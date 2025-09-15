Spectacolul „Tatăl” nu se mai joacă la Teatrul Bulandra. Actorul Victor Rebengiuc: „Adio, Andre!”

Actorul Victor Rebengiuc a anunțat, la aproape trei ani de la premieră, că nu va mai interpreta rolul André în spectacolul „Tatăl”, montat la Teatrul „Bulandra”.

„Adio, Andre!”, a scris Victor Rebengiuc vineri pe Facebook. Astfel, actorul anunța finalul unei etape importante din cariera sa. Teatrul Bulandra a confirmat acest lucru: „Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul «Tatăl»”.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială, Teatrul „Bulandra” și-a exprimat recunoștința pentru contribuția uriașă a maestrului Rebengiuc: „Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său. Model pentru generaţii întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire, cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea față de sine și față de lume. Vă mulțumim, domnule Victor Rebengiuc, pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl”, va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”.

Un text premiat și apreciat internațional

Spectacolul „Tatăl”, scris de Florian Zeller și regizat la Bulandra de Cristi Juncu, a fost tradus în limba română de Carmen Iernilă, iar Raluca Aprodu a realizat adaptarea pentru scenă. Piesa a fost distinsă, în 2014, cu Premiul Molière pentru Cea mai bună piesă și a fost nominalizată, în 2016, la prestigioasele premii Tony și Olivier.