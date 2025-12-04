search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Tensiune maximă înainte de alegeri: Drulă provoacă indignare cu o declarație nefericită

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Cursa pentru Primăria Generală a Capitalei se tensionează puternic înaintea alegerilor din 7 decembrie. Cătălin Drulă, candidatul USR, a făcut o declarație controversată în direct, comparându-i pe adversarii săi politici cu „ciuma și SIDA”, afirmație pentru care și-a cerut ulterior scuze.

Cătălin Drulă, comparație dură la adresa lui Ciprian Ciucu și Daniel Băluță FOTO: Colaj Mediafax
Cătălin Drulă, comparație dură la adresa lui Ciprian Ciucu și Daniel Băluță FOTO: Colaj Mediafax

În timpul unei emisiuni la Digi24, Cătălin Drulă a fost întrebat de ce nu se retrage din cursă în favoarea lui Ciprian Ciucu, pentru a evita ca Primăria Capitalei să fie câștigată de candidatul PSD, Daniel Băluță. Răspunsul său a provocat imediat reacții.

Eu nu pot să aleg între mătrăgună și cucută sau între ciumă și SIDA”, a spus Cătălin Drulă.

Moderatorul l-a întrerupt, avertizându-l că afirmația depășește limitele unei comparații acceptabile. Confruntat cu criticile, liderul USR a revenit asupra declarației: „Ok, o retrag pe asta atunci. Retrag această afirmație. Sunt de acord cu dumneavoastră și îmi cer scuze. Era o metaforă între a alege între specii ale răului. Este o metaforă nepotrivită, am admis lucrul ăsta”, a precizat acesta.

Ce arată sondajele înainte de alegeri

Potrivit unui sondaj CURS, candidații Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) se află într-o competiție strânsă pentru voturile bucureștenilor. Datele arată astfel:

  • Daniel Băluță: 26%
  • Ciprian Ciucu: 23%
  • Cătălin Drulă: 22%
  • Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR): 17%
  • Ana Maria Ciceală (SENS): 7%
  • George Valentin Burcea (POT): 4%

Un alt sondaj, publicat la începutul acestei săptămâni, indica o luptă la vârf între Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, la distanță foarte mică unul de celălalt.

Aceste cercetări sociologice nu au inclus însă retragerea candidatului independent Vlad Gheorghe, susținut de DREPT, care și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu.

Alegerile din 7 decembrie

Scrutinul pentru Primăria Generală a Municipiului București va avea loc pe 7 decembrie, iar campania electorală este în plină desfășurare din 22 noiembrie. Inițial, în cursă erau înscriși 17 candidați, însă până acum doi s-au retras: Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici.

Derapajul lui Cătălin Drulă adaugă o nouă tensiune unei campanii deja marcate de rivalități puternice și schimburi dure de replici.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Surpriză! Era pe punctul de a se căsători cu ”nepotul” său, dar acum e împreună cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr FOTO
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
antena3.ro
image
Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Se spală sau nu carnea înainte de gătire: Chef Ștefan Popescu lămurește greșeala pe care o fac mulți în bucătărie
playtech.ro
image
Primul 11 al FCSB la derby-ul cu Dinamo! Echipă total schimbată față de meciul cu UTA Arad. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii tulburătoare despre Roxana Moise! Când a depistat fosta concurentă de la „Exatlon” boala care a răpus-o
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Un nou venit pentru pensionari. Se pregătește modificarea legii pensiilor DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză