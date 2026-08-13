 Vicepremierul Oana Gheorghiu publică lista cu 27 de social democrați în funcții înalte și spune că PSD nu e în opoziție | adevarul.ro
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Vicepremierul Oana Gheorghiu publică lista cu 27 de social democrați în funcții înalte și spune că PSD nu e în opoziție

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Vicepremierul Oana Gheorghiu (PNL) îl acuză, joi, pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că minte când afirmă că social-democraţii sunt în opoziţie, în condiţiile în care deţin în continuare funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte sau director general în numeroase instituţii, dar şi preşedinţia Camerei Deputaţilor.

Oana Gheorghiu, vicepremier
Oana Gheorghiu, vicepremier FOTO: Inquam Photos

”Domnul Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este «în opoziţie». Iată cum e PSD «în opoziţie» astăzi, 13 august”, a scris, joi, pe Facebook, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, prezentând o listă de nume.

Pe lista postată pe Facebook de vicepremierul liberal apar:

  1. Preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară: Alexandru Petrescu - ministru PSD al comunicaţiilor în Guvernul Dăncilă, ministru al Mediului de Afaceri în Guvernul Grindeanu
  2. Preşedinte Consiliul Legislativ: Florin „altă întrebare!” Iordache - deputat PSD, ministru PSD al Justiţiei în Guvernul Grindeanu
  3. Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: Valeriu Zgonea - deputat PSD, preşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte executiv PSD
  4. Preşedinte Autoritatea Electorală Permanentă: Adrian Ţuţuianu - consilier judeţean, ministru, senator, preşedinte CJ, secretar de stat etc. din partea PSD
  5. Vicepreşedinte Curtea de Conturi: Ion Mocioalcă - deputat şi senator PSD
  6. Director Serviciul de Informaţii Externe: Gabriel Vlase - deputat PSD
  7. Preşedinte Agenţia Naţională de Integritate: Bogdan Sticlosu - fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose
  8. Preşedinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: Florian Daniel Geantă - deputat PSD
  9. Vicepreşedinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: Violeta Tudorie - deputat PSD
  10. Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, care exercită atribuţiile preşedintelui: Ana-Claudia Ţapardel - consilier general Mun. Bucureşti, europarlamentar PSD
  11. Şeful Departamentului pentru Luptă Antifraudă: Bogdan Ionuţ Dinţoi - omul de încredere al ministrului PSD Rovana Plumb, cu fratele asociat de afaceri cu fiul Rovanei Plumb
  12. Preşedinte Agenţia Naţională pentru Sport: Constantin-Bogdan Matei - ministru şi senator PSD
  13. Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor: Bekesi Csaba Lajos - membru PSD, director AJOFM Bihor
  14. Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor: George Băeşu - deputat PSD, prefect PSD de Vrancea
  15. Vicepreşedinte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: Ioan Oleleu - vicepreşedinte PSD al Consiliului Judeţean Cluj, candidat PSD pentru Camera Deputaţilor
  16. Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii: Vlad Bontea - deputat PSD, vicepreşedinte PSD Mehedinţi
  17. Director general Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci: Marian-Octavian Şerbănescu, director de cabinet ministrul PSD al Transporturilor Felix Stroe, consilier local PSD Constanţa
  18. Preşedinte Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici: Felix Cozma - consilier judeţean PSD, vicepreşedinte PSD Bihor
  19. Vicepreşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei: Gabriel Andronache - consilier de stat al premierului PSD Mihai Tudose
  20. Preşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice: Ionel Tescaru - director general al celebrei Companii PSD de Apă de la Buzău, care mergea la concerte la Viena cu Marcel Ciolacu şi Valeriu Zgonea
  21. Preşedinte Institutul Naţional de Administraţie: Ioana Melenciuc - simpatizantă PSD, participantă în campanii
  22. Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie: Daniela Oteşanu - deputat PSD două mandate
  23. Preşedinte Institutul Cultural Român: Corina Raluca Încrosnatu - vicepreşedintă a Fundaţiei Europene „Nicolae Titulescu” condusă de Adrian Năstase
  24. Director general Autoritatea Navală Română: Dan-Alexandru Catană, numit de ministrul PSD Ciprian Şerban, angajat la ANR pe vremea când tatăl său, Dumitru Catană, era şeful ANR, numit la rândul său de ministrul PSD Dan Şova.
  25. Director general Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială: Daniela Moroşanu - consilier personal şi colaborat al ministrului PSD Rovana Plumb
  26. Secretar general Autoritatea Vamală Română: Mircea Titus Dobre - deputat PSD, ministru în guvernele Grindeanu şi Tudose
  27. Director general Agenţiei Naţională de Presă AGERPRES: Claudia Nicolae - consilier personal al ministrului PSD de Interne Carmen Dan.

”Şi, evident: Preşedintele Camerei Deputaţilor: Sorin Grindeanu, care conduce una dintre camerele Parlamentului «în opoziţie» fiind”, a mai scris Gheorghiu.

Aceasta adaugă că sunt ”sute de posturi ocupate de PSD în administraţia centrală, multe dintre ele de conducere”.

”De cele din instituţiile deconcentrate nici nu are sens să mai vorbim. Nici de posturile din companiile de stat nu are sens să mai vorbim. Aşa că, domnule Grindeanu, dacă tot aţi aruncat România în haos şi dacă tot vă bateţi cu pumnii în piept că sunteţi «în opoziţie», n-aţi vrea totuşi să vă luaţi toţi PSD-iştii înapoi la partid?”, a mai scris Gheorghiu.

Acuzele lui Grindeanu

Grindeanu a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, "factura economică şi socială" după 100 de zile de la demiterea oficială a guvernului condus de Ilie Bolojan.

El a afirmat că ”cifrele nu mint şi nu pot fi cosmetizate de propagandă”, adăugând că acestea arată un ”eşec epic al acestui guvern ilegal şi lipsit de orice legitimitate democratică”.

Grindeanu a precizat că economia României a scăzut cu 1,1% în primul trimestru din 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce vecinii ţării noastre înregistrează creşteri economice.

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