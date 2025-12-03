search
Anca Alexandrescu mizează pe votanții lui Georgescu: „Au înțeles ce a spus el și mă votează” / „Bucureștiul arată ca locuința lui Nicușor Dan”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cu patru zile înainte de alegerile cruciale pentru Primăria Capitalei, candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a comparat Bucureștiul cu locuința lui Nicușor Dan și a oferit noi detalii despre natura relației sale cu familia Georgescu.

Anca Alexandrescu a vorbit despre relația cu familia Georgescu. FOTO Profimedia
Anca Alexandrescu a vorbit despre relația cu familia Georgescu. FOTO Profimedia

Anca Alexandrescu a declarat în emisiunea lui Marius Tucă de la Realitatea că foarte „multi dintre votanții lui Călin Georgescu au înțeles ce a spus el și mă votează”, deși fostul candidat la prezidențiale a declarat, marți, 2 decembrie, că nu susține pe nimeni în alegerile pentru Primăria Capitalei.

„În grădina mea se află o minunată magnolie dăruită de familia Georgescu”

 Candidata susținută de AUR a explicat:

„Crezi că între mine și familia Georgescu poate exista un conflict, când în grădina mea se află o minunată magnolie dăruită de familia Georgescu și schimbăm rețete în fiecare zi?! Vreau să spun foarte clar: eu nu am nevoie de nicio proptea. Toți ceilalți candidați au pe cineva: dl. Drulă încalcă zi de zi toate legile, inclusiv Constituția, făcând campanie cu președintele Nicușor Dan. Dl. Ciucu este susținut de Bolojan, de Orban și de Vlad Gheorghe. Dl. Băluță are tot felul de proptele, pe dl. Ciolacu, chiar și Nicușor Dan îl place pe Băluță, domnii Teodorovici și Ponta îl susțin toți pe Băluță. Am o relație la fel de bună cu familia Georgescu. Foarte multi dintre votanții lui Călin Georgescu au înțeles ce a spus el și mă votează”. 

Anca Alexandrescu spune că Bucureștiul arată precum locuința lui Nicușor Dan - „haos și mizerie”

Alexandrescu a avut și câteva atacuri politice, mai ales la adresa lui Daniel Băluță, față de care un sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews o poziționează foarte aproape în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei: 

„Orașul arată exact cum arată casa lui Nicușor Dan în interviul pe care l-a făcut la RTV. Fix așa arată: haos, mizerie. Dar nu este vina doar a primarului general, ci și a primarilor de sector, doi dintre ei vor să ajungă primari. Băluță zicea că nu credea că Bucureștiul este atât de sărac. Păi, partidul tău este la guvernare, ești vicepreședinte la partidul tău pe administrație locală. Eu înțeleg că nu știa, pentru că nici măcar la ședințele de consiliu nu vine”.

Candidata a afirmat că Bucureștiul arată „rău, groaznic” și că „nu are nicio legătură cu o capitală europeană”. 

„Pasajul Basarab, care a fost început de Băsescu și terminat de Oprescu, nu a fost recepționat nici până astăzi. Au trecut 13-14 ani de atunci. În anul 2023 a expirat garanția, motiv pentru care Primăria Capitalei va fi nevoită să plătească, acum când se va face recepția, lucrări de reabilitare de 130 de milioane de lei. Ceea ce pot să spun este că, în primul rând, voi face un audit rapid la tot ceea ce există în București, apoi voi debloca rapid absolut tot ce a blocat Primăria Capitalei la primăriile de sector, pentru că sunt foarte multe lucruri blocate”, a mai spus candidata la Primăria Capitalei.


