Marcel Ciolacu și-a depus candidatura pentru șefia CJ Buzău

Fostul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu, și-a depus candidatura pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Social-democratul se întoarce în județul său de baștină.

Marcel Ciolacu și-a depus oficial, duminică, 14 noiembrie, candidatura pentru șefia Consiliului Județean Buzău, revenind în județul care l-a propulsat în politica națională.

Fostul șef PSD a căștigat 3 mandate de deputat pe listele PSD Buzău, județ în care a ocupat pe rând funcțiile de consilier local, consilier județean, prefect interimar, precum și viceprimar al Municipiului Buzău.

„Nu este un pas înapoi”

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am”, a spus Marcel Ciolacu în momentul validării candidaturii sale de către forurile de conducere ale PSD.

Marcel Ciolacu a fost premier în perioada iunie 2023-mai 2025, președinte al Camerei Deputaților între noiembrie 2021-iunie 2023 și mai 2019-decembrie 2020, precum și președinte al PSD în perioada noiembrie 2019-mai 2025.

Mandat controversat

Mandatul său în fruntea Executivului este marcat de controverse în contextul în care cabinetul a folosit fondul de rezervă pentru a evita rectificările bugetare. Astfel că sumele de bani au mers de multe ori în direcții care nu reprezentau o urgență: salarii, ajutoare sociale, achiziții de mașini sau chiar finanțarea clubului sportiv Dinamo.

Fostul ministru Marcel Boloș a făcut mai multe precizări în ultimele luni, cu privire la discuțiile pe care le-ar fi avut anul trecut în Guvern, avertizând că România riscă să piardă bani din PNRR. Totodată, el a dezvăluit că fostul premier Marcel Ciolacu i-ar fi spus că-l „doare în organul genital de deficit” atunci când l-a avertizat.