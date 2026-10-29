AUR, abia pe locul cinci în intenția de vot. George Simion, printre politicienii cu cel mai ridicat nivel de neîncredere SONDAJ

AUR ar obține 10,8% din intențiile de vot, fiind depășit de PSD, PNL, un eventual partid condus de Călin Georgescu și USR, potrivit Barometrului Institutului pentru Politici Economice și Publice (IPEP), realizat în perioada septembrie-octombrie 2026. De asemenea, sondajul indică faptul că George Simion se află printre politicienii cu cele mai ridicate niveluri de neîncredere, cu 58,8% dintre respondenți declarând că nu au deloc încredere în liderul AUR.

Sondajul indică o fragmentare a electoratului între AUR și un eventual partid condus de Georgescu. Foto: Mediafax

Potrivit datelor publicate de institut, PSD se situează pe primul loc, cu 16,5%, urmat de PNL, cu 14,1%. Un eventual partid condus de Călin Georgescu ar obține 13,1%, iar USR ar înregistra 11,2%. AUR se află pe poziția a cincea, cu 10,8%.

Alți 5,6% dintre respondenți declară că ar susține candidați independenți, în timp ce formațiunile politice mai mici înregistrează procente sub acest nivel.

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AUR și un eventual partid al lui Călin Georgescu, aproape un sfert din intențiile de vot

Barometrul IPEP indică o fragmentare a electoratului între AUR și un eventual partid condus de Călin Georgescu. Cele două opțiuni însumează 23,9% din intențiile de vot, potrivit rezultatelor prezentate de institut.

Reprezentanții IPEP atrag atenția că acest segment nu poate fi considerat automat unul suveranist, întrucât o parte dintre respondenți ar putea exprima mai degrabă respingerea partidelor care au guvernat România decât susținerea unei doctrine politice bine definite.

Sondajul mai arată diferențe între mediul urban și cel rural. Potrivit datelor publicate, 80,4% dintre votanții USR provin din mediul urban. În cazul candidaților independenți, ponderea alegătorilor din orașe ajunge la 78,6%, în timp ce susținătorii partidelor mici sunt concentrați în proporție de 75% în mediul urban.

Nicușor Dan și George Simion, niveluri ridicate de neîncredere

În ceea ce privește încrederea în personalitățile politice, Călin Georgescu înregistrează cea mai mare pondere a răspunsurilor de încredere ridicată, cu 27,9%. Acesta este urmat de Ilie Bolojan, cu 19,5%, și George Simion, cu 16,3%.

Sorin Grindeanu înregistrează 11,6%, Dominic Fritz – 11,2%, iar Nicușor Dan – 7,2%, la același indicator.

La polul opus, Nicușor Dan are cel mai ridicat procent al răspunsurilor „deloc”, respectiv 60,8%. George Simion este pe locul al doilea, cu 58,8%, urmat de Ilie Bolojan, cu 57%.

Sorin Grindeanu și Călin Georgescu înregistrează fiecare 54,4% la capitolul lipsei totale de încredere, în timp ce Dominic Fritz are 50,8%.

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Cine a realizat sondajul

Barometrul a fost realizat de Institutul pentru Politici Economice și Publice, condus de Marius Lulea, cofondator AUR, exclus din partid la începutul lunii octombrie. Lulea se află în conflict cu actuala conducere a formațiunii.

Studiul s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie 2026, pe un eșantion de 502 respondenți, printr-o metodă de eșantionare probabilistică, stratificată și multistadială. Cercetarea a vizat zece unități teritoriale: Dolj, Ilfov, Constanța, Bacău, Iași, Timiș, Mureș, Cluj, Bihor și municipiul București.

Potrivit metodologiei declarate de institut, marja de eroare este de ±4,38%, la un nivel de încredere de 95%, sub rezerva efectelor specifice eșantionării multistadiale.