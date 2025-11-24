Candidatul PNL-USR la șefia CJ Buzău acuză o campanie de denigrare: „Asta pregăteşte mafia politică locală. Un film generat cu AI, în care sunt denigrat”

Mihai Răzvan Moraru, candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat luni seară, 24 noiembrie, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa „de mafia politică locală”.

Mihai Răzvan Moraru distribuie, luni seară, pe Facebook, un clip video în care un bărbat îl acuză că ar fi doar faţada unei grupări.

„Noi suntem pe cale să predăm judeţul unui clan de proxeneţi (...) Oameni care au vândut fete minore ne fac acum listele pentru Consiliul Judeţean. Mihai Răzvan Moranu nu e un antreprenor, e faţada”, afirmă bărbatul din videoclip, potrivit News.ro.

Mihai Răzvan Moraru: „Asta pregăteşte mafia politică locală”

Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău afirmă că mesajul se distribuie prin grupuri de WhatsApp şi prin conturi false pe Facebook şi TikTok.

„Asta pregăteşte mafia politică locală! După atacurile cu boţi, după blocarea paginii mele de Facebook, după încercările de a accesa emailurile colegilor mei şi după afişajul ilegal din oraş, am ajuns la următorul nivel: un film generat cu AI, în care sunt denigrat şi în care se rostogolesc exclusiv minciuni. Multe minciuni!”, scrie Moraru în postarea sa.

El susţine că bărbatul care îl denigrează „află pe fluturaşul de plată al unui partid”.

„Este acelaşi care scria mizerii despre mine şi acum 5 ani, dar instanţa a demonstrat deja, prin sentinţa nr. 340 din 28.01.2022, că absolut tot ceea ce susţinea era inventat. Erau doar mizerii!”, scrie candidatul pe Facebook.

Moraru afirmă că în spatele atacurilor s-ar afla „acelaşi partid care controlează judeţul acesta de 20 de ani” şi se întreabă „de ce atacurile nu vin şi asupra candidatului AUR? Sau asupra candidatului întors de la Monaco?”.

„Le este frică! În primul rând pentru că am expus reţeaua care goleşte bugetul local, prin diverse firme asociate «partidului conducător»! Ei ştiu că pierd voturile oamenilor care s-au săturat să plătească pentru privilegiile lor. Şi de aceea sunt dispuşi să folosească orice mijloc, inclusiv manipulări AI, pentru a-şi proteja beneficiile obţinute din bani publici”, mai scrie candidatul.

Sâmbătă, două machete din carton reprezentând personaje din desene animate, cărora le-au fost ataşate feţele preşedintelui PNL Buzău, Adrian Mocanu, şi candidatului Mihai Răzvan Moraru au fost amplasate în centrul municipiului Buzău.

Imaginile au fost aşezate în zone intens circulate, stârnind reacţii rapide din partea organizaţiei liberale.

Pe pagina sa de Facebook, liberalul Adrian Mocanu a declarat că reprezintă „un gest atât de ieftin, de infantil și de lipsit de orice urmă de decență, încât spune totul despre cei care l-au pus în scenă”.

„Plângerea la Poliție este deja depusă. Cu numărul de camere din zonă, nu vorbim de o investigație complicată. E doar o chestiune de ore până când autorii vor fi identificați și vor fi obligați de lege să răspundă pentru ce au făcut”, a adăugat acesta.