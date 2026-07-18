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Premierul Bolojan anunță 250 de milioane de euro pentru contoare inteligente și capacități de stocare a energiei

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Ilie Bolojan a anunțat că a semnat, în calitate de ministru interimar al Energiei, ordinele pentru lansarea a două forme de sprijin destinate contorizării inteligente și creșterii capacităților de stocare a energiei. Programele beneficiază de o finanțare totală de 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare.

Bolojan anunță fonduri de 250 de milioane de euro pentru energie. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Bolojan anunță fonduri de 250 de milioane de euro pentru energie. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Potrivit unei postări publicate de Ilie Bolojan pe Facebook, măsurile urmăresc optimizarea consumului și reducerea facturilor la energie.

100 de milioane de euro pentru contoare inteligente

Primul apel de proiecte beneficiază de o alocare de 100 de milioane de euro și este destinat celor patru operatori de distribuție concesionari: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia.

Fiecare operator va putea beneficia de maximum 25 de milioane de euro. Prin intermediul programului ar urma să fie instalate peste 800.000 de contoare inteligente, care vor permite facturarea pe baza consumului real și ar urma să contribuie la reducerea pierderilor și fraudelor din rețea.

Ghidul va fi transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial. Apelul de proiecte urmează să fie deschis pe 3 august 2026, la ora 12.00, și se va închide pe 2 decembrie 2026, la ora 17.00. Termenul estimat pentru finalizarea proiectelor este 31 decembrie 2029.

150 de milioane de euro pentru capacități de stocare

Al doilea apel este destinat dezvoltării unor noi capacități independente de stocare a energiei și beneficiază de o alocare de 150 de milioane de euro.

Potrivit lui Bolojan, prin această schemă ar urma să fie dezvoltate parcuri noi de baterii cu o capacitate de stocare de cel puțin 2.174 MWh. Finanțarea va fi acordată printr-o licitație competitivă, pe baza celui mai mic cost per MWh, cu un plafon de 69.000 de euro/MWh și de maximum 15 milioane de euro pentru fiecare companie.

Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial. Conform calendarului estimativ, apelul ar urma să fie deschis pe 1 septembrie și închis pe 30 octombrie 2026, iar proiectele ar trebui finalizate până la 31 decembrie 2030.

Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, a transmis Ilie Bolojan.

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