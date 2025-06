Fiii lui John Lennon şi Paul McCartney colaborează la cel mai recent cântec al fiului lui Ringo Starr, „Vocals”.

Zak Starkey, care - la fel ca tatăl său Ringo Starr, al cărui nume real este Richard Starkey - este toboşarul unei trupe rock numită Mantra of the Cosmos, a postat pe reţelele de socializare un extras din piesa „Rip Off”, în colaborare cu alţi doi fii ai membrilor The Beatles. Sean Ono Lennon, singurul fiu al lui John Lennon şi Yoko Ono, şi James McCartney, al patrulea dintre cei cinci copii ai lui Paul McCartney, apar amândoi pe piesă.

„Nu, nu este un cântec Beatles... Este ca Mantra of the Cosmos cu ei în ea”, a explicat Zak Starkey într-un interviu acordat The Telegraph în 13 iunie. „Este Sean of the Cosmos şi James of the Cosmos, şi este încă trupa mea”, scrie News.

Zak Starkey, fostul toboşar al trupei The Who, a format trupa împreună cu Andy Bell, pe care l-a cunoscut când au fost împreună în Oasis. Cântăreţul Shaun Ryder şi dansatorul Mark „Bez” Berry, ambii membri ai formaţiilor Happy Mondays şi Black Grape, completează cvartetul rock.

În 2023, după ce a publicat o fotografie cu Sean Ono Lennon, fiul lui Ringo Starr a închis deja uşa asupra posibilităţii de a forma un grup al copiilor The Beatles. „Dacă am fi petrecut trei ani dormind pe saltele infestate cu purici în camera din spate a unui club din Hamburg, ar fi putut exista o oarecare chimie”, glumea el în comentarii, după cum a relatat la acea vreme publicaţia NME. „Dar am crescut în mătase şi case atât de mari încât trebuia să călătoreşti kilometri întregi pentru a-ţi face un sandviş”, a adăugat el autoironic.

În aprilie, fiii lui John Lennon şi Paul McCartney au colaborat la „Primrose Hill”, un cântec acustic scris de cei doi artişti şi cântat de James McCartney.

Dhani Harrison, fiul lui George Harrison, care a murit în 2001, este şi el muzician. În 2006, a participat la un album tribut adus lui John Lennon, Instant „Karma: The Amnesty International Campaign to Save Darfur”, împreună cu Jakob Dylan, fiul lui Bob Dylan.

La mai bine de 50 de ani de la despărţire, The Beatles sunt încă puternici. Succesul piesei „Now and Then”, lansată în 2023, stă mărturie în acest sens. Preluat dintr-o înregistrare făcută de John Lennon înainte de asasinarea sa în 1980 şi refăcut de ceilalţi trei membri în anii 1990, cântecul a fost finalizat cu ajutorul inteligenţei artificiale în 2022.

Ultimii doi membri în viaţă, Paul McCartney şi Ringo Starr, s-au reunit la Londra pentru ultimul concert al cântăreţului din cadrul turneului său „Got Back”. Povestea trupei va fi, de asemenea, spusă în patru filme regizate de Sam Mendes, care vor fi lansate consecutiv în aprilie 2028.