650 de milioane de euro pentru energie verde primite de instituții publice. Bolojan: „Își vor putea reduce facturile la energie”

Premierul interimar Ilie Bolojan a semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin

„Astăzi am semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Primul program beneficiază de 500 de milioane de euro și este destinat instalării de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare. Proiectele pot include și pompe de căldură, iar energia produsă va fi utilizată pentru consumul propriu.

Bateriile de stocare sunt obligatorii și vor fi dimensionate pentru o perioadă de funcționare de 2-4 ore.

150 de milioane de euro pentru baterii de stocare

Cel de-al doilea program are o valoare de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere a energiei din surse regenerabile.

Aceste instituții vor putea instala baterii în spatele contorului, pentru a stoca energia produsă și a o utiliza ulterior pentru consumul propriu.

De finanțare pot beneficia primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, centrele sociale și alte instituții publice.

Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, în limita a 10 milioane de euro pentru un beneficiar.

Până când pot fi depuse cererile

Apelurile pentru cele două programe se deschid vineri, 11 septembrie. Cererile vor fi depuse prin AFIR până la 6 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului, în ordinea depunerii.

Evaluarea proiectelor este programată pentru perioada 9 noiembrie 2026 – 12 februarie 2027. Investițiile trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029.

Potrivit premierului interimar, investițiile vor permite instituțiilor publice să își reducă facturile la energie și să utilizeze mai eficient energia produsă din surse regenerabile.

„Prin aceste investiții, instituțiile publice își vor putea reduce facturile la energie și vor putea folosi mai eficient energia produsă din surse regenerabile, reducând în același timp presiunea asupra rețelei în perioadele de consum ridicat”, a transmis Ilie Bolojan.