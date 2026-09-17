Remus Ștefureac, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Un pas inteligent. Pune oarecum în dificultate pe toată lumea, dar și deschide jocul”

Remus Ioan Ștefureac consideră că desemnarea lui Siegfried Mureșan este o surpriză și susține că nominalizarea acestuia ca premier poate schimba modul în care partidele negociază formarea viitorului Guvern.

Remus Ioan Ștefureac comentează desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier. Foto: Facebook/Remus Ioan Ștefureac

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, anunțată joi, 17 septembrie, de președintele Nicușor Dan, a generat reacții în spațiul public. Printre cei care au comentat decizia se numără Remus Ioan Ștefureac, politolog și director general al INSCOP Research.

„Propunerea președintelui pentru funcția de prim-ministru este evident o surpriză. Și un pas inteligent. Unul care pune oarecum în dificultate pe toată lumea, dar și deschide jocul. Dacă această propunere este dublată de un mesaj clar privind activarea articolului 89 din Constituția României în cazul respingerii de către Parlament, atunci aceasta va fi luată în serios și va trece. Dacă nu, nu”, a scris Remus Ioan Ștefureac pe Facebook.

Articolul 89 din Constituție, la care face referire analistul, îi permite președintelui să dizolve Parlamentul în condițiile prevăzute de Legea fundamentală, în cazul în care legislativul respinge cel puțin două solicitări de învestitură în termen de 60 de zile de la prima solicitare.

Comentariul său vine în contextul în care președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni.

Desemnarea lui Mureșan are loc după mai multe luni de criză politică și după două nominalizări anterioare care nu au dus la formarea unui Guvern.

Șeful statului a precizat că, în urma discuțiilor, nici de această dată nu s-a conturat o majoritate parlamentară, însă Siegfried Mureșan ar fi obținut cele mai multe susțineri în cadrul consultărilor. Europarlamentarul a acceptat ulterior propunerea și și-a asumat mandatul de premier desemnat.