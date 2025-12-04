search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Averile candidaților la fotoliul de primar general al Capitalei. Ce au declarat Băluță, Drulă, Ciucu și Alexandrescu

Agenția Națională de Integritate a publicat declarațiile de avere ale candidaților la fotoliul de primar general al Capitalei. 

Băluță, Ciucu, Drulă, Alexandrescu, patru dintre candidații la Primăria Capitalei.

Anca Alexandrescu a trecut în declarația de avere șase terenuri în Buzău și două apartamente în Capitală

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei, precizează în declarația de avere că are șase terenuri în Buzău, Constanța și București.

Cinci dintre acestea sunt deținute împreună cu Paul Sebastian Vereș.

Anca Alexandrescu a trecut în declarația de avere și două apartamente în București.

În ceea ce privește veniturile, Anca Alexandrescu a declarat că pe parcursul anului 2024 a obținut 51.280 de lei de la firma de marketing SC Graffiti Red SRL și 333.008 de lei de la SC Realitatea Media SA, adică 32.000 de lei pe lună. 

Potrivit declarației de interese, Anca Alexandrescu este asociat unic al companiei MRA Strategy Media and Consulting SRL. 

La capitolul „conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro” nu apare nimic.

Ce a trecut în declarația de avere Cătălin Drulă

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a trecut în declarația de avere că a  investit în 13 companii străine și autohtone, inclusiv Hidroelectrica, dar și în titluri de stat.

Valoarea acțiunilor deținute depășește 2,2 milioane de dolari.

Drulă are un teren de 1.490 de metri pătrați în intravilan, în Ilfov, și un autoturism BMW, fabricat în 2012.

În același document a trecut și 800.000 de euro în bănci, în conturi sau fonduri de investiții.

În anul 2024, Cătălin Drulă a obținut, potrivit declarației sale de avere, 141.432 de lei din indemnizația de deputat, 7.370 de lei din dividende, 48.243 de lei din dobânzi și 6.844 de lei din transferul unor titluri de valoare.

Averea lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu
Citește și: Reacția lui Daniel Băluță la sondajul care o plasează pe Anca Alexandrescu la egalitate cu el: „Orașul ăsta nu e un platou de televiziune, ci un șantier”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a trecut în declarația de avere două terenuri, unul în județul Argeș, de 5.047 de metri pătrați, și unul în Ilfov, de 500 de metri pătrați.

Edilul mai are două apartamente în București și un autoturism Renault, fabricat în 2023. 

Liberalul deține, împreună cu soția, aproximativ 60.000 de euro în 9 conturi bancare, depozite sau fonduri de investiții (sau fonduri private de pensii), potrivit declarației de avere.

Ciprian Ciucu și soția totalizează și credite de 46.303 euro, respectiv 75.200 de lei, scadente în 2040 și 2028. 

Ciprian Ciucu a obținut pe parcursul anului 2024 un salariu de 232.192 de lei pentru postul de primar al Sectorului 6 și aproximativ 1.500 de euro din chirii. 

Averea declarată de Daniel Băluță

Daniel Băluță

Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidatul PSD la funcția de primar general al Municipiului București, a declarat pentru anul 2024 venituri de peste 500.000 de lei din salariul de primar și dividende de la o clinică stomatologică (228.864 de lei din salariul de primar al Sectorului 4 și 317.072 de lei de la AAB Spektra Dent)

Potrivit declarației de avere pe care a depus-o, edilul are șapte terenuri în București, Prahova și Maramureș și două case, în București și Maramureș, plus bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 15.000 de euro.

Citește și: Dezbinare în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu: „Este parte din vechiul sistem”. Ce spune de George Simion

Conform declarației de avere, Băluță mai deține 45.000 de euro în mai multe conturi sau fonduri de investiții, dar și acțiuni în compania AAB Spektra Dent

Edilul a declarat în același document că i-a împrumutat fiului său 50.000 de lei.

Daniel Băluță are și un credit de 120.000 de lei, scadent în 2028.

O investigație Snoop și Public Record a arătat că familia edilului deține în Sectorul 4 un complex format din 3 vile și mai multe terenuri.

Amintim că un sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews o poziționează pe Anca Alexandrescu aproape de Daniel Băluță în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei.   

