a implicat activ abia în 2012.

„Credeam că o să fie ca la mine la cabinet, oamenii vin, îţi spun ce-i doare şi tu încerci să-i ajuţi. Doar că, în politică şi mai ales în administraţie, pacientul este tot oraşul şi toată lumea zice ce-o doare, în acelaşi timp. Însă, am înţeles repede ceva esenţial. Administraţia înseamnă să ai grijă de oameni, să-i asculţi, să le vezi nevoile şi să cauţi soluţii, chiar şi când munca ta nu se vede. Să fii acolo, discret, dar constant pentru cei care au nevoie de sprijin şi de siguranţă”, a transmis Daniel Băluţă.

El a lansat și un apel la unitate în cadrul organizației: „Azi nu este doar o zi de alegeri interne. Este ziua în care spunem cu toţii că avem nevoie de mai mult. Mai multă organizare, mai multă energie, mai multă unitate. Bucureştiul este cea mai mare provocare politică din România, dar şi cea mai mare oportunitate.”