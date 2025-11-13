search
Daniel Băluță și-a prezentat planurile pentru Capitală: infrastructură modernă, investiții europene și spitale noi

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, a prezentat principalele proiecte și argumente cu care speră să-i convingă pe bucureșteni să-i acorde votul.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 FOTO: FB
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 FOTO: FB

Edilul a vorbit despre investițiile derulate în Sectorul 4 în ultimii ani – în infrastructură, educație, sănătate și spații verzi – și a subliniat că experiența acumulată îl recomandă pentru conducerea Capitalei.

„Dovada vie a faptului ca am fost preocupat și sunt preocupat de lucrul acesta este magistrala de metrou. Suntem prima primărie din România care am reușit să adăugăm unei magistrale o stație de metrou. O investiție de 60 de milioane. Totodată, suntem posesorii celei mai importante investiții de infrastructură din România, la ora asta: o investiție de 17 miliarde de lei, 3,2 miliarde de euro pentru magistrala M4 de metrou Gara de Nord Gara Progresu”, a spus Daniel Băluță, la Antena3.

Primarul Sectorului 4 a precizat că stația Tudor Arghezi de pe magistrala M2 este finalizată, iar proiectul M4 se află pe finalul licitației, cu contractul de finanțare deja semnat.

Planșeul Unirii, cea mai importantă lucrare de infrastructură din București

Un alt proiect major menționat de Băluță este reabilitarea Planșeului Unirii, pe care o consideră „cea mai importantă lucrare de infrastructură din Capitală” în acest moment.

„Am finalizat piese importante din inelul median al Capitalei, am lărgit șoseaua Luica–Turnu Măgurele, am făcut pasajul Europa Unită și suntem pe ultima sută de metri la pasajul Apărătorii Patriei. Am terminat documentația pentru pasajul peste Șoseaua Olteniței”, a explicat edilul.

De asemenea, el a amintit de realizarea nodului intermodal de la Eroii Revoluției, unde peronul de tramvai a fost conectat cu stația de metrou pentru o circulație mai sigură și un trafic mai fluid.

„Am construit un spital”

De asemenea, Băluță a pus accent și pe proiectele din domeniul sănătății. 

„Suntem singura primărie din acest oraș și, din păcate, dintre foarte puținele din România, care am construit deja un spital, unul de stomatologie. Și, mai mult decât atât, în acest moment, tot cu bani europeni, suntem pe ultima sută de metri pentru a finaliza Spitalul de Pneumologie Marius Nasta, un spital cu o capacitate de 100 de paturi”, a spus Băluță.

În ceea ce privește educația, Daniel Băluță afirmă că Sectorul 4 a atras 5 miliarde de euro din fonduri europene pentru modernizarea unităților de învățământ.

„Am reușit să investim în calitatea clădirilor și în infrastructura educațională. Suntem, probabil, cea mai puternică primărie din România la acest capitol”, a spus el.

Am construit singurul patinoar funcțional

Totodată, edilul a menționat realizarea unui amfiteatru ultramodern pentru studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, precum și investițiile în infrastructura sportivă – inclusiv singurul patinoar olimpic funcțional din București, care va găzdui Campionatul Mondial de Hochei în 2026.

„Am terminat documentația pentru pasajul de peste Șoseaua Olteniței, am dezvoltat infrastructura sportivă a Bucureștiului, am reușit să facem singurul patinoar funcțional astăzi, un patinoar olimpic pe care se va desfășura inclusiv Campionatul Mondial de Hochei, la începutul anului 2026, am făcut, de asemenea, un amfiteatru ultramodern pentru studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila”, a mai spus primarul Sectorului 4.

„Am reușit, pentru prima dată în istoria Sectorului 4, să creăm un parc nou – Parcul Tudor Arghezi – și să îl extindem ulterior. Am lărgit bulevardele, am reabilitat termic sute de blocuri și am lucrat pentru ca traficul să fie mai fluent de la nord la sud, de la est la vest”, a explicat Băluță.

În încheiere, Daniel Băluță a transmis că determinarea și experiența sunt principalele atuuri cu care pornește în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Am avut această tenacitate, această determinare, am muncit pe brânci împreună cu echipa pe care o conduc, să facem ceea ce am făcut din sectorul 4. Mai este enorm de făcut, să nu mă înțelegeți greșit, dar experiența pe care am căpătat-o aici este nu importantă, ci foarte importantă”, a concluzionat Daniel Băluță.

