 „Când este vorba de copii, merită tot efortul!”. Mutu își face loc în fotbalul din Moldova: academia sa, în centrul unui nou proiect la Chișinău | adevarul.ro
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„Când este vorba de copii, merită tot efortul!”. Mutu își face loc în fotbalul din Moldova: academia sa, în centrul unui nou proiect la Chișinău

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O zi specială pentru micii fotbaliști din Republica Moldova. Adrian Mutu a fost prezent la Chișinău, iar apariția fostului atacant român le-a oferit copiilor șansa de a întâlni unul dintre numele importante ale fotbalului românesc.

Adrian Mutu în Republica Moldova
Adrian Mutu în Republica Moldova Foto: Captură Moldova 1

Tinerii au profitat din plin de întâlnire. Au stat de vorbă cu Mutu, au vrut să afle cât mai multe despre perioada în care acesta își construia cariera și au plecat cu amintiri pe care, cel mai probabil, le vor păstra mult timp: fotografii și autografe.

Fostul internațional le-a explicat cât de important este să rămână conectați la fotbal și să transforme fiecare antrenament într-o oportunitate de a progresa. Mutu le-a povestit și despre perioada în care era la început de drum, când și el își urmărea visul de a ajunge fotbalist profesionist.

„Am acceptat pentru că atunci când e vorba de copii, merită tot efortul!”

Vizita ar putea avea însă și urmări pe termen mai lung. Academia lui Mutu și mai multe centre de copii și juniori din Moldova ar putea colabora în viitor, inclusiv printr-o competiție destinată celor mici. Ideea unui astfel de turneu ar putea crea ocazii pentru meciuri internaționale și pentru schimburi de experiență între tinerii fotbaliști.

„Mi-a plăcut foarte mult, am rămas cu impresie foarte bună despre oraș și ospitalitatea dumneavoastră. M-am simțit foarte bine. Am acceptat pentru că atunci când e vorba de copii, merită tot efortul. Știu ce înseamnă pentru că am și eu la academie copii. Sper că le-am creat o bucurie. Sper să vedem cât mai mulți jucători în fotbalul mare!

Vom face aici un turneu între academia mea și cât mai multe academii de aici din Republica Moldova să vedem nivelul unde suntem, fără importanță, fără cupe, fără medalii, doar un schimb de experiență. Copii, voi jucați ca să dați goluri, pentru altceva nu jucați, așa că bucurați-vă de fiecare moment în teren!”, a declarat Adrian Mutu, potrivit Moldova 1.

S-a retras din fotbal acum 10 ani

Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai importanți marcatori din istoria echipei naționale. Fostul atacant a îmbrăcat tricoul României de 77 de ori și a înscris 35 de goluri, cifră care îl menține pe primul loc în ierarhia golgheterilor reprezentativei, la egalitate cu Gheorghe Hagi.

Mutu s-a retras din activitate în urmă cu un deceniu, după o carieră în care a evoluat la mai multe cluburi importante din Europa. Printre echipele pentru care a jucat se numără Dinamo, Inter Milano, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina.

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