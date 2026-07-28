 Petrișor Peiu i-ar fi spus lui Sorin Grindeanu să nu-l trimită pe Adrian Veștea la AUR. „Se va face de râs” | adevarul.ro
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Petrișor Peiu i-ar fi spus lui Sorin Grindeanu să nu-l trimită pe Adrian Veștea la AUR. „Se va face de râs”

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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut că, înainte de votul din Parlament asupra Guvernului condus de Adrian Veștea, a avut o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu vicepremierul Marian Neacșu, cărora le-a transmis că AUR nu va susține noul Executiv.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. FOTO: Facebook
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. FOTO: Facebook

Potrivit senatorului, le-a recomandat totodată să nu-l trimită pe Adrian Veștea la sediul formațiunii pentru a solicita sprijin politic.

„Nu vom vota Guvernul Veștea”

Petrișor Peiu a afirmat că nu a participat la negocierile privind susținerea noului Guvern, cu excepția unei întâlniri la care a fost mandatat de conducerea AUR.

„M-am dus la o singură negociere, mandatat de partid, să-i spun lui Sorin Grindeanu în față: «Nu vom vota Guvernul Veștea. Credem că e mai bine să-l opriți să meargă la sediul AUR ca să nu se facă de râs»”, a spus liderul senatorilor AUR. Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul emisiunii „Ai Aflat!” de la Gândul.

Întâlnire cu Grindeanu și Marian Neacșu

Senatorul a povestit că la întâlnire a participat alături de liderul deputaților AUR, Mihai Enache, și de vicepreședintele Senatului, Laurențiu Plăieșu.

„M-am dus împreună cu Mihai Enache, liderul de grup parlamentar de la Cameră, și cu vicepreședintele Senatului, Laurențiu Plăieșu. M-am dus în biroul domnului Neacșu, unde era și domnul Grindeanu, și, uitându-mă în ochii lor, le-am transmis decizia noastră: «Oameni buni, nu putem vota Guvernul Veștea. Ca sfat personal, dacă țineți la Veștea, nu-l lăsați să meargă la sediul AUR, că se va face de râs. Se duce să ceară niște voturi pe care nu le va primi»”, a relatat Petrișor Peiu.

Ce i-ar fi răspuns Sorin Grindeanu

Potrivit liderului senatorilor AUR, Sorin Grindeanu i-ar fi răspuns că Adrian Veștea luase deja decizia de a merge la sediul partidului.

„«Acum nu se mai oprește Veștea. El a luat hotărârea să se ducă, joacă el politic»”, a susținut Peiu că i-ar fi spus liderul PSD.

România, în continuare fără un Guvern învestit

Declarațiile vin în contextul crizei politice declanșate după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Executivul a fost demis în urma adoptării moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a organizat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Prima nominalizare, Eugen Tomac, nu a reușit să obțină sprijinul necesar, iar Guvernul propus ulterior de Adrian Veștea a fost respins în Parlament, după ce a primit doar 189 de voturi. Șeful statului nu a făcut până în prezent o nouă propunere pentru funcția de prim-ministru.

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