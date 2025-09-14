Bijuterie uitată: un Rolls Royce din 1961, descoperit într-un hambar, scos la vânzare

O limuzină Rolls Royce Phantom V a fost găsită într-un hambar, unde fusese abandonată în urmă cu zeci de ani. Un dealer din New York spune însă că, deși mașina se află într-o stare avansată de degradare, poate fi vândută cu ușurință la un preț bun.

Invidiatul Rolls-Royce din 1961 se poate vinde cu până la 400.000 de dolari, în funcție de stare, dar bolidul abia descoperit vine cu o mare surpriză.

Fotografiile cu vehiculul de pe anunțul dealerului arată că este într-o stare deteriorată și are nevoie de o restaurare completă pentru a putea funcționa.

Cu toate acestea, modelul este încă doar unul dintre puțin peste 500 de exemplare produse în cei nouă ani de generație, ceea ce îl face un proiect excelent pentru pasionatul potrivit.

Pentru cei suficient de pasionați și răbdători pentru a-și asuma această sarcină monumentală, le-ar putea aștepta un câștig major.

În stare bună, mașinile se vând în medie cu 109.717 dolari, dar au ajuns până la 407.000 de dolari la licitații, conform datelor de vânzări furnizate de Conceptcarz.

Acest model nu funcționează și va necesita o restaurare completă a componentelor exterioare, interioare și principale ale sistemului de propulsie, scrie The Sun.

Site-ul afișează, de asemenea, cea mai mică valoare de vânzare actuală ca fiind de 30.250 de dolari, ceea ce face ca prețul cerut de 29.500 de dolari pentru această ultimă descoperire să fie o ofertă bună.

Culoarea exterioară originală a mașinii este bej, dar de atunci s-a exfoliat aproape complet, iar acum sunt vizibile câteva pete de rugină de suprafață pe uși.

Culoarea interiorului este listată ca fiind bej, dar este într-o stare la fel de proastă, cu pielea ruptă și mucegăită vizibilă în fotografiile de pe anunțul de la Gullwing Motor Cars , care se află în New York City.

Phantom V au fost considerate apogeul luxului auto în perioada lor de glorie.

Printre cei mai notabili proprietari ai lor se numără Elton John, Elvis Presley, John Lennon, regina Elisabeta a II-a și Liberace.

Rolls-Royce a livrat inițial Phantom V cu un motor V8 din seria L de 6.230 cmc (380 cu in), cuplat la o transmisie automată cu 4 trepte, care dezvolta 220 CP și un cuplu impresionant de 340 lb-ft, atingând un vârf la 2.200 rpm.

Totuși, având în vedere ce se află sub capota acestei mașini istorice, va trebui instalat un sistem complet nou.

Cele mai preţioase „rable” din cimitirul de maşini

În martie, o proprietate abandonată transformată într-un cimitir de mașini a fost descoperită conținând sute de mărci și modele diferite.

Au fost descoperite Rolls-Royce-uri de epocă, Jaguar, Mini-uri, Land Rover-uri, Mercedes-Benz-uri și chiar vehicule de uz militar.

Un alt cimitir de amploare similară a fost descoperit în luna mai , conținând peste 300 de vehicule clasice în diverse condiții.

Aceste vehicule au variat de la epocile de producție dinainte de război până la mașinile muscle emblematice din anii '70.

O mașină americană emblematică a fost găsită abandonată într-un hambar, dotată cu opțiuni unice și scumpe, ceea ce o face și mai rară.

Una dintre cele mai interesante descoperiri de mașini abandonate a venit la începutul acestei săptămâni de la o reprezentanță Porsche din Belgia.

În interior se aflau modele cu contribuții semnificative la istoria curselor de mașini a mărcii, precum și alte mașini emblematice popularizate prin filme și nu numai.