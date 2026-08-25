A expirat termenul și 269 primării din țară nu s-au înrolat în platforma ghiseul.ro. Vicepremier: „nu este un moft birocratic”

Marți, 25 august, expiră termenul pentru înscrierea obligatorie a tuturor primăriilor în platforma ghiseul.ro. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu anunță că mai sunt încă 269 de primării care nu au făcut acest lucru.

Oana Gheorghiu, vicepremier Foto: Facebook

Marți a expirat termenul-limită prevăzut de lege și 269 dintre cele 3.187 de primării din România nu sunt încă înrolate în platforma Ghiseul.ro.

„Astăzi se împlinește termenul legal pentru înrolarea obligatorie a tuturor primăriilor în platforma ghiseul.ro. Am atras atenția asupra acestui subiect cu exact 20 de zile în urmă. Din 919 primării neînrolate la acel moment, 650 au parcurs acest proces, respectiv 70%. La acest moment, mai sunt doar 269 primării neînrolate”, a scris Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul interimar spune că procesul este în curs de desfășurare și se va face o actualizare în zilele următoare, pentru a permite proceselor deja începute să ajungă la final.

După această situație finală, Autoritatea pentru Digitalizarea României va iniția formal procedura pentru comunicarea către Ministerul Finanțelor a primăriilor care nu s-au conformat conform legii.

Legea prevede sancțiuni severe pentru administrațiile locale care nu se conformează până la termenul stabilit.

Primăriile neînrolate riscă sistarea alimentării bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale.

În opinia vicepremierului, extinderea utilizării platformei Ghiseul.ro reprezintă un pas important pentru modernizarea administrației publice.

„O administrație publică modernă înseamnă cetățeni care nu mai pierd timp la ghișeul fizic pentru lucruri ce pot fi rezolvate în câteva minute, online. Digitalizarea primăriilor nu este un moft birocratic, ci o condiție de bază pentru o relație eficientă și transparentă între stat și cetățean”, a subliniat Oana Gheorghiu.