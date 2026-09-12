Pe 13 septembrie, în 1501, Michelangelo a început lucrul la statuia lui David, iar în 1913, Aurel Vlaicu a murit încercând să traverseze Carpații.

Sculptura poate fi admirată la Galleria dell'Accademia din Florența. Foto: Shutterstock

1501: Michelangelo începe să lucreze la statuia lui David

Michelangelo Buonarroti, unul dintre cei mai importanți artiști ai Renașterii, s-a remarcat prin pictură, desen, sculptură și arhitectură. Artistul a lucrat la celebra sculptură David între anii 1501 și 1504, lucrarea devenind una dintre capodoperele Renașterii.

Statuia are o înălțime de 5,17 metri cu tot cu soclul. Foto: thelocal.it

Statuia, realizată din marmură albă, are o înălțime de 4,34 metri, respectiv 5,17 metri împreună cu soclul, și îl înfățișează pe eroul biblic David în ipostaza unui bărbat nud.

Sculptura a fost realizată dintr-un bloc de marmură de Carrara care fusese abandonat după ce alți sculptori nu reușiseră să-l prelucreze. Michelangelo a exploatat însă dimensiunile și imperfecțiunile materialului, transformând inclusiv unul dintre defectele blocului într-un element al compoziției. Artistul a folosit o spărtură existentă pentru a crea spațiul dintre brațul drept și tors.

În lucrare, Michelangelo îl prezintă pe David ținând praștia în mână, cu puțin timp înainte de confruntarea cu Goliat. Statuia a fost amplasată inițial în fața Palazzo Vecchio, în Piazza della Signoria din Florența. Din 1873, sculptura originală poate fi admirată la Galleria dell'Accademia din Florența.

1913: A murit Aurel Vlaicu, pionier al aviației române și mondiale

Aurel Vlaicu (19 noiembrie 1882, Binținți, lângă Orăștie, județul Hunedoara – 13 septembrie 1913, Bănești, lângă Câmpina), inginer, inventator și unul dintre pionierii aviației române și mondiale, și-a dorit să traverseze Munții Carpați la bordul propriului aparat de zbor. Încercarea avea însă să-i fie fatală.

Vlaicu și-a pierdut viața în apropiere de Câmpina, în timp ce încerca să traverseze Carpații cu avionul său, Vlaicu II. Aeronava s-a prăbușit în zona localității Bănești, iar el a murit pe loc.

Foto: Arhivele Naționale ale României

Moartea sa a dat naștere, de-a lungul timpului, mai multor teorii. Unii au găsit o explicație simbolică în data de 13 septembrie, în timp ce alții au privit moartea lui Vlaicu drept un destin tragic, petrecut chiar în momentul în care cariera sa se afla la apogeu.

O altă ipoteză este cea a unui posibil sabotaj. Aceasta a fost susținută inclusiv de Aurel Rădulescu, unul dintre urmașii aviatorului. Într-un interviu acordat revistei Formula AS, acesta afirma că mai multe fire ale unui cablu al avionului ar fi fost tăiate și apoi ascunse, susținând că Vlaicu ar fi avut numeroși adversari care nu doreau ca acesta să reușească traversarea Carpaților.

Ipoteza sabotajului nu a fost însă demonstrată, iar cauza exactă a accidentului a rămas mult timp subiect de speculații. Printre explicațiile vehiculate s-a numărat și posibilitatea ca Vlaicu să fi suferit un atac de cord în timpul zborului.

După moartea sa, prietenii și colaboratorii săi, Magnani și Silișteanu, au finalizat construcția avionului Vlaicu III. Cu ajutorul pilotului Petre Macavei, aparatul a efectuat câteva zboruri scurte, însă autoritățile vremii au interzis continuarea testelor.

În toamna anului 1916, în timpul ocupației germane, avionul Vlaicu III a fost trimis la Berlin. Aeronava a fost văzută pentru ultima dată în anul 1940, iar ulterior urma sa s-a pierdut.

În memoria lui Aurel Vlaicu, localitatea sa natală, Binținți, poartă astăzi numele Aurel Vlaicu.

1917: La Fatima în Portugalia are loc prima apariție a Fecioarei Maria

La 13 mai 1917, frații Jacinta și Francisco Marto, în vârstă de 7, respectiv 11 ani, se aflau cu oile la păscut împreună cu Lucia dos Santos, în vârstă de 10 ani, în apropierea orașului portughez Fátima. Cei trei copii se aflau într-un loc cunoscut de localnici drept „Cova da Iria” („Grota Sfintei Irina”), care avea să devină celebru în urma viziunilor religioase din acel an.

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Potrivit relatărilor copiilor, la un moment dat au văzut un fulger, urmat de o lumină puternică. În mijlocul acesteia ar fi zărit silueta unei femei, pe care au numit-o ulterior „Doamna din Lumină”.

Locul unde a avut loc prima apariție a Fecioarei Maria. Foto: Wikipedia

Femeia le-ar fi cerut să se roage și să revină în același loc în data de 13 a fiecărei luni. Pe 13 iunie 1917, cei trei copii s-au întors la Cova da Iria, de această dată însoțiți de aproximativ 50 de persoane.

După o perioadă de așteptare, martorii i-ar fi văzut pe copii îngenunchind lângă un măslin și vorbind cu o prezență pe care ceilalți nu o puteau vedea. La scurt timp, cei prezenți ar fi auzit o bubuitură, după care un nor alburiu s-ar fi ridicat deasupra măslinului și ar fi dispărut treptat pe cer.

La 13 iulie 1917, la cea de-a treia apariție, numărul celor prezenți ajunsese la aproximativ 4.500. Ca și în luna precedentă, martorii ar fi observat un nor alburiu în zona măslinului. Lucia dos Santos avea să povestească ulterior că „Doamna din Lumină” le-ar fi promis copiilor un miracol care urma să aibă loc pe 13 octombrie 1917.

Locul aparițiilor a devenit ulterior un important centru de pelerinaj, iar în zonă a fost construit un sanctuar dedicat evenimentelor de la Fátima.

1996: A murit Tupac Shakur, rapper și actor american

Cunoscut sub numele de 2Pac, Makaveli sau simplu Pac, Tupac Amaru Shakur (n. 16 iunie 1971, Manhattan, New York, SUA) a fost unul dintre cei mai cunoscuți rapperi americani. Artistul s-a remarcat atât prin stilul său muzical, cât și prin cariera de actor, poeziile sale și implicarea în probleme sociale.

Tupac Shakur avea 25 de ani când a fost ucis. Foto: arhivă

Tupac este considerat unul dintre cei mai influenți și apreciați artiști din istoria hip-hopului. Potrivit Guinness World Records, albumele sale s-au vândut în peste 120 de milioane de exemplare la nivel mondial, dintre care aproximativ 65 de milioane în Statele Unite.

Versurile sale au abordat frecvent teme precum viața dificilă din cartierele sărace, rasismul, inegalitatea economică și problemele societății americane. În unele dintre piesele sale, Tupac a vorbit deschis și despre violență, consumul de droguri, conflictele cu legea sau rivalitățile dintre rapperi. Artistul a susținut în mod public egalitatea rasială și economică și a folosit muzica pentru a descrie realitățile și dificultățile cu care se confruntau comunitățile defavorizate. Prin stilul său direct și prin temele abordate, Tupac este considerat de numeroși critici și fani unul dintre cei mai mari rapperi din toate timpurile.

Pe 31 august 2026, Duane „Keffe D” Davis a fost găsit vinovat de orchestrarea uciderii rapperului Tupac Shakur, împușcat mortal în Las Vegas. Procurorii au susținut că Davis, fost lider al bandei de stradă South Side Compton Crips, a ordonat atacul și a furnizat arma folosită de nepotul său, Orlando Anderson, pentru a deschide focul, deși nu a tras el însuși.

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Tupac Shakur avea 25 de ani când a fost ucis, în apogeul carierei sale, fiind una dintre cele mai influente voci din lumea rapului. A vândut peste 75 de milioane de albume la nivel mondial.

Ziua Pompierilor din România

Ziua Pompierilor din România este sărbătorită anual, pe 13 septembrie, în memoria eroilor care au luptat în Bătălia din Dealul Spirii, desfășurată în 1848, la București. În timpul confruntării, compania de pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu s-a opus trupelor Imperiului Otoman, într-unul dintre momentele importante ale Revoluției Române de la 1848.

Ziua Pompierilor din România este sărbătorită anual pe 13 septembrie. Foto: ISU Alba

Data de 13 septembrie a fost aleasă pentru a onora curajul și sacrificiul pompierilor care au participat la luptă. Subunitatea condusă de Pavel Zăgănescu a rezistat în fața unei forțe militare superioare, devenind un simbol al eroismului și devotamentului.

Ziua Pompierilor din România a fost oficializată din punct de vedere legal în anul 1953. După Revoluția din 1989, statutul acestei zile comemorative a fost reglementat din nou prin legislație.