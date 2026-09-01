În ziua de 2 septembrie 1937, se stinge din viață Pierre de Coubertin, părintele Jocurilor Olimpice moderne. De asemenea, pe 2 septembrie, la doi ani distanță, s-au născut actorii celebri Keanu Reeves și Salma Hayek. În aceeași zi au mai avut loc în istorie evenimente tragice precum marele incendiu din Londra.

„Stăpânul Inelelor”, una dintre cele mai cunoscute creații ale literaturii fantasy. Foto: arhivă

1829: Semnarea Tratatului de pace ruso-turc, la Adrianopol

Tratatul de pace de la Adrianopol, semnat în 1829, reprezintă un moment important în istoria românilor, fiind considerat unul dintre evenimentele care au pregătit terenul pentru marile transformări ale României moderne.

La 2 septembrie 1829, la Adrianopol, actualul oraș Edirne din Turcia, a fost încheiat tratatul care a pus capăt războiului ruso-turc din 1828-1829. În urma înfrângerii Imperiului Otoman, Principatele Române au intrat sub protectoratul Rusiei.

Tratatul de la Adrianopol, un prim pas spre independență Foto: Wikipedia

Moldova și Țara Românească au rămas ocupate de trupele ruse până în 1856, administrarea lor fiind asigurată de o structură militară rusă condusă de contele Pahlen.

1861: Se naște poetul român Mircea Demetriade

La 2 septembrie 1861 s-a născut, la Ocnele Mari, județul Vâlcea, Mircea Constantin Demetriade, poet, dramaturg și actor român, cunoscut drept unul dintre primii susținători și promotori ai simbolismului românesc.

Opera sa, alcătuită în principal din poezie lirică și drame în versuri, include numeroase elemente fantastice. Unele dintre piesele sale au fost incluse în repertoriul Teatrului Național din București.

Mircea Demetriade. Foto: Wikipedia

Pe lângă contribuția sa la dezvoltarea simbolismului românesc, Mircea Demetriade a fost apropiat de gruparea socialistă asociată cu Constantin Dobrogeanu-Gherea și Constantin Mille și s-a numărat printre promotorii masoneriei în România.

1937: Se stinge din viață Pierre de Coubertin, părintele Jocurilor Olimpice moderne

La 1 ianuarie 1863 s-a născut la Paris Pierre de Frèdy, baron de Coubertin, considerat părintele Jocurilor Olimpice moderne. A studiat la școala iezuită Saint Ignace, apoi a obținut diplome în litere, științe și drept. Pasionat de sport, Coubertin a susținut încă din 1892, într-o conferință la Sorbona, ideea reluării competițiilor olimpice inspirate din Antichitate.

Pierre de Coubertin. Foto: Wikipedia

Demersurile sale au dus, în 1894, la înființarea Comitetului Olimpic Internațional (CIO). Deși participanții la primul Congres olimpic doreau să îl desemneze președinte, Coubertin l-a propus pe grecul Demetrius Vikelas, astfel că el a devenit secretar general al CIO. Conform înțelegerii, Coubertin urma să preia președinția în 1896, funcție pe care a deținut-o până în 1925.

Pierre de Coubertin s-a căsătorit în 1895 cu Marie Rothan și a continuat să promoveze mișcarea olimpică internațională. A murit în 1937, la Geneva, în Elveția.

1964: S-a născut cunoscutul actor Keanu Reeves

Actorul canadian Keanu Reeves s-a născut pe 2 septembrie 1964, la Beirut, în Liban. După divorțul părinților, s-a mutat împreună cu mama și sora sa mai mică mai întâi la New York, apoi la Toronto. Și-a început cariera cu roluri în teatru și producții de televiziune, iar în 1986 a atras atenția prin apariția în filmul „Youngblood”, urmată de roluri în „River’s Edge” și „Dangerous Liaisons”.

Reeves a devenit vedetă internațională în 1994, odată cu succesul filmului de acțiune „Speed”. După câteva producții care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, actorul a revenit în prim-plan cu rolul lui Neo din celebra serie SF „The Matrix”, lansată în 1999. A continuat să joace în numeroase filme, inclusiv în continuările „The Matrix Reloaded” și „The Matrix Revolutions”, lansate în 2003.

Keanu Reeves. Foto: Getty Images

Un alt moment important al carierei sale a venit în 2014, când a interpretat personajul principal din „John Wick”. Filmul de acțiune și răzbunare a fost primit foarte bine de public și critici, iar Reeves a revenit în rol în mai multe continuări, printre care „John Wick: Chapter 2”, lansat în 2017. Keanu Reeves împlinește, astfel, 62 de ani pe 2 septembrie 2026.

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1966: S-a născut actrița Salma Hayek

Salma Hayek s-a născut în Coatzacoalcos, în statul Veracruz, Mexic. Actriță, regizoare și producătoare de film mexicano-americană, ea și-a început cariera în țara natală, unde a devenit cunoscută datorită rolului principal din telenovela „Teresa”. Ulterior, a jucat în filmul „El Callejón de los Milagros”, interpretare pentru care a fost nominalizată la Premiul Ariel.

Salma Hayek la Cannes. Foto: Profimedia

În 1991, Hayek s-a mutat la Hollywood, unde și-a construit o carieră internațională prin roluri în filme precum „Desperado” (1995), „Dogma” (1999) și „Wild Wild West” (1999). Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a venit odată cu interpretarea artistei mexicane Frida Kahlo în filmul „Frida”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță, precum și nominalizări la Globul de Aur și premiile BAFTA.

Hayek a devenit astfel prima actriță mexicană nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță și a doua actriță latino-americană nominalizată la această categorie, după Fernanda Montenegro.

1973: A murit scriitorul J.R.R. Tolkien (John Ronald Reuel Tolkien), creatorul „Stăpânul Inelelor”

J.R.R. Tolkien a fost un scriitor, poet, filolog și profesor universitar englez, devenit celebru în întreaga lume pentru operele sale fantastice „Hobbitul” și „Stăpânul Inelelor”, trilogia care avea să devină una dintre cele mai cunoscute creații ale literaturii fantasy.

După moartea sa, fiul său, Christopher Tolkien, a publicat numeroase volume bazate pe notițele, manuscrisele și textele rămase nepublicate ale tatălui său, printre care „Silmarillion”. Împreună cu „Hobbitul” și „Stăpânul Inelelor”, aceste opere alcătuiesc un univers complex de povești, poezii, istorii fictive, limbi și dialecte inventate, centrat pe tărâmurile Arda și Pământul de Mijloc.

2002: A murit scriitoarea Rodica Ojog-Braşoveanu

Născută la 28 august 1939, în București, Rodica Ojog-Brașoveanu a fost una dintre cele mai cunoscute scriitoare române de romane polițiste. De-a lungul carierei, a publicat 35 de romane, majoritatea polițiste, dar și câteva istorice și o singură carte de literatură științifico-fantastică, „Minerva se dezlănțuie”.

Rodica Ojog-Braşoveanu. Foto: arhivă

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A debutat în 1969 cu un scenariu pentru televiziune, „Crima din Cișmigiu”, iar primul său roman polițist, „Moartea semnează indescifrabil”, a fost publicat în 1971, la insistențele soțului său, actorul Cosma Brașoveanu. Succesul cărții a determinat-o să renunțe la avocatură, profesie pe care o practicase timp de șapte ani, pentru a se dedica în totalitate literaturii.

Rodica Ojog-Braşoveanu a publicat 35 de romane, majoritatea poliţiste, câteva istorice şi unul ştiinţifico-fantastic. Este considerată marea doamnă a literaturii poliţiste româneşti. Dintre volumele sale amintim: A înflorit liliacul (Editura Nemira,2004), Cianură pentru un surâs (Editura Nemira, 2001, 2004, 2009, 2011,2013), Coşmar (Editura Nemira, 2004), Răzbunarea sluţilor (Editura Nemira,2001, 2006, 2009), Necunoscuta din congelator (Editura Nemira, 2000,2006), Grasă şi proastă (Editura Nemira, 2000, 2006, 2009), Logofătul detaină (Editura Nemira, 2008, 2012), Agentul secret al lui Altîn-Bey (EdituraNemira, 2008, 2011), Ochii jupâniţei (Editura Nemira, 2008), Vulturuldincolo de Cornul Lunii (Editura Nemira, 2008), Dispariţia statuii din parc(Editura Nemira, 2008, 2013), 320 de pisici negre (Editura Nemira, 2001,2008, 2012, 2013), Al cincilea as (Editura Nemira, 2000, 2004, 2008, 2011,2014), Poveste imorală (Editura Nemira, 2008, 2012), Telefonul din bikini(Editura Nemira, 2008).

2002: Primul transplant de măduvă la un caz de leucemie acută

În 2002, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat, în premieră națională, un transplant de măduvă pentru un pacient diagnosticat cu leucemie acută. Primul transplant de măduvă din România a fost realizat de medicul Benedek Istvan, o personalitate importantă în dezvoltarea transplantului medular din țara noastră.

Medicul Benedek Istvan a făcut primul transplant de măduvă la un caz de leucemie acută. Foto: inmures.ro

Benedek Istvan a murit în 2020, după ce s-a infectat cu COVID-19. În perioada în care a condus Secția Clinică de Hematologie a Spitalului de Urgență din Târgu Mureș, a contribuit la înființarea, în 2001, a Compartimentului de Transplant Medular.

Aici au fost realizate atât transplanturi autologe, cât și alogene pentru tratarea mai multor afecțiuni, printre care leucemii acute, boala Hodgkin, limfoame maligne non-Hodgkin, mielom multiplu, leucemie limfatică cronică și leucemie granulocitară cronică, dar și în cazul unor boli autoimune și al sclerozei multiple.