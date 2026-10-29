 Cum ar vota românii dacă ar fi alegeri parlamentare. Sondaj CURS: AUR conduce în intențiile de vot cu 34% | adevarul.ro
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Cum ar vota românii dacă ar fi alegeri parlamentare. Sondaj CURS: AUR conduce în intențiile de vot cu 34%

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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se află pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%, urmată de Partidul Social Democrat (PSD), cu 26%, și Partidul Național Liberal (PNL), cu 16%, potrivit unui sondaj realizat de CURS în perioada 22–27 octombrie 2026. Cercetarea arată și că 77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 18% cred că țara merge într-o direcție bună.

AUR conduce în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%.
AUR conduce în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%. Foto: Adobe Stock

Datele au fost colectate prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.068 de persoane adulte din România. Sondajul are o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

La întrebarea cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34% dintre participanții la sondaj au indicat AUR. PSD este cotat la 26%, iar PNL la 16%.

Uniunea Salvați România (USR) ar obține 8% din voturi, în timp ce Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) este cotată la 5%.

Celelalte formațiuni menționate în cercetare înregistrează procente mai mici: Partidul Naționalist Reformarea României, asociat cu Piedone, și SENS au câte 3%, iar SOS România și Acțiunea Conservatoare (ACT) sunt cotate fiecare la 2%. Alte partide însumează 1% dintre opțiuni.

Distribuția intențiilor de vot indică un avans de opt puncte procentuale al AUR față de PSD și o diferență de 18 puncte față de PNL. Rezultatele reprezintă opțiunile declarate de respondenți la momentul realizării cercetării, nu o estimare a rezultatului unui scrutin viitor.

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Foto: Sodaj CURS

77% dintre respondenți cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită

Sondajul CURS indică un nivel ridicat de nemulțumire privind direcția în care se îndreaptă țara. La această întrebare, 77% dintre participanți au răspuns că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 18% consideră că direcția este una bună. Alți 5% nu au oferit un răspuns sau nu au avut o opinie.

Rezultatele reflectă percepția respondenților asupra situației generale din România și sunt prezentate în contextul în care costul vieții, veniturile populației și situația finanțelor publice se numără printre principalele teme de interes.

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Foto: Sodaj CURS

Cum apreciază românii decizia PSD de a intra la guvernare

Cercetarea a urmărit și opiniile privind decizia PSD de a participa la guvernarea condusă de Luca Niculescu, prin desemnarea unor miniștri.

Întrebați în ce măsură consideră corectă această decizie, 25% dintre respondenți au răspuns „în foarte mare măsură”, iar 13% au ales varianta „în mare măsură”. În total, 38% apreciază, așadar, decizia în mare sau foarte mare măsură.

Sondaj CURS: 73% dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de direcția în care merge România

Pe de altă parte, 34% consideră că hotărârea este corectă în mică măsură, iar 23% în foarte mică măsură.

Un procent de 5% nu au răspuns sau nu au avut o opinie.

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Foto: Sodaj CURS

Reducerea prețurilor și creșterea veniturilor, principalele așteptări de la Guvernul Niculescu

Reducerea prețurilor și a costului vieții reprezintă principala prioritate indicată de participanții la sondaj, fiind menționată de 41% dintre aceștia. Pe locul al doilea se află creșterea salariilor și a pensiilor, cu 39%.

Reducerea taxelor și impozitelor este indicată de 27% dintre respondenți, în timp ce 23% consideră că Guvernul ar trebui să se concentreze asupra reducerii deficitului bugetar și a cheltuielilor statului.

Reforma administrației publice este menționată de 22% dintre participanți, iar îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație, de 21%. Creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei sunt indicate de 13% dintre respondenți. Alte priorități au fost menționate de 1%, iar 2% nu au oferit un răspuns.

La această întrebare au fost permise răspunsuri multiple, astfel că procentele nu trebuie să însumeze 100%.

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Foto: Sodaj CURS
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Cum a fost realizat sondajul CURS

Cercetarea a fost realizată în perioada 22–27 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.068 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, rezidente în România. Metoda de colectare a datelor a fost CATI, adică interviuri telefonice asistate de calculator.

Potrivit metodologiei publicate de CURS, eșantionul a fost probabilist, multistadial și stratificat, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului și validate pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică.

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Aceasta descrie incertitudinea statistică asociată estimărilor și nu elimină alte posibile surse de eroare, precum non-răspunsurile sau diferențele dintre intențiile declarate și comportamentul efectiv la vot.

CURS sau Institutul de sondare CURS este deținut de fostul jurnalist Iosif Buble. Compania a dat exit-poll-uri la multe dintre scrutinele din ultimii 25 de ani. 

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