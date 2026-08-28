29 august: Ziua în care Bucureștiul a fost bombardat pentru prima dată de aviația germană

Pe 29 august 1916, Bucureștiul a fost bombardat pentru prima dată de aviația germană, la scurt timp după intrarea României în Primul Război Mondial. Tot pe 29 august, în 1945, a murit marele actor Constantin Tănase.

Zepelin german Foto: Historia

1916: Bucureștiul a fost bombardat de aviația germană

În august, Bucureștiul a fost a treia capitală europeană, după Paris și Londra, care a fost bombardată de aviaţia germană în Primul Război Mondial.

Bombardamentul, realizat cu un zepelin german, a venit ca răspuns la intrarea României în război de partea Antantei, în ciuda promisiunilor venite din partea ministrului plenipotenţiar al Germaniei în ţara noastră, baronul Hilmar von dem Bussche, care afirmase că românii „nu vor avea război aerian“, scrie Historia.

Atacul nu a produs pagube semnificative, însă a reprezentat începutul unei perioade dramatice din istoria Bucureștiului. Atacurile combinate, zepeline și avioane, au continuat, zi și noapte, mai bine de trei luni, provocând circa 1.700 de morţi și răniţi în rândul populaţiei demoralizate.

1936: Nicolae Titulescu este înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe

Nicolae Titulescu a ocupat de trei ori poziţia de Ministru al Afacerilor Străine în perioada 1928-1936. A dus o politica vie împotriva nazismului şi a regimurilor de dreapta în general, realizând pericolul pe care acestea îl reprezentau pentru siguranţa frontierelor României.

Nicolae Titulescu Foto: Arhivă

În acest sens, a depus eforturi pentru încheierea Micii Înţelegeri (1933) şi a Înţelegerii Balcanice (1934) cu scopul protejării României de invadatori.

Pe data de 29 august 1936 regele Carol al II-lea, aliniindu-se presiunilor guvernului și a anturajului său pro-german, dar și ca urmare a presiunilor externe, l-a îndepărtat din toate funcțiile oficiale și l-a obligat să se exileze.

Stabilit la început în Elveția, apoi în Franța, Nicolae Titulescu a propagat chiar și în exil, prin conferințe și articole de ziare, ideea prezervării păcii, anticipând pericolul unui nou război.

1945: A murit actorul Constantin Tănase

Născut pe 5 iulie 1880, la Vaslui, Constantin Tănase a fost un actor român de scenă și de vodevil, celebru cupletist și o figură cheie în teatrul de revistă românesc.

Constantin Tănase Foto: Wikipedia

A fost cuprins de o pasiune aparte pentru teatru, fapt care l-a determinat să alcătuiască o trupă de amatori, prima scenă în care aceştia jucau fiind beciul casei, apoi în hambarul casei, în scene din piese precum „Meșterul Manole”, „Căpitanul Valter Mărăcineanu” sau „Constantin Brâncoveanu”.

În 1919 a pus bazele trupei de teatru Cărăbuș în București, împreună cu care urmă să creeze o tradiție de teatru de cabaret/ revistă pe parcursul următorilor 20 de ani, tradiție prezentă și astăzi, mai ales la Teatrul de revistă „Constantin Tănase”, care funcționează încă la adresa fostului „Cărăbuș” pe Calea Victoriei, 33-35, în inima Bucureștiului.

A fost decorat la 28 ianuarie 1942 cu Ordinul „Coroana României” în gradul de Comandor.

Tănase a murit în București pe 29 august 1945. Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis de către Armata Roșie invadatoare.

Potrivit acestei versiuni, Tănase încă mai juca în București, un an după sosirea rușilor, și a fost ucis din cauza satirei la adresa soldaților ruși care aveau obiceiul să „rechiziționeze” toate bunurile personale purtate la vedere, mai ales ceasuri, pe care le cereau spunând „Davai ceas”.

1949: Uniunea Sovietică testează prima sa bombă atomică

Pe 29 august 1949, Uniunea Sovietică a efectuat primul său test cu o armă nucleară, denumit RDS-1, la poligonul Semipalatinsk din Kazahstanul sovietic. Explozia a avut o putere de aproximativ 22 de kilotone TNT.

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Testul, bazat în mare parte pe designul american al bombei Fat Man, a fost detectat de Statele Unite câteva zile mai târziu. Pe 23 septembrie, președintele american Harry Truman a confirmat public că în URSS avusese loc o explozie atomică. Testul a accelerat cursa înarmării nucleare dintre SUA și URSS.

1966: The Beatles cântă pentru ultima dată în fața fanilor

Pe 29 august 1966, The Beatles au susținut la Candlestick Park din San Francisco ultimul concert plătit din cariera lor. Au cântat în fața a aproximativ 25.000 de spectatori, într-un spectacol cu 11 piese.

The Beatles Foto: Profimedia

Membrii trupei știau că acesta urma să fie ultimul lor concert și au făcut fotografii și înregistrări pentru a păstra momentul. După spectacol, au plecat cu avionul spre Los Angeles, iar George Harrison ar fi spus în timpul zborului: „Asta a fost, atunci. Nu mai sunt un Beatle.”

Decizia de a renunța la concerte a venit după ce trupa ajunsese epuizată de Beatlemania, problemele de securitate, aglomerație și incidentele din timpul turneelor. The Beatles au continuat însă să creeze și să înregistreze muzică în studio până la destrămarea formației.

1994: S-a născut gimnasta Amelia Racea

Născută pe 29 august 1994, în Târgu Jiu, Amelia Racea este o sportivă română de talie mondială, care practică gimnastică artistică.

Amelia Racea a obținut, în cadrul Campionatelor Europene de Gimnastică la Juniori din 2008, medalia de argint la bârnă și medalia de bronz la sol.

În 2010, Amelia Racea a obținut în cadrul Campionatelor Europene de Gimnastica feminină de la Birmingham, medalia de aur la bârnă și medalia de bronz la concursul pe echipe.

Un an mai târziu, a obținut în cadrul Campionatelor Europene de Gimnastică feminină de la Berlin, medalia de bronz la compus și la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din Tokyo, a câștigat locul 4 pe echipe și locul 5 la bârnă.

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2005: Uraganul Katrina a ajuns în Louisiana

Pe 29 august 2005, uraganul Katrina, unul dintre cele mai devastatoare cicloane tropicale din istoria Statelor Unite, a ajuns pe uscat în Louisiana. Deși slăbise la categoria 3, furtuna a provocat inundații catastrofale în New Orleans, după cedarea sistemului de diguri și a barierelor de protecție.

Aproximativ 80% din New Orleans a fost inundat, iar uraganul a provocat 1.392 de decese și pagube estimate la 125 de miliarde de dolari, fiind cel mai costisitor uragan din SUA la acel moment.

Dezastrul a generat critici majore la adresa autorităților pentru modul în care au gestionat evacuarea și operațiunile de salvare. Numele Katrina a fost retras ulterior din lista oficială a numelor de uragane.