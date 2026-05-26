Foto Salma Hayek, apariție de zeiță la 59 de ani: apariție spectaculoasă la malul mării, în Cannes

Salma Hayek continuă să impresioneze în timpul șederii sale în sudul Franței, unde a participat la celebrul Festivalul de Film de la Cannes. Actrița în vârstă de 59 de ani a publicat pe rețelele sociale o serie de imagini spectaculoase realizate în timpul liber petrecut între evenimentele mondene.

Vedeta a pozat la apus, purtând o rochie lungă, inspirată din stilul grecesc, care i-a evidențiat silueta. Ținuta elegantă, cu drapaje sofisticate, a fost completată de o bentiță asortată, iar fundalul cu oceanul și lumina apusului a transformat fotografia într-o imagine de poveste.

La eveniment, actrița a fost însoțită de soțul său, François-Henri Pinault. În ultimele săptămâni, Salma Hayek s-a aflat într-un adevărat tur european. Înainte de Cannes, aceasta a participat la un eveniment organizat în Veneția, în cadrul celei de-a 61-a ediții a Bienalei de Artă.

Alături de ea s-au aflat fiica sa, Valentina, în vârstă de 18 ani, dar și fiica vitregă, Mathilde. Actrița este cunoscută pentru discreția cu care și-a crescut fiica, evitând ani la rând expunerea publică a acesteia. Acum însă, Valentina apare tot mai des la evenimente mondene, notează Hello Magazine.

Într-un interviu recent, Salma Hayek a oferit și câteva detalii despre planurile fiicei sale. Potrivit actriței, Valentina își dorește să studieze științe politice și film, pentru a deveni regizoare.

Salma Hayek și François-Henri Pinault locuiesc în principal la Londra, dar petrec mult timp și în Los Angeles. În trecut, actrița a povestit și despre experiențele ciudate trăite în casa lor din Marea Britanie, despre care spune că ar fi „bântuită”.

În cadrul unei emisiuni televizate, vedeta a dezvăluit că în locuință s-ar fi auzit pianul cântând singur, iar luminile și ușile s-ar fi deschis fără explicație. Fiica sa, Valentina, a confirmat la rândul ei că ar fi avut experiențe neobișnuite în casă.