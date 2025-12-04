Tensiune maximă înainte de alegeri: Drulă provoacă indignare cu o declarație nefericită

Cursa pentru Primăria Generală a Capitalei se tensionează puternic înaintea alegerilor din 7 decembrie. Cătălin Drulă, candidatul USR, a făcut o declarație controversată în direct, comparându-i pe adversarii săi politici cu „ciuma și SIDA”, afirmație pentru care și-a cerut ulterior scuze.

În timpul unei emisiuni la Digi24, Cătălin Drulă a fost întrebat de ce nu se retrage din cursă în favoarea lui Ciprian Ciucu, pentru a evita ca Primăria Capitalei să fie câștigată de candidatul PSD, Daniel Băluță. Răspunsul său a provocat imediat reacții.

„Eu nu pot să aleg între mătrăgună și cucută sau între ciumă și SIDA”, a spus Cătălin Drulă.

Moderatorul l-a întrerupt, avertizându-l că afirmația depășește limitele unei comparații acceptabile. Confruntat cu criticile, liderul USR a revenit asupra declarației: „Ok, o retrag pe asta atunci. Retrag această afirmație. Sunt de acord cu dumneavoastră și îmi cer scuze. Era o metaforă între a alege între specii ale răului. Este o metaforă nepotrivită, am admis lucrul ăsta”, a precizat acesta.

Ce arată sondajele înainte de alegeri

Potrivit unui sondaj CURS, candidații Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) se află într-o competiție strânsă pentru voturile bucureștenilor. Datele arată astfel:

Daniel Băluță: 26%

Ciprian Ciucu: 23%

Cătălin Drulă: 22%

Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR): 17%

Ana Maria Ciceală (SENS): 7%

George Valentin Burcea (POT): 4%

Un alt sondaj, publicat la începutul acestei săptămâni, indica o luptă la vârf între Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, la distanță foarte mică unul de celălalt.

Aceste cercetări sociologice nu au inclus însă retragerea candidatului independent Vlad Gheorghe, susținut de DREPT, care și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu.

Alegerile din 7 decembrie

Scrutinul pentru Primăria Generală a Municipiului București va avea loc pe 7 decembrie, iar campania electorală este în plină desfășurare din 22 noiembrie. Inițial, în cursă erau înscriși 17 candidați, însă până acum doi s-au retras: Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici.

Derapajul lui Cătălin Drulă adaugă o nouă tensiune unei campanii deja marcate de rivalități puternice și schimburi dure de replici.