Situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Câte persoane au dreptul de vot interzis

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului, sâmbătă seara, situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

„Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 2.193.680 de cetățeni. Numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale complementare este de 24.988 de cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrăr”, se arată în comunicatul AEP .

Potrivit Autorității electorale permanente, numărul total al persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 21.393 decetățeni.

„Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători din listele electorale permanente pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural). Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători din listele electorale permanente pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, aferent fiecărei localități”, se mai arată în comunicat.

AEP precizează că Registrul electoral a fost actualizat atât prin importuri de date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și de la Direcția Generală de Pașapoarte, cât și prin radieri efectuate de persoanele autorizate din cadrul primăriilor.

Potrivit Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare.

Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Unde au loc alegeri locale duminică, 7 decembrie

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, sunt organizate pentru ocuparea funcției de primar general al municipiului București, a funcției de președinte al Consiliului Județean Buzău și a unor funcții de primar din 12 localități din țară.

Mandatele atribuite și validate în urma scrutinului din data de 7 decembrie 2025 vor fi exercitate până la următoarele alegeri locale generale.

Votarea începe la ora 7

Votarea în cele 1.771 de secții de votare organizate pentru acest scrutin începe duminică, 7 decembrie 2025, ora 07:00 și se încheie la ora 21:00.

„Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real, odată cu deschiderea secțiilor de votare, prin afișarea pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente - https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secție de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu și gen”, precizează Autoritatea Electorală Permanentă.

Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeași pagină, imediat după încheierea și transmiterea digitală a acestora.

Informații suplimentare despre procesul electoral pot fi consultate pe pagina web a Autorității Electorale Permanente, www.roaep.ro, și pe paginile de social media ale instituției.