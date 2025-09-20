21 septembrie, ziua în care s-a născut Dem Rădulescu

În ziua de 21 septembrie s-a născut și celebrul actor Dem Rădulescu, iar, câteva decenii mai târziu, Nicu Ceaușescu, fiul fostului lider comunist, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

1558: Se stinge din viață împăratul Sfântului Imperiu Roman, Carol Quintul

Născut în orașul belgian Gent de astăzi, pe 24 februarie 1500, Carol Quintul (al V-lea) a fost împărat romano-german din 1519, până la abdicarea sa în 1556. A domnit, de asemenea, ca rege al Spaniei, cu titulatura „Carol I”, din 1516 până în 1556.

Carol a fost fiul lui Filip I al Castiliei și al Ioanei de Castilia, iar bunicii lui din partea tatălui au fost împăratul Maximilian I și Maria de Burgundia, a cărei fiică, Margareta de Austria, s-a ocupat de educația lui.

Bunicii din partea mamei au fost Ferdinand al II-lea de Aragon și Elisabeta I a Castiliei, care prin mariajul lor au unit pentru prima dată teritoriile care astăzi formează statul modern Spania, și a căror fiică, Caterina de Aragon, a devenit regină a Angliei, ca prima soție a lui Henric al VIII-lea.

Ca moștenitor a patru dintre casele regale importante din Europa, Carol Quintul a realizat o uniune personală a unor teritorii întinse și dispersate, incluzând Sfântul Imperiu Roman, Aragon, Castilia, Napoli, Sicilia, Țările de Jos și coloniile spaniole din Americi. Când a renunțat la tron, și-a împărțit ținuturile între fiul său, Filip al II-lea al Spaniei, și fratele său, împăratul Ferdinand I.

În timpul domniei lui Carol teritoriile din Noua Spanie au fost extinse în mod considerabil de conchistadori precum Hernán Cortés sau Francisco Pizarro, care au determinat căderea imperiilor Aztec și Inca în mai puțin de un deceniu. Împreună cu expediția lui Magellan din 1522, aceste succese l-au convins pe Carol de misiunea sa divină de a deveni liderul lumii creștine, încă amenințate de Islam.

Carol a murit la 21 septembrie 1558 de malarie. Douăzeci și șase de ani mai târziu, rămășițele sale au fost transferate în panteonul regal de la El Escorial.

1847: Este inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștiului

Înainte de inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, au existat câteva tentative. În 1830 a fost realizat un sistem pentru scurgerea mocirlelor, iar în 1880 s-a hotărât aducerea apei de la Arcuda până la rezervorul de la Cotroceni, scrie Institutul Național al Patrimoniului.

La data de 21 septembrie 1847 are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, „Stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă”. Apeductele sunt utilizate încă din timpuri vechi, iar o primă etapă de perfecționare a acestora are loc în timpul romanilor.

1864: Se naște Elena Văcărescu, scriitoare română

Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie/3 octombrie 1864, la Bucureşti, fiind fiica diplomatului Ioan Văcărescu, şi a Eufrosinei Fălcoianu, potrivit Radio România Cultural.

În perioada tinereții, Elena Văcărescu a studiat la Paris, unde a aprofundat filosofia, arta poetică şi istoria.

Ulterior, scriitoarea a urmat cursurile Universităţii de la Sorbona, primind îndrumări de la dascăli şi poeţi francezi de prestigiu, cum ar fi Sully Prudhomme, Leconte de Lisle, Jose-Maria de Heredia şi alţii.

În anul 1886 a publicat, la Paris, „Chants d’Aurore”, primul ei volum de versuri, care a fost mult lăudat de criticii acelei vremi, și chiar i-a fost oferit cu un premiu special al Academiei Franceze.

Văcărescu rămâne în istorie și pentru participarea sa, în 1919, în calitate de membră a delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris, după care a fost aleasă secretar general al Asociaţiei Române de pe lângă Societatea Naţiunilor, poziţie din care a susţinut cauza păcii.

În 1922, a fost aleasă membru permanent cu drepturi depline în prezidiul Comisiei de colaborare intelectuală, patronat de Societatea Naţiunilor, perioadă care i-a facilitat o strânsă colaborare cu Nicolae Titulescu.

În 11 iunie 1925 a devenit prima femeie desemnată membru de onoare a Academiei Române.

Elena Văcărescu se stinge din viață la 17 februarie 1947, la Paris, însă rămășițele îi sunt aduse în 1959 la Cimitirul Bellu din București, alături de cele ale familiei Văcăreștilor.

1931: Se naște celebrul actor Dem Rădulescu

Născut pe 21 septembrie 1931, în Râmnicu Vâlcea, Dem Rădulescu a fost un actor de comedie român de teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București.

Înainte să devină actor, Dem Rădulescu a activat în lumea sportului, fiind boxer la categoria semi-mijlocie, unde a obținut o stea de aur la un campionat de amatori.

În 1954, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar, cinci ani mai târziu, a jucat primul său rol în filmul „Telegrame”

A jucat pe scena teatrelor Național „I.L. Caragiale”, Teatrul de Comedie și Bulandra din București. A fost profesor universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Din filmografia sa amintim: „Am o idee”, „Grăbește-te încet”, „Primăvara bobocilor”, „Chirița în Iași”, „Harababura” și „Dănilă Perpeleac”.

A fost căsătorit cu actrița Paula Rădulescu, iar apoi cu actrița Adriana Șchiopu, cu care are o fiică, actrița Irina Rădulescu.

Marele actor s-a stins din viață pe 17 septembrie 2000, la Telega, Prahova.

1939: Fostul premier Armand Călinescu este asasinat de legionari

Preşedintele Consiliului de Ministri, Armand Călinescu, este asasinat în timp ce se deplasa cu automobilul, de la Ministerul Apărării spre locuinţă. La intersecţia Străzii Barbu Ştirbey cu Podul Cotroceni, în faţa maşinii apare o căruţă care stă pe loc, iar din spate, automobilul în care se află premierul alături de un agent de-al său şi de şofer, este lovit de un alt automobil.

Armand Călinescu coboară să vadă ce se întâmplă, însă nici nu apucă bine să facă un pas şi este ciuruit de 20 de gloanţe trase de un comando de 8 legionari.

Imediat după comiterea faptei, atentatorii s-au urcat într-o maşină de piaţă, după ce au somat pe şofer să oprească, demarând spre Radiodifuziune de unde au oprit emisia în timpul Valsului Imperial şi au anunţat: „Atenţiune, Primul Ministru Armand Călinescu a fost omorât. El a fost executat astăzi de o echipă de legionari”.

Cel care a pus la cale asasinatul este avocatul Dumitru Dumitrescu, iar cea mai mare parte a atentatorilor este formată din tineri studenţi: Popescu Traian, student anul IV la Drept, Moldovenu Ion, student la Politehnica, Ionescu R. Ion, student la Drept, Popescu Cezar şi Vasiliu Ion, desenator, potrivit Historia.

În urma uciderii prim-ministrului Armand Călinescu, la ordinul regelui Carol al II-lea, au fost asasinați fără judecată, în lagăre și pe întregul cuprins al țării, de către jandarmi, 252 de persoane, dintre care 105 membri ai Mișcării Legionare.

Cadavrele a câte 3, 4 legionari au fost scoase în stradă și lăsate acolo vreme de trei zile.

1990: Nicu Ceaușescu, cel mai mic dintre copiii fostului dictator comunist, este condamnat la 20 de ani de închisoare

Nicu Ceaușescu a fost al treilea copil al lui Nicolae Ceaușescu și al soției sale, Elena. În a doua jumătate a anilor 1980 a fost căsătorit cu Poliana Cristescu, o activistă de încredere, șefa organizației pionierilor.

Absolvent al Facultății de Fizică, părinții îi hărăziseră o carieră politică. A fost prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist (1983-1987), iar din 1987 prim-secretar al organizației PCR Sibiu.

Nicu Ceaușescu a fost considerat un potențial succesor în funcție al tatălui său. A fost arestat în zilele Revoluției din 1989 și condamnat ulterior la o pedeapsă cu închisoarea, fiind eliberat pe motive medicale.

În 28 decembrie 1989 procurorul militar Mihai Popa, de la Procuratura Generală, emite mandatul de arestare pe numele lui Nicu Ceaușescu, pentru infracțiunea de genocid. Procesul începe la Sibiu pe 26 mai 1990.

Este considerat responsabil de moartea a 102 persoane la Sibiu, în zilele Revoluției. În închisoare fiind, dă un interviu jurnaliștilor Lucian Jiman și Rudolf Kamla, de la ziarul „Tribuna” din Sibiu.

În 21 septembrie 1990 este condamnat de Tribunalul Militar Teritorial București la 20 de ani închisoare pentru instigare la omor deosebit de grav și la 5 ani pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Bolnav de ciroză, Nicu Ceaușescu a decedat în clinica Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, pe 26 septembrie 1996. Este înmormântat trei zile mai târziu la Cimitirul Ghencea-Civil, cu tricolorul pe sicriu.