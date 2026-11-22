Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că au fost începute demersurile pentru simplificarea procedurilor birocratice din spitale, după ce a discutat cu pacienții și familiile acestora, în timpul unei vizite la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

Ministrul a precizat că a vrut să afle direct de la pacienți care sunt problemele cu care se confruntă în timpul internării și unde pot fi făcute schimbări pentru a le ușura experiența în sistemul medical.

„Am vorbit și despre hârtiile care încă îi pun pe oameni pe drumuri. Am început să simplificăm procedurile și vreau să știu unde vă mai loviți de ele”, a scris Alexandru Rogobete, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ministrul promite discuții cu pacienții în fiecare spital vizitat

Pe lângă birocrație, ministrul a discutat cu pacienții și despre condițiile din spital, întrebându-i dacă sunt mulțumiți de mâncare și de curățenie.

„Când ești internat, toate acestea contează în fiecare zi”, a subliniat Rogobete.

Acesta a transmis că va păstra acest mod de lucru și în timpul viitoarelor vizite în unitățile medicale din țară.

„În fiecare spital pe care îl voi vizita, îmi voi face timp să stau de vorbă cu pacienții și cu familiile lor”, a afirmat ministrul, mulțumindu-le celor care i-au semnalat problemele întâmpinate.

Rogobete, în centrul unui scandal privind medicamentul Lyrica

Vizita de la Baia Mare vine după o săptămână dificilă pentru imaginea ministrului Sănătății, în urma schimbului de replici cu jurnalista Liliana Ruse, care a semnalat dificultățile întâmpinate în găsirea medicamentului Lyrica, necesar unor categorii de pacienți oncologici. Rogobete a sugerat că jurnalista nu spune adevărul în legătură cu această situație.

Pe 18 noiembrie, USR și PNL au depus în Camera Deputaților o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, solicitându-i demisia pe fondul scandalului legat de disponibilitatea medicamentului.

Ministrul a transmis că sunt milioane de unități de pregabalină (substanța activă din medicamentul ce lipsește) raportate în stocuri, numai că farmaciștii spun că nu primesc produsul de la distribuitori. Pacienții întreabă, firesc, unde sunt medicamentele despre care autoritățile spun că există.