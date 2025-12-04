search
Joi, 4 Decembrie 2025
Video Dezbinare în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu: „Este parte din vechiul sistem”. Ce spune de George Simion

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Anamaria Gavrilă, președintele POT, a criticat dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, acuzând-o că nu reprezintă suveranismul și face parte din „vechiul sistem” politic. Șefa POT a afirmat că formațiunea sa nu a fost implicată în nicio discuție privind susținerea candidatei

Anamaria Gavrilă/FOTO: Inquam photos
Anamaria Gavrilă/FOTO: Inquam photos

„Nu ne-a invitat nimeni din AUR la nicio discuție. Doar am fost sunată de cineva să o susțin pe Anca Alexandrescu. Nu pot să vă zic cine m-a sunat. O cunosc pe respectiva persoană care m-a sunat, evident, dar nu vreau să-i zic numele. (...) Eu am aflat de la televizor că Anca Alexandrescu era candidata a ceea ce se dorea a fi polul suveranist la Primăria Capitalei. Dar Anca Alexandrescu nu reprezintă suveranismul și nici ideea de suveranism. Suveraniștii sunt oamenii care s-au săturat de vechiul sistem. Anca Alexandrescu este parte din vechiul sistem.”, a declarat șefa POT la România TV.

Șefa POT a criticat și acțiunile lui George Simion, liderul AUR. „Cred că nu ar trebui să confundăm suveraniștii cu domnul George Simion. Eu încă nu am întâlnit un om care să spună că George Simion se ține de cuvânt”, a afirmat Anamaria Gavrilă.

Șefa POT a mai declarat că este de acord cu Călin Georgescu în privința faptului că alegerile parțiale locale din 7 decembrie.

„Sunt de acord cu domnul Georgescu că aceste alegeri nu sunt corecte. Aceste alegeri nu sunt nici corecte, nici legitime”, a spus Gavrilă.

