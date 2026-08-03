Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că profilul său de Facebook a fost atacat de o rețea de 3.500 de conturi false: „Nu mă intimidează astfel de atacuri”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, a transmis luni, 3 august, că profilul ei de Facebook a fost atacat de o rețea de conturi false. Aceasta mai susține că „este vorba despre o acțiune coordonată, care avut loc în zilele de vineri și sâmbătă”.

„Profilul meu de Facebook a fost atacat de o rețea de 3.500 conturi false. Este vorba despre o acțiune coordonată, care a avut loc în zilele de vineri și sâmbătă, al cărei scop este limitarea distribuției mesajelor mele publice și afectarea credibilității în spațiul digital”, a spus aceasta.

Oana Gheorghiu consideră că atacul a venit în urma declarațiilor sale despre „găurile negre din companiile de stat” și pentru că a vorbit deschis despre „reformă, transparență și eliminarea privilegiilor și sinecurilor”.

„Nu doar că nu mă intimidează astfel de atacuri, ba chiar mă ambiționează să lupt și mai tare împotriva dezinformărilor și a manipulării.”

Am informat deja reprezentanții companiei Meta despre acest atac și voi folosi toate instrumentele disponibile pentru eliminarea acestor conturi de pe fața Internetului. Voi continua să spun lucrurilor pe nume și să lupt pentru lucrurile în care cred”, a precizat vicepremierul.

Recent, Oana Gheorghiu a prezentat cazul unei companii de stat care administrează Palatul C.F.R. din Bucureşti, cu 36 de angajaţi şi 4 membri ai consiliului de administraţie, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spaţiile dintr-o clădire a statului.

„Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă şi pe asta: România are o companie de stat cu 36 de angajaţi şi 4 membri ai consiliului de administraţie, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spaţiile dintr-o clădire a statului către alte instituţii ale statului. Este vorba despre compania Grup Exploatare şi Întretinere Palat C.F.R. S.A. şi ea administrează – aţi ghicit – clădirea Palatul C.F.R. din Bucureşti”, spune Oana Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul interimar mai subliniază că în ultimii 10 ani, compania a fost implicată în 177 procese penale, din care unul deschis împotriva Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în calitate de debitor.