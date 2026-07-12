Alexandru Muraru, mesaj pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor: „Nu ne cereți să salvăm PSD. Sunteți într-o mare eroare”

Vicepreședintele PNL și liderul organizației județene Iași, Alexandru Muraru, i-a transmis un mesaj public președintelui Nicușor Dan înaintea consultărilor politice programate pentru luni, susținând că liberalii nu trebuie să fie transformați în „colacul de salvare” al PSD.

Într-o postare pe Facebook, Muraru a afirmat că românii nu sunt preocupați de viitorul Partidului Social Democrat și că PNL nu va contribui la salvarea PSD.

„Nu ne cereți să salvăm PSD. Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), și cu atât mai puțin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Național Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje și lipsă de încredere”.

„PNL este rupt definitiv de PSD”

Alexandru Muraru a insistat că relația politică dintre cele două formațiuni este încheiată.

„Partidul Naţional Liberal este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanță și oricât ați încerca să vă amestecați în viața internă a partidului nostru. Viitorul liberalilor îl hotărăsc liberalii. Dacă voiați să duceți o luptă onestă împotriva extremiștilor, ați avut șansa să o faceți doar alături de PNL și alte formațiuni democratice de dreapta. Dacă credeți că veți combate extremismul alături de PSD, sunteți într-o mare eroare. AUR este copilul născut din PSD care astăzi și-a întrecut părintele și profesorul la cinism, minciună și populism”, a mai scris liberalul în aceeași postare.

„România are nevoie de claritate politică, nu de combinații de culise”

Muraru i-a cerut președintelui Nicușor Dan să țină cont de rezultatele sondajelor de opinie și să privească discuțiile de luni din perspectiva viitorului politic al țării:

„Să aruncați o privire asupra sondajelor, pentru a înțelege realitatea în care ne aflăm. Discuțiile de luni sunt cu privirea la viitor, nu la trecut, chiar dacă matematica se face pe scaunele din Parlamentul de astăzi. România are nevoie de claritate politică, nu de combinații de culise, nu de formule artificiale și nici de reîncălzirea unor alianțe pe care românii nu le mai vor. Este momentul ca deciziile politice să fie luate în interesul țării și cu respect față de votul cetățenilor”.