 Campanie pentru demiterea lui Nicușor Dan. Sighiartău acuză presiuni zilnice din partea AUR | adevarul.ro
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Campanie pentru demiterea lui Nicușor Dan. Sighiartău acuză presiuni zilnice din partea AUR

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Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat marți, 15 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că AUR face presiuni asupra parlamentarilor pentru a semna în favoarea demiterii președintelui, însă a subliniat că acest lucru nu se va întâmpla.

„Există o presiune, zilnică, pe parlamentari, prin mailurile date de la cei de la AUR, de la secretariatul AUR, care scriu sub diferite nume să semnăm pentru demiterea președintelui.

Nu se va întâmpla. Și v-am dat argumente de ce nu se întâmplă acest lucru: pentru că vrem să respectăm și cutumele, vrem să respectăm și Constituția și vrem să ne pregătim de alegerile care sunt atunci când va fi ciclul electoral.”

De asemenea, acesta spune că PNL își dorește să ajungă în opoziție pentru a se consolida ca pol de centru-dreapta și a putea forma o majoritate în 2028, și speră ca PSD să-și asume guvernarea.

Nu în ultimul rând, liberalul a declarat că dacă președintele Nicușor Dan nu va convinge PSD „să voteze un guvern tehnocrat cap-coadă sau să voteze guvernele succesive, atunci multe soluții pe masă nu mai sunt.”

„Să facă PSD-ul guvern cu AUR, lucrează la asta. E foarte probabil că, după 30 și de ani, s-ar putea să discutăm tot mai serios despre alegeri anticipate.”

Întregul interviu cu deputatul PNL Robert Sighiartău poate fi urmărit mai jos:

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