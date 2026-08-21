 21 august: De la furtul „Mona Lisei” la nașterea celui mai rapid om din lume | adevarul.ro
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21 august: De la furtul „Mona Lisei” la nașterea celui mai rapid om din lume

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21 august este asociată cu o serie de evenimente importante din istoria modernă, de la furtul unor opere de artă celebre și adoptarea Constituției din 1965, până la condamnarea invaziei Cehoslovaciei de către Nicolae Ceaușescu și nașterea atletului Usain Bolt.

mona lisa
Celebra „Mona Lisa” a fost furată din Muzeul Luvru în 1911 FOTO Arhivă

1911 – Furtul „Mona Lisei” de la Luvru

La 21 august 1911, tabloul „Mona Lisa”, realizat de Leonardo da Vinci, a fost furat din Muzeul Luvru din Paris. Autorul furtului a fost Vincenzo Peruggia, un angajat al muzeului care a ascuns pictura sub haine și a părăsit clădirea. Dispariția lucrării a fost observată abia în ziua următoare, când personalul muzeului a constatat că tabloul nu mai era la locul său.

„Mona Lisa” a rămas dispărută mai mult de doi ani. În decembrie 1913, Peruggia a încercat să vândă tabloul unui comerciant de artă din Florența, Alfredo Geri, care a anunțat autoritățile. Pictura a fost recuperată și restituită Luvrului, iar Peruggia a fost arestat și ulterior condamnat pentru furt.

1961 – Furtul tabloului „Ducele de Wellington”

La 21 august 1961, portretul „Ducele de Wellington”, pictat de Francisco de Goya, a fost furat din Galeria Națională din Londra. Lucrarea îl reprezintă pe Arthur Wellesley, primul duce de Wellington, comandant britanic în războaiele napoleoniene. Tabloul fusese achiziționat de Galeria Națională cu puțin timp înainte și devenise una dintre lucrările expuse în muzeu.

Pictura a fost recuperată în mai 1965, după aproape patru ani de la furt. A fost găsită într-un depozit de bagaje din gara Birmingham New Street, iar câteva săptămâni mai târziu Kempton Bunton s-a predat poliției și a recunoscut furtul. Tabloul a fost returnat Galeriei Naționale, unde se află și în prezent.

1965 – Adoptarea Constituției Republicii Socialiste România

La 21 august 1965, Marea Adunare Națională a adoptat o nouă Constituție, prin care denumirea oficială a statului român a devenit Republica Socialistă România. Constituția a înlocuit documentul constituțional din 1952 și a fost adoptată la câteva luni după venirea lui Nicolae Ceaușescu la conducerea Partidului Comunist Român.

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Noua Constituție definea România drept stat socialist și stabilea cadrul instituțional al regimului comunist. Documentul consacra proprietatea socialistă asupra principalelor mijloace de producție și rolul statului în organizarea economică și politică a țării. Constituția din 1965 a rămas în vigoare până în decembrie 1991, când a fost abrogată prin intrarea în vigoare a noii Constituții a României.

1968 – România condamnă invazia Cehoslovaciei

La 21 august 1968, Nicolae Ceaușescu a condamnat public, la București, intervenția militară împotriva Cehoslovaciei, începută în noaptea de 20 spre 21 august. Trupele Uniunii Sovietice, Poloniei, Ungariei și Bulgariei au intrat în Cehoslovacia pentru a înăbuși reformele politice și economice asociate cu „Primăvara de la Praga”, inițiate sub conducerea lui Alexander Dubček. România nu a participat la operațiunea militară și a fost singurul stat membru al Pactului de la Varșovia care a condamnat public invazia.

În discursul susținut în fața mulțimii adunate în centrul Bucureștiului, Ceaușescu a denunțat intervenția și a calificat-o drept o încălcare a suveranității Cehoslovaciei. Poziția României a dus la o deteriorare a relațiilor cu Uniunea Sovietică și la creșterea tensiunilor dintre București și Moscova, iar autoritățile române au început să acorde o atenție mai mare pregătirii pentru eventualitatea unei intervenții militare. Au fost constituite Gărzile Patriotice, iar populația a fost mobilizată pentru apărarea teritoriului. Totuși, România nu a ieșit din Pactul de la Varșovia și nici nu a rupt relațiile cu URSS, menținându-și apartenența la blocul socialist.

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1986 – Nașterea atletului Usain Bolt

La 21 august 1986, s-a născut Usain St. Leo Bolt, în localitatea Sherwood Content din Jamaica. Atletul jamaican s-a specializat în probele de sprint și a devenit unul dintre cei mai medaliați sportivi din istoria atletismului. Bolt a câștigat opt medalii olimpice de aur și 11 titluri mondiale în probele de 100 de metri, 200 de metri și ștafeta de 4×100 de metri.

Bolt deține recordurile mondiale la 100 de metri, cu timpul de 9,58 secunde, și la 200 de metri, cu 19,19 secunde, ambele stabilite în 2009. La Jocurile Olimpice, a câștigat consecutiv probele de 100 și 200 de metri la edițiile din 2008, 2012 și 2016. Și-a încheiat cariera competițională în 2017, după Campionatele Mondiale de la Londra.

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