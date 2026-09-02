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AUR sesizează DNA în cazul programului SAFE și reclamă posibile nereguli în contracte de miliarde de euro

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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri o sesizare la Direcția Națională Anticorupție, prin care cere verificarea modului în care au fost pregătite, negociate, atribuite, finanțate și executate mai multe proiecte incluse în programul SAFE destinat României.

AUR sesizează DNA în cazul programului SAFE.
AUR sesizează DNA în cazul programului SAFE. Foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Programul european presupune pentru România o finanțare maximă de peste 16,6 miliarde de euro, sub forma unui împrumut acordat de Uniunea Europeană. Aproximativ 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din sumă, au fost acordate sub forma unei prefinanțări. România a primit prima tranșă la 26 august 2026, iar până în prezent au fost realizate plăți de circa 800 de milioane de euro pentru tehnică militară și dezvoltarea unor capacități de producție, notează News.ro. 

AUR susține că, deși anumite informații privind achizițiile din domeniul securității sunt clasificate, acest lucru nu exclude verificarea legalității deciziilor și a modului în care au fost stabilite prețurile de către autoritățile competente.

Cele șase direcții indicate de AUR

În denunțul transmis procurorilor, formațiunea solicită verificări în legătură cu șase categorii de proiecte și proceduri.

Contractele de 5,7 miliarde de euro atribuite grupului Rheinmetall

Primul punct se referă la patru contracte în valoare cumulată de 5,7 miliarde de euro, semnate de Ministerul Apărării Naționale la 29 mai 2026 cu grupul german Rheinmetall.

AUR cere DNA să verifice informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibilitatea ca rezultatele negocierilor să fi fost stabilite dinainte, precum și evoluția prețurilor pe parcursul procedurilor. O atenție deosebită este acordată programului pentru Mașina de Luptă a Infanteriei, estimat la aproximativ 3 miliarde de euro.

Renunțarea la proiectul Piranha 5 și mutarea banilor către MLI

Un alt capitol privește anularea proiectului privind achiziția a 139 de transportoare blindate Piranha 5, care urmau să fie integrate în România prin colaborarea dintre General Dynamics European Land Systems și Uzina Mecanică București, parte a ROMARM.

Potrivit AUR, în etapa inițială Parlamentului i-ar fi fost prezentat un cost de aproximativ 6 milioane de euro pentru un vehicul, în timp ce ulterior prețul indicat ar fi ajuns la 9,4 milioane de euro.

General Dynamics European Land Systems a argumentat însă public că vehiculele prevăzute în proiectele SAFE aveau caracteristici tehnice semnificativ diferite și că perioada disponibilă pentru transmiterea ofertelor a fost de sub 14 zile. Compania a contestat astfel o comparație directă între cele două valori.

Banii prevăzuți pentru programul Piranha 5 au fost ulterior direcționați către programul destinat Mașinii de Luptă a Infanteriei.

Achiziția de armament individual pentru Ministerul de Interne

Sesizarea include și procedura pentru achiziția de pistoale și arme de asalt destinată Ministerului Afacerilor Interne, cu o valoare estimată la 816,6 milioane de euro.

AUR solicită clarificări privind criteriile în baza cărora a fost inclus în procedură un al optulea operator economic, asociat cu marca germano-americană SIG Sauer, în condițiile în care lista inițială ar fi cuprins șapte companii.

Partidul invocă și informații apărute în presă despre legături de administrare ale companiei cu persoane apropiate senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc.

Proiectul de inteligență artificială OCCULT-AI

Un alt punct al denunțului vizează proiectul OCCULT-AI, un sistem bazat pe inteligență artificială, a cărui valoare este estimată la 190-200 de milioane de euro.

Potrivit sesizării, proiectul ar fi fost atribuit de Serviciul Român de Informații companiei Digi. AUR cere verificarea modului în care au fost stabilite criteriile de securitate, a procedurii de selectare a operatorului și a subcontractărilor, susținând că explicațiile publice oferite în legătură cu proiectul ar conține contradicții.

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Drone și sisteme antidronă de 223 de milioane de euro

AUR solicită, de asemenea, verificarea unor contracte coordonate de Ministerul Afacerilor Interne pentru achiziția de drone și sisteme antidronă, în valoare totală de 223 de milioane de euro.

Formațiunea cere să fie analizate criteriile tehnice folosite pentru selectarea echipamentelor, implicarea industriei românești și modalitatea în care au fost stabilite formele de cooperare cu alte state.

Contractele din domeniul naval și Șantierul Naval Mangalia

Ultimul capitol se referă la Șantierul Naval Damen Mangalia și la preluarea activelor acestuia de către grupul Rheinmetall.

AUR cere procurorilor să stabilească dacă au existat discuții sau condiționări prin care atribuirea unor contracte navale de către statul român ar fi fost pusă în legătură cu tranzacția privind șantierul.

Partidul solicită verificarea inclusiv a modului în care au fost protejate interesele patrimoniale ale statului român.

Ce infracțiuni cere AUR să fie verificate

În denunț, formațiunea solicită DNA să analizeze dacă în aceste cazuri există elemente care ar putea întruni condițiile unor infracțiuni precum abuzul în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite, falsul intelectual, uzul de fals și falsul în declarații.

Sunt menționate, de asemenea, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și eventuale infracțiuni care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii Europene.

AUR arată că regulamentele europene privind SAFE permit, în anumite situații excepționale, utilizarea procedurilor negociate fără publicarea prealabilă a unui anunț. Potrivit formațiunii, recurgerea la această procedură nu înlătură însă obligațiile privind motivarea deciziilor, trasabilitatea procedurilor și justificarea prețurilor.

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Ce documente vrea AUR să verifice DNA

Pentru susținerea investigației, reprezentanții partidului solicită procurorilor să obțină documentele referitoare la planul de investiții SAFE al României, inclusiv variantele succesive ale acestuia, deciziile de aprobare și corespondența cu Comisia Europeană privind modificarea sau redirecționarea fondurilor.

În cazul achizițiilor reclamate, AUR cere acces la dosarele complete ale procedurilor, inclusiv referate, oferte, documentele de evaluare și notele de negociere.

Formațiunea mai solicită verificarea fișierelor electronice în forma lor originală și a metadatelor documentelor, pentru a putea fi stabilite datele efective la care acestea au fost redactate și dacă au existat modificări ulterioare.

De asemenea, AUR cere verificarea corespondenței instituționale și profesionale a persoanelor implicate în luarea deciziilor, de pe conturile și dispozitivele de serviciu, în condițiile prevăzute de lege.

În situația în care ancheta ar indica o posibilă afectare directă a intereselor financiare ale Uniunii Europene, partidul solicită sesizarea Parchetului European.

DNA urmează să decidă dacă sesizarea va sta la baza unor verificări sau a unei anchete. Până în acest moment, acuzațiile formulate de AUR reprezintă solicitări de verificare și nu stabilesc existența unor fapte penale.

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