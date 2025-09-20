search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

21 septembrie, ziua în care s-a născut Dem Rădulescu

0
0
Publicat:

În ziua de 21 septembrie s-a născut și celebrul actor Dem Rădulescu, iar, câteva decenii mai târziu, Nicu Ceaușescu, fiul fostului lider comunist, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Dem Rădulescu/FOTO: Arhivă
Dem Rădulescu/FOTO: Arhivă

1558: Se stinge din viață împăratul Sfântului Imperiu Roman, Carol Quintul

Născut în orașul belgian Gent de astăzi, pe 24 februarie 1500, Carol Quintul (al V-lea) a fost împărat romano-german din 1519, până la abdicarea sa în 1556. A domnit, de asemenea, ca rege al Spaniei, cu titulatura „Carol I”, din 1516 până în 1556.

Carol Quintul/FOTO: Wikipedia
Carol Quintul/FOTO: Wikipedia

Carol a fost fiul lui Filip I al Castiliei și al Ioanei de Castilia, iar bunicii lui din partea tatălui au fost împăratul Maximilian I și Maria de Burgundia, a cărei fiică, Margareta de Austria, s-a ocupat de educația lui.

Bunicii din partea mamei au fost Ferdinand al II-lea de Aragon și Elisabeta I a Castiliei, care prin mariajul lor au unit pentru prima dată teritoriile care astăzi formează statul modern Spania, și a căror fiică, Caterina de Aragon, a devenit regină a Angliei, ca prima soție a lui Henric al VIII-lea.

Ca moștenitor a patru dintre casele regale importante din Europa, Carol Quintul a realizat o uniune personală a unor teritorii întinse și dispersate, incluzând Sfântul Imperiu Roman, Aragon, Castilia, Napoli, Sicilia, Țările de Jos și coloniile spaniole din Americi. Când a renunțat la tron, și-a împărțit ținuturile între fiul său, Filip al II-lea al Spaniei, și fratele său, împăratul Ferdinand I.

În timpul domniei lui Carol teritoriile din Noua Spanie au fost extinse în mod considerabil de conchistadori precum Hernán Cortés sau Francisco Pizarro, care au determinat căderea imperiilor Aztec și Inca în mai puțin de un deceniu. Împreună cu expediția lui Magellan din 1522, aceste succese l-au convins pe Carol de misiunea sa divină de a deveni liderul lumii creștine, încă amenințate de Islam.

Carol a murit la 21 septembrie 1558 de malarie. Douăzeci și șase de ani mai târziu, rămășițele sale au fost transferate în panteonul regal de la El Escorial.

1847: Este inaugurată prima lucrare modernă de alimentare cu apă a Bucureștiului

Înainte de inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, au existat câteva tentative. În 1830 a fost realizat un sistem pentru scurgerea mocirlelor, iar în 1880 s-a hotărât aducerea apei de la Arcuda până la rezervorul de la Cotroceni, scrie Institutul Național al Patrimoniului.

La data de 21 septembrie 1847 are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, „Stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă”. Apeductele sunt utilizate încă din timpuri vechi, iar o primă etapă de perfecționare a acestora are loc în timpul romanilor.

1864: Se naște Elena Văcărescu, scriitoare română

Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie/3 octombrie 1864, la Bucureşti, fiind fiica diplomatului Ioan Văcărescu, şi a Eufrosinei Fălcoianu, potrivit Radio România Cultural.

Elena Văcărescu/FOTO: Wikipedia
Elena Văcărescu/FOTO: Wikipedia

În perioada tinereții, Elena Văcărescu a studiat la Paris, unde a aprofundat filosofia, arta poetică şi istoria.

Ulterior, scriitoarea a urmat cursurile Universităţii de la Sorbona, primind îndrumări de la dascăli şi poeţi francezi de prestigiu, cum ar fi Sully Prudhomme, Leconte de Lisle, Jose-Maria de Heredia şi alţii.

În anul 1886 a publicat, la Paris, „Chants d’Aurore”, primul ei volum de versuri, care a fost mult lăudat de criticii acelei vremi, și chiar i-a fost oferit cu un premiu special al Academiei Franceze.

Văcărescu rămâne în istorie și pentru participarea sa, în 1919, în calitate de membră a delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris, după care a fost aleasă secretar general al Asociaţiei Române de pe lângă Societatea Naţiunilor, poziţie din care a susţinut cauza păcii.

În 1922, a fost aleasă membru permanent cu drepturi depline în prezidiul Comisiei de colaborare intelectuală, patronat de Societatea Naţiunilor, perioadă care i-a facilitat o strânsă colaborare cu Nicolae Titulescu.

În 11 iunie 1925 a devenit prima femeie desemnată membru de onoare a Academiei Române.

Elena Văcărescu se stinge din viață la 17 februarie 1947, la Paris, însă rămășițele îi sunt aduse în 1959 la Cimitirul Bellu din București, alături de cele ale familiei Văcăreștilor.

1931: Se naște celebrul actor Dem Rădulescu

Născut pe 21 septembrie 1931, în Râmnicu Vâlcea, Dem Rădulescu a fost un actor de comedie român de teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București.

Citește și: Halloween-ul de la Castelul Bran, printre cele mai spectaculoase destinații europene de toamnă: Oktoberfest, vinurile Franței și soarele Maltei

Înainte să devină actor, Dem Rădulescu a activat în lumea sportului, fiind boxer la categoria semi-mijlocie, unde a obținut o stea de aur la un campionat de amatori.

În 1954, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar, cinci ani mai târziu, a jucat primul său rol în filmul „Telegrame” 

A jucat pe scena teatrelor Național „I.L. Caragiale”, Teatrul de Comedie și Bulandra din București. A fost profesor universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Din filmografia sa amintim: „Am o idee”, „Grăbește-te încet”, „Primăvara bobocilor”, „Chirița în Iași”, „Harababura” și „Dănilă Perpeleac”. 

A fost căsătorit cu actrița Paula Rădulescu, iar apoi cu actrița Adriana Șchiopu, cu care are o fiică, actrița Irina Rădulescu.

Marele actor s-a stins din viață pe 17 septembrie 2000, la Telega, Prahova.

1939: Fostul premier Armand Călinescu este asasinat de legionari

Preşedintele Consiliului de Ministri, Armand Călinescu, este asasinat în timp ce se deplasa cu automobilul, de la Ministerul Apărării spre locuinţă. La intersecţia Străzii Barbu Ştirbey cu Podul Cotroceni, în faţa maşinii apare o căruţă care stă pe loc, iar din spate, automobilul în care se află premierul alături de un agent de-al său şi de şofer, este lovit de un alt automobil.

Armand Călinescu și mașina în care a fost asasinat/FOTO: Arhivă
Armand Călinescu și mașina în care a fost asasinat/FOTO: Arhivă

Armand Călinescu coboară să vadă ce se întâmplă, însă nici nu apucă bine să facă un pas şi este ciuruit de 20 de gloanţe trase de un comando de 8 legionari.

Imediat după comiterea faptei, atentatorii s-au urcat într-o maşină de piaţă, după ce au somat pe şofer să oprească, demarând spre Radiodifuziune  de unde au oprit emisia în timpul Valsului Imperial şi au anunţat: „Atenţiune, Primul Ministru Armand Călinescu a fost omorât. El a fost executat astăzi de o echipă de legionari”.

Cel care a pus la cale asasinatul este avocatul Dumitru Dumitrescu, iar cea mai mare parte a atentatorilor este formată din tineri studenţi: Popescu Traian, student anul IV la Drept, Moldovenu Ion, student la Politehnica, Ionescu R. Ion, student la Drept, Popescu Cezar şi Vasiliu Ion, desenator, potrivit Historia.

În urma uciderii prim-ministrului Armand Călinescu, la ordinul regelui Carol al II-lea, au fost asasinați fără judecată, în lagăre și pe întregul cuprins al țării, de către jandarmi, 252 de persoane, dintre care 105 membri ai Mișcării Legionare.

Citește și: Bijuterie uitată: un Rolls Royce din 1961, descoperit într-un hambar, scos la vânzare

Cadavrele a câte 3, 4 legionari au fost scoase în stradă și lăsate acolo vreme de trei zile.

1990: Nicu Ceaușescu, cel mai mic dintre copiii fostului dictator comunist, este condamnat la 20 de ani de închisoare

Nicu Ceaușescu a fost al treilea copil al lui Nicolae Ceaușescu și al soției sale, Elena. În a doua jumătate a anilor 1980 a fost căsătorit cu Poliana Cristescu, o activistă de încredere, șefa organizației pionierilor.

Nicu Ceaușescu/FOTO: Wikipedia
Nicu Ceaușescu/FOTO: Wikipedia

Absolvent al Facultății de Fizică, părinții îi hărăziseră o carieră politică. A fost prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist (1983-1987), iar din 1987 prim-secretar al organizației PCR Sibiu.

Nicu Ceaușescu a fost considerat un potențial succesor în funcție al tatălui său. A fost arestat în zilele Revoluției din 1989 și condamnat ulterior la o pedeapsă cu închisoarea, fiind eliberat pe motive medicale.

În 28 decembrie 1989 procurorul militar Mihai Popa, de la Procuratura Generală, emite mandatul de arestare pe numele lui Nicu Ceaușescu, pentru infracțiunea de genocid. Procesul începe la Sibiu pe 26 mai 1990.

Este considerat responsabil de moartea a 102 persoane la Sibiu, în zilele Revoluției. În închisoare fiind, dă un interviu jurnaliștilor Lucian Jiman și Rudolf Kamla, de la ziarul „Tribuna” din Sibiu.

În 21 septembrie 1990 este condamnat de Tribunalul Militar Teritorial București la 20 de ani închisoare pentru instigare la omor deosebit de grav și la 5 ani pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Bolnav de ciroză, Nicu Ceaușescu a decedat în clinica Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, pe 26 septembrie 1996. Este înmormântat trei zile mai târziu la Cimitirul Ghencea-Civil, cu tricolorul pe sicriu.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
digi24.ro
image
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Zodiile care sunt inspirate să facă schimbări remarcabile. Au loc mutări importante în carieră și relații până la finalul lunii septembrie
fanatik.ro
image
„Câștig și câte 20.000 de euro lunar!” Elena Grigore are o faimă specială într-un domeniu dominat net de bărbați
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
playtech.ro
image
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu mica recalculare a pensiilor. Florin Manole, anunț pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Sabrina Carpenter, de la o fetiță care cânta în casă la o artistă multipremiată

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?