Cifrele de infarct ale unui sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Trei candidați, luptă la baionetă pentru primul loc

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, sunt primii în intențiile de vot ale bucureștenilor, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews.

Doar 0,1% îi mai trebuie Ancăi Alexandrescu să-l prindă din urmă pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Sunt urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu.

Într-un precedent sondaj AtlasIntel, realizat în urmă cu două săptămâni, în fruntea clasamentului era Ciprian Ciucu, Daniel Băluță figura pe locul doi, iar Anca Alexandrescu era a treia.

Noul sondaj a fost realizat în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de două puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Cu ce procente sunt creditați candidații la Primăria Capitalei

Concret, sondajul AtlasIntel îl creditează pe primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, cu 23,3%, iar pe Anca Alexandrescu, cu 23,2%.

Primarul PNL Ciprian Ciucu ar avea 21,7%, ocupând locul trei în acest sondaj, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă s-ar situa pe locul 4, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

AtlasIntel este condus de sociologul român Andrei Roman, institutul fiind fondat în 2017. Potrivit LinkedIn, Andrei Roman a absolvit Colby College, are un master și un doctorat la Harvard. De-a lungul caierei a făcut cercetare în afară. De altfel, a pus bazele AtlasIntel în Sao Paulo.