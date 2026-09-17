 Mamă oprită de instanță să își ducă copilul în Elveția. Minorul va locui provizoriu cu tatăl | adevarul.ro
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Mamă oprită de instanță să își ducă copilul în Elveția. Minorul va locui provizoriu cu tatăl

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Judecătoria Buhuși a stabilit provizoriu locuința unui copil la tată. Mama nu a primit acordul să îl ducă în Elveția. Instanța a apreciat că o deplasare anuală de o lună în străinătate nu putea fi decisă printr-o procedură rapidă, înainte ca situația copilului să fie lămurită în dosarul de fond, se arată într-o hotărâre judecătorească analizată de Eliana Crețu pe juridice.ro.

Steag Elvetia
Foto: Arhiva Adevărul

Judecătoria Buhuși a decis, printr-o hotărâre provizorie, ca locuința unui copil de patru ani să fie stabilită la tată, în România. Instanța a respins totodată cererea mamei de a lua copilul, în fiecare vară, timp de o lună, la domiciliul său din Elveția.

Cazul a ajuns în fața judecătorilor după separarea părinților. Mama s-a stabilit în Elveția, iar tatăl a rămas în România și s-a ocupat de creșterea copilului. Minorul locuia deja cu tatăl, era înscris la grădiniță și era integrat în comunitatea locală.

Mama a cerut, pe calea ordonanței președințiale, să poată comunica prin apeluri video cu copilul și să îl poată lua anual, în luna august, la ea, în Elveția sau în România. Tatăl a solicitat respingerea deplasării în străinătate și stabilirea temporară a locuinței copilului la el, până la pronunțarea unei soluții definitive în procesul de fond.

Instanța a considerat că era necesară clarificarea rapidă a locului în care copilul locuiește efectiv. Judecătorii au reținut că nu pot fi stabilite în mod coerent legăturile personale dintre părinte și copil fără un reper juridic clar privind locuința minorului.

În privința deplasării în Elveția, instanța a apreciat că solicitarea formulată pentru „fiecare an” nu avea un caracter strict temporar. O astfel de măsură ar fi creat, în fapt, un program repetitiv de relații personale, chestiune care trebuie analizată pe larg în dosarul de fond, nu într-o procedură urgentă.

Judecătoria a mai arătat că plecarea unui copil preșcolar în alt stat presupune verificări importante: condițiile în care va locui, garanțiile că se va întoarce în România și impactul asupra rutinei și stabilității sale. În lipsa unor motive care să arate că minorul ar fi fost în pericol la tată, schimbarea temporară a mediului de viață nu a fost considerată justificată.

Pentru a păstra relația dintre mamă și copil, instanța a stabilit un program de apeluri video de patru ori pe săptămână, câte zece minute, în zilele de luni, miercuri, vineri și duminică.

Hotărârea este una provizorie și nu soluționează definitiv raporturile dintre părinți și copil. Decizia finală privind locuința minorului și programul de relații personale urmează să fie luată în procesul de fond, după administrarea tuturor probelor.

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