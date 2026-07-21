 AUR spulberă orice alianță cu PSD sub actuala conducere: „Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Grindeanu” | adevarul.ro
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AUR spulberă orice alianță cu PSD sub actuala conducere: „Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Grindeanu”

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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți, 21 iulie, că „dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu”, adăugând că formațiunea nu va mai face nicio înțelegere politică cu PSD cât timp acesta va conduce partidul.

Petrișor Peiu/FOTO: Adevăril
Petrișor Peiu/FOTO: Adevăril

„Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. Iată, pe scurt, situația comică a personajului de mai sus: după ce și-a scos, cu surle și trâmbițe, partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singurul partid care îl putea ajuta să re-ajungă la guvernare!

Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect:

1. AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri;

2. Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru; motivul? Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale”, declară Peiu.

Liderul senatorilor AUR adaugă că Sorin Grindeanu își justifică atacurile invocând o presupusă abatere de la valorile europene și îl acuză de ipocrizie, făcând referire la deplasările acestuia cu avioane private la Monaco, pe vremea când era ministru al Transporturilor.

„Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR, atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put «liderii partidului».”

De aceea, îi transmite președintelui PSD că „parlamentarii AUR sunt propuși să ocupe aceleași poziții ca cele actuale și pe listele de la alegerile următoare”.

„O întrebare simplă, pe care Grindeanu nu și-a pus-o este următoarea: de ce ar da un parlamentar AUR cu piciorul unui nou mandat, garantat de singurul partid care poate, conform sondajelor de azi, garanta viitoarele mandate?

Poate Sorin Grindeanu garanta mandatele viitoare ale tuturor parlamentari PSD ? Nu poate, evident, nici măcar în sondajele realizate de domnul Dîncu!”, a afirmat acesta, făcând referire la IRES (Institutul Român pentru Evaluare și Strategie), fondat de eurodeputatul PSD Vasile Dîncu, care în prezent nu mai deține institutul.

Petrișor Peiu spune că AUR susține ferm apartenența României la Uniunea Europeană și NATO și că formațiunea consideră necesară revizuirea unor politici promovate de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen, precum Green Deal și ceea ce el numește suprareglementarea economiei.

„Din perspectiva PSD, nu putem face o alianță guvernamentală cu AUR”

Recent, Sorin Grindeanu a propus înființarea unei „comisii de criză” în Parlament pentru deblocarea proiectelor urgente.

Acesta a spus că invitația de a participa la viitoarea comisie de criză este adresată tuturor grupurilor parlamentare, deoarece toate sunt reprezentate în Parlament. El a subliniat că respectă votul românilor, dar că PSD decide singur cu ce partide încheie alianțe politice și a reiterat că nu va face o alianță cu AUR.

„Din perspectiva PSD, nu putem face o alianță guvernamentală cu AUR din cel puțin două motive: pe de o parte, problema de credibilitate pe care o avem în privința unor lideri ai partidului, iar pe de altă parte anumite acțiuni care intră în coliziune cu ceea ce credem noi despre valorile europene și euroatlantice. Punct.”

Jurnaliștii au insistat apoi dacă participarea tuturor partidelor la comisia propusă nu echivalează cu o colaborare parlamentară cu AUR.

Grindeanu a respins această interpretare și a susținut că inițiativa are exclusiv scopul de a găsi soluții pentru problemele urgente.

„N-are cum să fie o alianță într-o comisie. Eu n-am cerut asta. Am propus formarea unei comisii care să vină în ajutorul românilor. Nu le-am spus celor de la AUR sau altcuiva cum să voteze și nici nu înseamnă vreo alianță politică”, a afirmat liderul PSD.

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