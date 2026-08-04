 TVA zero pentru panourile fotovoltaice și bateriile de stocare. Asociația Prosumatorilor propune modelul german: „Avem aceeaşi bază legală” | adevarul.ro
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TVA zero pentru panourile fotovoltaice și bateriile de stocare. Asociația Prosumatorilor propune modelul german: „Avem aceeaşi bază legală”

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Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie propune Parlamentului un pachet de măsuri fiscale prin care să fie eliminată TVA pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare.

Proconsumatorii cer eliminarea TVA pentru panouri şi baterii de stocare. FOTO: arhivă
Proconsumatorii cer eliminarea TVA pentru panouri şi baterii de stocare. FOTO: arhivă

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului să adopte, în regim de urgență, un pachet legislativ inspirat din modelul german, care să permită aplicarea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW și pentru bateriile de stocare aferente.

Potrivit organizației, propunerea se bazează pe Directiva (UE) 2022/542, care le permite statelor membre să aplice inclusiv cota zero de TVA pentru instalațiile fotovoltaice. APCE amintește că Germania folosește acest mecanism fiscal din 1 ianuarie 2023, iar măsura a contribuit la accelerarea investițiilor private și la dezvoltarea capacităților de producție și stocare distribuită.

În opinia asociației, evenimentele din vara acestui an au demonstrat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic național. Seceta severă, scăderea nivelului Dunării, reducerea producției de energie hidro și nucleară, precum și presiunea asupra consumului în orele de vârf arată că România trebuie să încurajeze mai rapid investițiile în producția și stocarea distribuită de energie.

„Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producţiei hidroenergetice, nucleare, vulnerabilităţile sistemului energetic şi presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investiţiile în producţia şi stocarea distribuită de energie.

În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investiţiile cetăţenilor în independenţa energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, punctează APCE într-un comunicat.

APCE intenționează să promoveze în Parlament un pachet legislativ care prevede:

* aplicarea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW;

* TVA 0% pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalațiilor;

extinderea facilității pentru persoanele fizice, ONG-uri, unități de cult, școli, spitale, entități publice și IMM-uri eligibile;

* eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată în baterii și utilizată ulterior.

Putere suplimentară de 768 MW

Asociația estimează că adoptarea acestor măsuri ar duce, în fiecare an, la instalarea a aproximativ 96.000 de noi sisteme fotovoltaice, ceea ce ar însemna o putere suplimentară de 768 MW și o capacitate nouă de stocare de 1,54 GWh. Totodată, investițiile private mobilizate ar putea ajunge la circa 614 milioane de euro.

„Impactul bugetar brut estimat prin neîncasarea TVA este de aproximativ 129 milioane euro anual, diminuabil prin plata CASS, Dividende, impozit pe profit, etc de către firmele instalatoare şi foarte important, fiecare euro reprezentând TVA neîncasată generează aproximativ 4,8 euro investiţii private, fără ca statul să finanţeze direct aceste investiţii prin programe de subvenţii”, argumentează asociația.

APCE argumentează că, pe termen mediu și lung, eliminarea TVA ar contribui la reducerea importurilor de energie, la diminuarea consumului din Sistemul Energetic Național în perioadele de vârf, la dezvoltarea capacităților de stocare distribuită, la reducerea presiunii asupra rețelelor electrice și la scăderea necesarului de finanțare prin programele publice de sprijin.

România are aceaşi bază legală ca Germania

Președintele APCE, Dan Pîrșan, consideră că România are deja cadrul legal necesar pentru a adopta o astfel de măsură și că diferența față de alte state europene ține doar de decizia politică.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA ZERO pentru sistemele fotovoltaice şi bateriile de stocare funcţionează. Investiţiile private au crescut, capacităţile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeaşi bază legală europeană şi aceeaşi posibilitate. Diferenţa este exclusiv voinţa politică. Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic naţional atunci când depinde de condiţiile hidrologice şi de importurile de energie. Nu putem aştepta ploaia sau intervenţia providenţei pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investiţiile cetăţenilor şi ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact aşa cum au făcut deja alte state europene”, a mai spus Dan Pîrşan.

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