Administrația Prezidențială: Rusia ar fi preluat controlul dronei maritime care a ajuns în Portul Constanța

Administrația Prezidențială ia în calcul ca drona maritimă care a ajuns în Portul Constanța și a explodat să fi fost preluată de Federația Rusă. Instituția a transmis că aceasta este, în prezent, ipoteza rezultată din evaluările preliminare, în timp ce ancheta privind incidentul continuă.

Foto: Facebook

Răspunsul Administrației Prezidențiale a fost transmis jurnaliștilor emisiunii „România, te iubesc!” de la PRO TV și a fost prezentat de jurnalistul Paul Angelescu.

Potrivit instituției, verificările efectuate până în acest moment indică posibilitatea ca Rusia să fi preluat controlul dronei maritime. Administrația Prezidențială precizează însă că este vorba despre o evaluare preliminară, iar investigația nu a fost finalizată.

Instituția susține că un fenomen similar a fost observat și în alte state aliate, în special în țările baltice.

Ancheta continuă la patru luni de la incident

Administrația Prezidențială mai arată că autoritățile române au reușit să gestioneze situația și că incidentul a reprezentat un test pentru capacitatea României de a răspunde unor astfel de amenințări.

Ancheta este încă în desfășurare, la aproximativ patru luni de la producerea incidentului. Potrivit Administrației Prezidențiale, cercetările s-au dovedit mai complexe decât estimarea inițială făcută de președintele Nicușor Dan, care indicase un termen de „7-10 zile”.

Drona ar fi intrat în viteză în port

În cadrul emisiunii „România, te iubesc!”, Iulian Crețu, șeful ARSVOM (Salvarea Vieților Omenești pe Mare), a relatat că drona a pătruns în Portul Constanța în jurul orei 01.30.

Potrivit acestuia, drona se deplasa cu viteză și ar fi efectuat mai multe viraje între două nave: remorcherul Hercules, aparținând ARSVOM, și petrolierul Amalthia.

Ulterior incidentului, autoritățile au transmis că drona nu putea fi detectată cu sistemele clasice de radar. Un angajat al ARSVOM a susținut însă în timpul emisiunii că aparatul a fost surprins de o cameră de supraveghere obișnuită, la ora 01.42.

Potrivit reprezentanților ARSVOM, imaginile ar indica faptul că drona nu se afla în derivă, ci se deplasa cu viteză.

Iulian Crețu a mai afirmat că drona a rămas apoi în dreptul petrolierului Amalthia timp de câteva ore. Nava a fost mutată abia în cursul dimineții.