search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Cifrele de infarct ale unui sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Trei candidați, luptă la baionetă pentru primul loc

0
0
Publicat:

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, sunt primii în intențiile de vot ale bucureștenilor, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews.

Alexandrescu s-a apropiat mult de Băluță în ultimul sondaj Atlasintel. FOTO colaj Facebook
Alexandrescu s-a apropiat mult de Băluță în ultimul sondaj Atlasintel. FOTO colaj Facebook

Doar 0,1% îi mai trebuie Ancăi Alexandrescu să-l prindă din urmă pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Sunt urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu.

Într-un precedent sondaj AtlasIntel, realizat în urmă cu două săptămâni, în fruntea clasamentului era Ciprian Ciucu, Daniel Băluță figura pe locul doi, iar Anca Alexandrescu era a treia. 

Noul sondaj a fost realizat în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de două puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. 

Cu ce procente sunt creditați candidații la Primăria Capitalei

Concret, sondajul AtlasIntel îl creditează pe primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, cu 23,3%, iar pe Anca Alexandrescu, cu 23,2%. 

Primarul PNL Ciprian Ciucu ar avea 21,7%, ocupând locul trei în acest sondaj, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă s-ar situa pe locul 4, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

AtlasIntel este condus de sociologul român Andrei Roman, institutul fiind fondat în 2017. Potrivit LinkedIn, Andrei Roman a absolvit Colby College, are un master și un doctorat la Harvard. De-a lungul caierei a făcut cercetare în afară. De altfel, a pus bazele AtlasIntel în Sao Paulo. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
digi24.ro
image
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
stirileprotv.ro
image
Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
gandul.ro
image
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Linia va fi inaugurată în 2026
mediafax.ro
image
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Tradiție de 1 Decembrie! Am întrebat 100 de olandezi: „Primul nume de sportiv din ROMÂNIA care vă trece prin minte?” » Două legende sunt la egalitate pe locul 1: surprize mari în top
gsp.ro
image
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cum şi când se resetează termostatul de la centrala termică: sfaturi pentru a funcţiona în parametri
playtech.ro
image
Orașul din România unde se construiește un nou stadion. Arena va fi inaugurată în 2026 și va avea o capacitate de 10.000 de locuri
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu înlocuitori
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Moment emoționant de Ziua Națională, într-un avion! Un jandarm român a cântat la vioară imnul României, la peste 10.000 de metri altitudine
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în lupta pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt aproape la egalitate într-un sondaj de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
click.ro
image
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani”
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Răzbunarea prințului repudiat va cutremura Palatul! După ce a fost lăsat fără casă și titluri, va lovi fără milă

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!