search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bijuterie uitată: un Rolls Royce din 1961, descoperit într-un hambar, scos la vânzare

0
0
Publicat:

O limuzină Rolls Royce Phantom V a fost găsită într-un hambar, unde fusese abandonată în urmă cu zeci de ani. Un dealer din New York spune însă că, deși mașina se află într-o stare avansată de degradare, poate fi vândută cu ușurință la un preț bun.

Rolls Royce Phantom V
O limuzină Rolls Royce Phantom V a fost găsită într-un hambar

Invidiatul Rolls-Royce din 1961 se poate vinde cu până la 400.000 de dolari, în funcție de stare, dar bolidul abia descoperit vine cu o mare surpriză.

Fotografiile cu vehiculul de pe anunțul dealerului arată că este într-o stare deteriorată și are nevoie de o restaurare completă pentru a putea funcționa.

Cu toate acestea, modelul este încă doar unul dintre puțin peste 500 de exemplare produse în cei nouă ani de generație, ceea ce îl face un proiect excelent pentru pasionatul potrivit.

Pentru cei suficient de pasionați și răbdători pentru a-și asuma această sarcină monumentală, le-ar putea aștepta un câștig major.

În stare bună, mașinile se vând în medie cu 109.717 dolari, dar au ajuns până la 407.000 de dolari la licitații, conform datelor de vânzări furnizate de Conceptcarz.

Acest model nu funcționează și va necesita o restaurare completă a componentelor exterioare, interioare și principale ale sistemului de propulsie, scrie The Sun.

Site-ul afișează, de asemenea, cea mai mică valoare de vânzare actuală ca fiind de 30.250 de dolari, ceea ce face ca prețul cerut de 29.500 de dolari pentru această ultimă descoperire să fie o ofertă bună.

Culoarea exterioară originală a mașinii este bej, dar de atunci s-a exfoliat aproape complet, iar acum sunt vizibile câteva pete de rugină de suprafață pe uși.

Culoarea interiorului este listată ca fiind bej, dar este într-o stare la fel de proastă, cu pielea ruptă și mucegăită vizibilă în fotografiile de pe anunțul de la Gullwing Motor Cars , care se află în New York City.

Phantom V au fost considerate apogeul luxului auto în perioada lor de glorie.

Printre cei mai notabili proprietari ai lor se numără Elton John, Elvis Presley, John Lennon, regina Elisabeta a II-a și Liberace.

Rolls-Royce a livrat inițial Phantom V cu un motor V8 din seria L de 6.230 cmc (380 cu in), cuplat la o transmisie automată cu 4 trepte, care dezvolta 220 CP și un cuplu impresionant de 340 lb-ft, atingând un vârf la 2.200 rpm.

Totuși, având în vedere ce se află sub capota acestei mașini istorice, va trebui instalat un sistem complet nou.

Cele mai preţioase „rable” din cimitirul de maşini

În martie, o proprietate abandonată transformată într-un cimitir de mașini a fost descoperită conținând sute de mărci și modele diferite.

Au fost descoperite Rolls-Royce-uri de epocă, Jaguar, Mini-uri, Land Rover-uri, Mercedes-Benz-uri și chiar vehicule de uz militar.

Un alt cimitir de amploare similară a fost descoperit în luna mai , conținând peste 300 de vehicule clasice în diverse condiții.

Aceste vehicule au variat de la epocile de producție dinainte de război până la mașinile muscle emblematice din anii '70.

O mașină americană emblematică a fost găsită abandonată într-un hambar, dotată cu opțiuni unice și scumpe, ceea ce o face și mai rară.

Una dintre cele mai interesante descoperiri de mașini abandonate a venit la începutul acestei săptămâni de la o reprezentanță Porsche din Belgia.

În interior se aflau modele cu contribuții semnificative la istoria curselor de mașini a mărcii, precum și alte mașini emblematice popularizate prin filme și nu numai.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce „a gustat”
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Şi-a ucis mama pentru că i-a confiscat telecomanda de la televizor: "Mi-am pierdut capul"
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Acoperișul vecinului meu este în curtea mea. Este sau nu legal acest lucru, în 2025?
playtech.ro
image
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Se dau amenzi uriașe. Românii mai au la dispoziție doar două săptămâni să rezolve
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos