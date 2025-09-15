Halloween-ul de la Castelul Bran, printre cele mai spectaculoase destinații europene de toamnă: Oktoberfest, vinurile Franței și soarele Maltei

Dacă vrei să trăiești o toamnă magică în Europa, cu peisaje spectaculoase, festivaluri autentice și soare blând de final de sezon, octombrie este luna ideală pentru o escapadă. În topul Euronews al celor mai atractive destinații europene pentru această perioadă, România se remarcă prin celebrul Halloween de la Castelul Bran, o experiență unică, care combină misterul și legendele cu atmosfera de sărbătoare.

Pe aceeași listă se află și soarele de toamnă al Maltei și Ciprului, Oktoberfestul tradițional din Germania, festivalul de vin de la Paris, dar și peisajele de basm din Slovenia și Austria, perfecte pentru plimbări în păduri ruginii și dimineți cețoase.

Octombrie este considerat „sezon de mijloc” în multe regiuni ale Europei: atracțiile turistice care vara sunt copleșite de vizitatori devin mult mai liniștite, iar prețurile sunt mai accesibile. Este perioada în care poți descoperi tradiții locale autentice, să te bucuri de evenimente culturale unice și să te plimbi prin orașe și peisaje aurii fără aglomerația caracteristică lunilor de vârf.

Fie că vrei să prinzi ultimele raze de soare ale anului, să explorezi viile și să deguști vinurile franțuzești, să te aventurezi pe trasee montane printre dimineți cețoase și păduri în nuanțe ruginii, sau să te lași vrăjit de Halloween-ul în stil Dracula de la Castelul Bran, ghidul de mai jos îți arată cele mai frumoase și inedite destinații europene pentru luna octombrie, în extrasezon. Fiecare loc combină farmecul sezonului, cultura și experiențele memorabile, transformând fiecare călătorie într-o amintire de neuitat.

Malta și Cipru în octombrie: soare de toamnă și activități pentru turiști

Dacă nu ești încă pregătit să lași vara în urmă, direcția e simplă: sudul Europei. În Malta, temperaturile ajung și în octombrie la 25°C, numai bune pentru a te bucura de ultimele zile însorite. Poți explora clădirile baroce din capitala Valletta – sit UNESCO – sau vizita Catedrala Sf. Ioan fără aglomerația din sezon. O oprire în Grădinile Upper Barrakka îți oferă panorame spectaculoase asupra portului.

Nu rata nici Mdina, „Orașul Tăcut”, cu străduțe medievale încântătoare și o atmosferă aparte. Dacă ajungi în prima sâmbătă din octombrie, ai șansa să trăiești Notte Bianca, cel mai mare eveniment cultural al Maltei, când palatele și muzeele își deschid porțile până târziu, găzduind spectacole și expoziții de artă.

Pentru iubitorii de natură, falezele Dingli sunt perfecte pentru drumeții, iar o excursie cu catamaranul către Comino și Laguna Albastră oferă ocazii de snorkeling și înot. Tot în octombrie începe și sezonul migrației păsărilor, așa că pasionații de birdwatching pot observa vulturi și șoimi în zbor.

La fel de prietenos cu turiștii în această perioadă este și Cipru, unde temperaturile medii depășesc 20°C, iar marea rămâne caldă, în jur de 24°C – ideală pentru înot, snorkeling, paddleboarding sau windsurf.

În Paphos și Ayia Napa parcurile acvatice sunt deschise până la final de octombrie, iar cei pasionați de scufundări pot explora epave impresionante. Dacă preferi istoria, ruinele antice de la Kourion sau Mormintele Regilor sunt obiective de neratat, iar drumețiile în Munții Troodos dezvăluie peisaje montane superbe.

Iubitorii de vin pot descoperi tradițiile viticole la Festivalul Vinului din Limassol (27 septembrie – 5 octombrie), iar cinefilii se pot bucura de Festivalul Internațional de Scurtmetraje, organizat în același oraș între 11 și 17 octombrie. În plus, pe 1 octombrie, întreaga insulă celebrează Ziua Independenței, cu evenimente și festivități locale.

Oktoberfest Germania 2025: bere, festival și tradiție bavareză

Pasionații de bere pot prinde ultimele zile de Oktoberfest la München și Berlin, care anul acesta are loc între 20 septembrie și 5 octombrie.

La München, festivalul își păstrează farmecul tradițional: parade spectaculoase, corturi uriașe de bere precum Hofbräu-Festzelt sau Augustiner-Bräu, și distracție la Oide Wiesn – versiunea „retro” a Oktoberfestului, amenajată în partea de sud a Theresienwiese. Aici te așteaptă curse de cai, atracții istorice, muzică bavareză cu fanfare și târguri ca pe vremuri. Evident, nu lipsesc deliciile culinare bavareze: pui fript (Hendl), cârnați Bratwurst, ștrudel cu mere și faimosul ciolan de porc crocant (Schweinshaxe).

Pentru cei care preferă o variantă mai relaxată, Oktoberfestul din Berlin oferă aceeași atmosferă de sărbătoare, dar într-un cadru mai mic și mai puțin aglomerat. Vizitatorii se pot bucura de preparate stradale precum currywurst, muzică live și distracție în parcul de atracții.

Halloween la Castelul Bran: experiența Dracula în Transilvania

Pentru o experiență cu adevărat misterioasă în octombrie, nimic nu se compară cu Halloween-ul la Castelul Bran, în inima Transilvaniei, susțin jurnaliștii EuroNews. Deși legăturile dintre castel și faimosul conte Dracula creat de Bram Stoker sunt mai degrabă simbolice, atmosfera gotică impresionantă face din acest loc o destinație de neuitat.

În perioada Halloween-ului, castelul își întâmpină vizitatorii cu tururi tematice de noapte, care dezvăluie coridoare slab luminate, scări înguste și încăperi ascunse. Ghidurile și localnicii dau viață legendei prin povești și mituri înfiorătoare. În plus, curtea castelului găzduiește petreceri exclusiviste, unde oaspeții se bucură de muzică și decoruri spectaculoase.

Este bine de știut că sărbătoarea nu are loc întotdeauna pe 31 octombrie, ci de obicei sâmbăta din săptămâna Halloween-ului.

Festivalul Vinului Montmartre, Paris: degustări și paradă în octombrie

Pentru iubitorii de vin, Festivalul Vinului din Montmartre, cunoscut și sub numele de Festivalul Recoltei de Struguri, este o experiență obligatorie.

Evenimentul este o sărbătoare locală a vinului, în inima cartierului istoric Montmartre din Paris, și include o mare paradă pe străzile înguste, cu dans, muzică și costume elaborate, dar și degustări de vin oferite de producători locali.

Vizitatorii se pot bucura de concerte, spectacole de stradă și de traseul gustului, un mare târg în aer liber unde se vând brânzeturi, mezeluri, vinuri franțuzești și alte produse regionale. De asemenea, turiștii pot participa la tururi ghidate ale podgoriilor din Clos Montmartre sau la licitații de vin.

Anul acesta, festivalul are loc între 8 și 12 octombrie, având ca temă „Arondismentul 18, veșnic tânăr”.

Lacul Bled și Hallstatt: peisaje de toamnă și trasee de basm în Europa

Pentru culori de toamnă spectaculoase, vreme răcoroasă și priveliști parcă scoase dintr-un basm, vizitează Lacul Bled, Slovenia, în luna octombrie.

Fiind mult mai puțini turiști în această perioadă, vizitatorii se pot bucura de o plimbare cu barca tradițională Pletna până la Insula Bled, unde pot explora castelul medieval de pe stâncă sau vizita mica biserică de pe insulă.

Iubitorii de natură pot urca pe trasee precum Ojstrica, pentru panorame spectaculoase asupra culorilor toamnei, sau pot face plimbări relaxante ori o tură cu bicicleta în jurul lacului. Parcul Național Triglav, aflat în apropiere, oferă trasee prin păduri dese și pajiști alpine aurii, iar pentru cei care caută locuri mai puțin cunoscute, este recomandat Lacul Bohinj.

Dincolo de graniță, în Hallstatt, Austria, se află o altă destinație perfectă pentru toamna colorată. Rătăcește pe străduțele înguste ale Orașului Vechi, printre case pitorești și colorate, și oprește-te la o cafenea cochetă pentru a experimenta renumita cultură a cafelei austriece și a te încălzi în aerul răcoros de octombrie.

Hallstatt Skywalk oferă priveliști panoramice incredibile asupra lacului și orașului, iar vizitatorii se pot bucura și de plimbări relaxante cu barca pe lac, descoperind astfel viața tradițională din localitate.

Planifică-ți escapada perfectă de toamnă în destinații europene de neratat

Pe măsură ce frunzele capătă nuanțe aurii și soarele de final de sezon încălzește zilele, Europa, mai ales în octombrie, devine destinația ideală pentru o escapadă memorabilă. De la Halloween-ul de poveste la Castelul Bran în România, la degustări de vin și parade la Festivalul Vinului din Paris, petreceri tradiționale la Oktoberfest în Germania, soarele cald al Maltei și Ciprului sau peisajele de basm din Slovenia și Austria, aceste destinații de toamnă în Europa combină farmecul sezonului cu experiențe culturale și aventuri în natură.

Fie că plănuiești o vacanță în Europa, de tip vacanțe-circuit, city break, drumeții în păduri ruginii, tururi de vin sau festivaluri locale, luna octombrie oferă ocazia perfectă să te bucuri de experiențe autentice fără aglomerația verii. Planifică-ți acum călătoria în Europa în octombrie 2025 și descoperă cele mai frumoase și inedite locuri care vor transforma fiecare moment într-o amintire de neuitat.