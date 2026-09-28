 Un parc național din România arde de o lună și jumătate. Două elicoptere din rezerva rescEU intră de marți în acțiune | adevarul.ro
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Un parc național din România arde de o lună și jumătate. Două elicoptere din rezerva rescEU intră de marți în acțiune

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Zona Parcului Național Domogled – Valea Cernei a fost afectată, în această vară, de două incendii de fond forestier, pentru stingerea cărora au fost mobilizate importante resurse terestre și aeriene.

Vegetație din Parcul Național Domogled – Valea Cernei
Vegetație din Parcul Național Domogled – Valea Cernei Foto: facebook

Primul incendiu s-a manifestat în perioada 9–25 august 2026, într-o zonă montană accidentată și greu accesibilă. Pentru localizarea și lichidarea focarelor s-a intervenit timp de 14 zile, în binom terestru-aerian, iar timp de trei zile au operat simultan două resurse aeriene.

La această intervenție au participat pompieri din cadrul IGSU, elicoptere ale IGAv, membri ai SVSU, lucrători ai Ocolului Silvic și reprezentanți ai Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei.

Pe parcursul celor 14 zile de intervenție, elicopterele au executat 676 de aruncări cu apă, pentru stingerea focarelor situate în zone inaccesibile intervenției terestre. În urma acțiunilor desfășurate de forțele terestre și aeriene, incendiul a fost declarat lichidat la data de 25 august, suprafața de fond forestier afectată fiind estimată la aproximativ 37 de hectare.

La scurt timp după lichidarea primului incendiu, în aceeași zonă a fost semnalat un al doilea incendiu, în data de 2 septembrie 2026, care continuă să se manifeste și în prezent.

De la izbucnirea celui de-al doilea incendiu, autoritățile implicate au acționat zilnic pentru localizarea și limitarea focarelor, în condiții extrem de dificile, determinate de relieful stâncos, diferențele mari de nivel și accesul dificil sau, în numeroase puncte, imposibil pentru echipele de intervenție.

Până în prezent, la misiunile de stingere desfășurate în această etapă au participat peste 270 pompieri, lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane și reprezentanți ai Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei.

Din cauza condițiilor de teren, intervenția terestră a fost completată în mod constant prin operațiuni aeriene. Pentru stingerea celui de-al doilea incendiu au fost utilizate elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipate cu sisteme Bambi Bucket.

Până în prezent, elicopterele au executat 514 aruncări cu apă asupra zonelor inaccesibile intervenției terestre.

Pe timpul celor două intervenții, elicopterele au efectuat 25 de misiuni, însumând aproape 155 de ore de zbor dedicate intervenției și sprijinului operațiunilor de la sol.

Având în vedere volumul de zbor acumulat pe timpul acestor intervenții, elicopterele intră, în funcție de necesitățile tehnice și de programarea activităților de întreținere, în etape de mentenanță planificată, parte a programului curent de întreținere și exploatare a aeronavelor. Aceste activități sunt necesare pentru menținerea capacității operaționale și desfășurarea în condiții de siguranță a misiunilor aeriene.

Operațiunile sunt îngreunate de seceta prelungită și lipsa precipitațiilor, care au dus la uscarea vegetației și favorizează arderea și menținerea focarelor la nivelul litierei și al materialului lemnos.

Conform datelor furnizate de Ocolul Silvic Băile Herculane, suprafața afectată de cel de-al doilea incendiu este estimată la aproximativ 400 de hectare.

Pe tot parcursul intervenției, prioritară a fost siguranța echipelor din teren, acțiunile fiind adaptate permanent în funcție de condițiile meteorologice, configurația terenului și evoluția focarelor.

În continuarea misiunilor operative, având în vedere dinamica intervenției, mâine, 29 septembrie, două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI, dintre care unul care face parte din rezerva rescEU din cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, aflată în țara noastră, se vor alătura echipelor de la sol.

Cele două elicoptere vor acționa în sprijinul forțelor terestre, prin intervenții asupra focarelor inaccesibile, în funcție de evoluția situației și de condițiile de siguranță pentru desfășurarea zborurilor.

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