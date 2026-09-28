Radu Diaconescu, simbol al baschetului românesc, a murit la 81 de ani

Baschetul românesc pierde una dintre figurile importante ale generației sale. Radu Diaconescu s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, cu doar două luni înainte să împlinească 82 de ani, a anunțat Federația Română de Baschet.

Radu Diaconescu s-a stins din viață Foto: Facebook @frb

Numele său rămâne legat în primul rând de performanțele obținute în campionatul intern. Diaconescu a cucerit nu mai puțin de 13 titluri naționale, record în baschetul masculin românesc. A jucat atât pentru CCA București, formație care avea să devină Steaua, cât și pentru Dinamo București.

Și la echipa națională a avut un rol important

A adunat peste 220 de selecții la reprezentativele României, de la nivel juvenil până la seniori, și a fost prezent la cinci ediții ale Campionatului European. Pentru aproximativ zece ani, Diaconescu a purtat și banderola de căpitan al echipelor naționale de tineret și seniori.

„Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului şi unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc. Federaţia Română de Baschet transmite sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit. Odihnească-se în pace!”, a transmis FRB, pe Facebook.

Cariera sa nu s-a încheiat odată cu retragerea

Între 1980 și 1990, a pregătit echipa Academiei Militare, iar în sezonul 1983-1984 a fost selecționerul României. Ulterior, Diaconescu s-a stabilit în Canada, unde a continuat să fie implicat în baschet și a activat inclusiv la Universitatea Carleton. A rămas conectat și la baschetul românesc, revenind pentru o perioadă, în anii 2010, pe banca formației CSM București.

Născut în 1944, Radu Diaconescu își începuse parcursul sportiv la echipa Academiei Militare, înainte de a deveni unul dintre jucătorii de referință ai baschetului românesc.