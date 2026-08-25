26 august: Ziua în care s-a născut Maica Tereza. Povestea femeii care avea să devină un simbol al Bisericii Catolice

Pe 26 august 1910, s-a născut Maica Tereza, călugăriță care a primit Premiul Nobel pentru Pace și care a fost beatificată de Biserica Catolică. Tot în ziua de 26 august, s-au născut Nicolae Dobrin, marele fotbalist român, și jucătoarea de tenis Irina Begu.

Pe 26 august 1950, s-a născut Maica Tereza, călugăriță care a primit Premiul Nobel pentru Pace. Foto: Profimedia

1789: Este adoptată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului

Adunarea Constituantă Franceză (9 iulie 1789-30 septembrie 1791) a fost un organ al puterii legislative în perioada revoluției din Franța. Constituția adoptată în 1791 a desființat privilegiile feudale, consacrând monarhia constituțională, în timp ce Biserica a fost pusă sub controlul statului.

La cererea poporului, Adunarea Constituantă s-a grăbit să adopte unele măsuri cu caracter social. În noaptea de 4 august („Noaptea minunilor”), nobilimea și clerul au renunțat „benevol” la privilegiile lor, astfel că este elaborat decretul care prevedea lichidarea feudalismului în Franța.

De asemenea, a adoptat măsuri cu caracter social. Ea a adoptat Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului care proclama, în spiritul ideilor iluministe, principiile noii societăți burgheze.

1826: Ultima execuție publică la București

Ghiță Cuțui și Simion au fost spânzurați la capul Podului Târgului de Afară, pentru că, împreună cu alte persoane, s-au răzvrătit împotriva domniei.

A doua zi, trei dintre tovarășii lui Cuțui au fost plimbați „cu pieile goale“ prin târg și bătuți, după care au fost trimiși la ocnă.

Dintre mişcările de după 1821 în Principatele române, cea mai violentă a fost revolta din Oltenia, în anul 1826, sub conducerea a doi foşti participanţi la mişcarea din 1821: Simion Mehedinţeanu şi Ghiţă Cuţui.

Simion Mehedinţeanu fusese isprăvnicelul moşiei Podu Grosului, actualmente județul Mehedinţi, şi „fost căpetenie dintre apostaţi la vremea turburării ce s-au urmat aici în ţară”. Ghiţă Cuţui a fost slujitor de plasă la Broşteni, tot în judeţul Mehedinţi, şi „între apostaţi căpetenie”.

Ambii erau refugiaţi în Transilvania şi încă din anul 1825 au hotărât să adune „tovarăşi cât de mulţi” şi „să iasă cu toţi deodată în ţară pă la multe locuri”.

Ghiță Cuțui, căpitan de panduri în oastea lui Tudor Vladimirescu, este cel care a construit în 1815 o culă în lunca Motrului, în amintirea soției răpite de turcii din Ada-Kaleh, care pustiau vestul Olteniei în vremea când cetele lui Pasvantoglu terorizau Bucureștiul.

Pedeapsa cu moartea a fost desființată de Regulamentul Organic, în iulie 1831.

1907: S-a stins din viață scriitorul Iosif Vulcan

A fost un publicist și scriitor român, animator cultural, membru al Academiei Române. Iosif Vulcan născut într-o veche familie greco-catolică. Tatăl său, Nicolae Vulcan, a fost nepotul de unchi al episcopului Samuil Vulcan, întemeietorul școlii de la Beiuș, care astăzi îi poartă numele.

Pictură cu scriitorul Iosif Vulcan Foto: Arhivă

Primele sale încercări literare apar în publicația Federațiunea, patronată de Alexandru Roman. În luna iunie a anului 1865 Iosif Vulcan întemeiază revista Familia, al cărei program era de a răspândi cultura românească în Transilvania.

În februarie 1866, Iosif Vulcan primește la sediul redacției o scrisoare însoțită de o poezie, „De-aș avea”, semnată de Mihail Eminovici. Redactorul Familiei este încântat de poezia primită, permițându-și însă o modificare, și anume, romanizarea numelui tânărului poet, transformându-l din Eminovici în Eminescu. Din acest motiv, Iosif Vulcan este considerat „nașul literar” al celui mai mare poet român.

Pe lângă activitatea sa literară, Iosif Vulcan a fost și unul dintre promotorii teatrului românesc în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 1870, alături de deputații români din Parlamentul Ungar, Iosif Vulcan a pus bazele Societății pentru crearea unui fond de teatru român. Creată în contextul politic al Transilvaniei, care la acea dată se afla în componența Imperiului Austro-Ungar, Societatea a jucat un rol important nu doar în evoluția dramaturgiei românești, ci și în relațiile dintre români și maghiari.

Tot la inițiativa lui, revista „Familia” a devenit organul de presă reprezentativ pentru această Societate.

1910: S-a născut Maica Tereza, călugăriță catolică de origine albaneză, laureată a Premiului Nobel

La 26 august 1910 se năștea, la Skopje, pe atunci parte a Imperiului Otoman, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, cunoscută în întreaga lume drept Maica Tereza. De origine albaneză și crescută într-o familie catolică, ea avea să își dedice viața credinței și ajutorării oamenilor aflați în cele mai dificile situații.

Foto: Arhivă

După ce a intrat în viața religioasă și a ajuns în India, Maica Tereza a început să lucreze în zonele sărace din Kolkata. În 1950, a fondat Misionarele Carității, congregație dedicată îngrijirii celor „mai săraci dintre săraci”. În deceniile următoare, organizația s-a extins în numeroase țări și a înființat centre pentru oameni fără adăpost, bolnavi, orfani și persoane aflate în ultimele zile ale vieții.

Munca sa a făcut-o cunoscută la nivel mondial, iar în 1979 a primit Premiul Nobel pentru Pace. De-a lungul vieții, Maica Tereza a devenit una dintre cele mai importante și recognoscibile figuri ale Bisericii Catolice din secolul XX.

A murit la Kolkata, la 5 septembrie 1997, la vârsta de 87 de ani. Biserica Catolică a beatificat-o în 2003, iar în 2016, Papa Francisc a canonizat-o în cadrul unei ceremonii desfășurate în Piața Sfântul Petru din Roma, Maica Tereza devenind astfel Sfânta Tereza de Calcutta.

1947: S-a născut Nicolae Dobrin, fotbalist român

Pe Nicolae Dobrin, istoria îl reţine ca fiind un maestru neegalat al fentelor cu balonul rotund. Rămas de mic orfan de tată, Nicolae Dobrin îşi petrecea aproape tot timpul jucând fotbal cu prietenii, pe un maidan de pe malurile Argeşului, cunoscut sub numele de „Maracana“.

A ajuns la Dinamo Piteşti printr-o întâmplare. În 1959, impresionaţi fiind de puştii care băteau mingea cât era ziua de lungă, titularii echipei fanion a oraşului, în frunte cu Florin Halagian, le-au acordat onoarea unei miuţe, de dragul distracţiei. Numai că puştanii lui Dobrin i-au bătut pe profesionişti cu 12-2, ascunzându-le pur şi simplu mingea. La 14 ani, „Gicu“ debuta deja în primul eşalon, într-un meci cu Ştiinţa Craiova. A ars etapele în continuare, iar la 17 ani juca deja prima sa partidă în tricoul echipei naţionale, contra reprezentativei RFG-ului.

Foto: Arhivă

Adversar direct i-a fost Horst Szymaniak, un mijlocaş ce participase deja, la acea oră, la două Cupe Mondiale. Nimic din astea nu l-a speriat pe Dobrin, care în primele minute i-a introdus nonşalant balonul printre picioare, ca unui vechi amic de pe maidan.

În anii ce au urmat, „Prinţul din Trivale“ a condus Argeşul din succes în succes, ajutând echipa piteşteană să câştige primele şi singurele sale titluri din palmares, în 1972 şi 1979. Era vremea când refrenul „Ce ne facem, oameni buni, cu acest Dobrin, care ascunde mereu mingea de n-o mai găsim?“ se cânta pe toate stadioanele din ţară.

Maestru al fentei și al driblingului, „Gâscanul” a fost ales cel mai bun fotbalist al României de trei ori, în anii 1966, 1967 și 1971.

Fotbalistul-fenomen a cucerit două titluri cu echipa din Trivale, în 1972 și 1979, după ce debutase în Divizia A la numai 14 ani și 10 luni. Până la finalul carierei, adunase 409 meciuri în prima ligă, reușind să înscrie 111 goluri, în timp ce la națională evoluase de 48 de ori, marcând 6 goluri. A dus prima reprezentativă a României la Campionatul Mondial de fotbal din 1970, însă nu a evoluat niciun minut în Mexic, din cauza unui conflict cu antrenorul Angelo Niculescu.

16 august: S-a născut regizorul canadian James Cameron, care a scris și regizat filme de succes precum „Titanic” și „The Terminator”

Nicolae Dobrin a murit pe 26 octombrie 2007, la vârsta de 60 de ani.

1950: S-a născut Mihai Mălaimare, actor român

Mihai Mălaimare este un actor de teatru și film, director al Teatrului Masca, fost deputat în legislaturile 2000-2004 pe listele PDSR și 2004-2008 pe listele PSD. Până în 2013, Mihai Mălaimare a fost membru al Consiliului Național al Audivizualului (C.N.A.).

Actorul Mihai Mălaimare s-a născut la 27 august 1950, in Botoșani.A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică in anul 1973, la clasa profesorilor Moni Ghelerter, Zoe Anghel Stanca, Geta Angheluță. A fost sef de promoție si a primit repartiție la Teatrul Național.

A jucat în spectacole ca Richard al III-lea de W. Shakespeare (1975), A douăsprezecea noapte de W. Shakespeare (1984), Cyrano de Bergerac de E. Rostand (1976), Fata din Andros de Terentiu (1977) Romulus cel mare de Dürenmatt (1977) Alexandru Lăpușneanu de V. Stoenescu (1978), Filumena Marturano de Eduardo De Filippo, Mantaua de Gogol, Harap Alb de Răducu Itcuș, etc. A regizat și a scris scenariul pieselor Actorul, Clovnii.

1974: A murit Charles Lindbergh, aviator american, primul care a traversat Oceanul Atlantic în zbor

Charles Augustus Lindbergh, Jr. (n. 4 februarie 1902 – d. 26 august 1974), cunoscut și ca “Lucky Lindy” (Norocosul Lindy) sau “The Lone Eagle” (Vulturul solitar), a fost un pilot american, de origine suedeză, unul din pionierii zborurilor de lungă durată, devenit faimos pentru realizarea unui zbor transatlantic fără escală de la New York la Paris în 1927.

Conform unor opinii, Lindbergh și-ar fi stricat enormul renume pe care l-a cucerit datorită performanțelor sale de aviator, prin implicarea puternică în mișcarea menită să împiedice intrarea Statelor Unite ale Americii în cel de-al doilea război mondial.

După alte opinii, Lindbergh ar fi dovedit patriotism și deosebit curaj prin susținerea unei cauze pe care el o considera justă în ciuda pierderii suportului publicului.

1981: Sonda Voyager 2 a ajuns la maximă apropiere de Saturn, trecând la 101.000 km de planetă

La 26 august 1981, Voyager 2 a trecut la 161.000 km de centrul planetei Saturn, la 9 luni după Voyager 1.

În timp ce trecea în spatele lui Saturn (văzut de pe Pământ), Voyager 2 a sondat atmosfera superioară a planetei adunând informații despre profilele atmosferice de temperatură și densitate.

Foto: Shutterstock

Voyager 2 a constatat că, la nivelurile de presiune superioare (7 kilopascali presiune), temperatura lui Saturn era de 70 de grade Kelvin (-203 °C), în timp ce, la cele mai profunde niveluri măsurate (120 kilopascali), temperatura creștea la 143 K (-130 °C).

S-a descoperit că polul nord era mai rece cu 10 kelvini, deși acest lucru poate fi sezonier.

Sonda a fost direcționată astfel încât să poată obține vizualizări mai bune ale sateliților decât Voyager 1.

După survolul lui Saturn, platforma ghidată de instrumente s-a oprit temporar, determinând calculatorul principal să anuleze măsurătorile și să piardă o mulțime de date. 24 de ore mai târziu, inginerii misiunii au reușit să remedieze problema platformei (cauzată de o suprasolicitare care și-a epuizat temporar lubrifiantul), dar situația a fost restaurată definitiv 3 zile mai târziu după trimiterea instrucțiunilor de către echipele de la sol.

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Traiectoria a permis sondei să utilizeze asistența gravitațională a lui Saturn pentru a se muta la următoarea destinație: Uranus.

1988: S-a născut Cristina Neagu, jucătoare română de handbal

Născută în Capitală, Cristina Neagu a început handbalul la vârsta de 12 ani, la CSȘ Nr. 5 din București. Ca senioară a mai jucat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Oltchim Rm. Vâlcea și ZRK Buducnost Podgorica.

În decembrie 2023, Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din echipa națională, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia.Palmaresul său cuprinde, între altele, Liga Campionilor (cu Buducnost Podgorica, în 2015), o medalie de bronz la Mondiale (2015), o medalie de bronz la Europene (2010), cu echipa națională.

Foto: Facebook

Palmaresul său individual numără patru titluri de cea mai bună jucătoare a lumii (IHF), în 2010, 2015, 2016, 2018, cea mai bună jucătoare a CM 2015, al cărui golgheter a fost, cea mai bună jucătoare europeană în 2017, 2018, golgheterul all-time al Campionatului European, golgheterul Campionatului European din 2010, golgheterul all-time al al Ligii Campionilor.

Cristina Neagu s-a retras pe 8 iunie 2025, după 25 de ani petrecuți în lumea handbalului.

1990: S-a născut Irina-Camelia Begu, jucătoare română de tenis

Irina Begu a câștigat șase titluri la simplu și nouă titluri la dublu în WTA Tur. Ea a câștigat, de asemenea, un titlu de simplu în seria WTA 125, precum și 12 titluri de simplu și 19 de dublu pe Circuitul ITF.

Cea mai bună poziție în clasamentul WTA la simplu este locul 22 mondial, atins în august 2016, iar la dublu tot locul 22 mondial, la 1 octombrie 2018.

Foto: Facebook

La simplu, ea a ajuns la o finală Premier, la Cupa Kremlin din 2014, dar a pierdut în fața Anastasiei Pavliuchenkova. Celelalte rezultate semnificative ale ei la simplu includ două sferturi de finală la nivel Premier la Madrid Open în 2015 și 2016 și semifinala Premier 5 Italian Open în 2016.

La dublu, ea nu a câștigat niciodată un turneu de nivel mai înalt decât Internațional, dar a ajuns în finala turneului Premier-5 Wuhan Open în 2015, precum și două finale de nivel Premier la Kremlin Cup în 2015 și la Eastbourne International în 2018.