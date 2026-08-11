 A început procesul privind asasinarea lui Tupac: cine e principalul suspect. Mărturiile care au redeschis ancheta după 30 de ani de la crimă | adevarul.ro
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A început procesul privind asasinarea lui Tupac: cine e principalul suspect. Mărturiile care au redeschis ancheta după 30 de ani de la crimă

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La aproape trei decenii de la asasinarea rapperului Tupac Shakur, unul dintre cele mai cunoscute cazuri nerezolvate din istoria Statelor Unite ajunge în fața instanței. Procesul lui Duane „Keffe D” Davis, fost lider al bandei South Side Compton Crips, a început luni la Las Vegas și este programat să dureze aproximativ o lună.

Tupac-2 -The House of Blues. Captură YouTube Dani Szakacs
Tupac-2 -The House of Blues. Captură YouTube Dani Szakacs

Procurorii susțin că Davis, în vârstă de 63 de ani, a orchestrat uciderea artistului și a furnizat arma folosită în atacul din noaptea de 7 septembrie 1996, potrivit AFP, citată de News.ro.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Audierea a debutat cu selecția juraților, etapă care ar putea dura mai multe zile.

Tupac Shakur, una dintre figurile emblematice ale hip-hopului american, a fost împușcat în Las Vegas după ce asistase la un meci de box al lui Mike Tyson. Artistul avea 25 de ani și se afla în centrul rivalității dintre scenele rap de pe Coasta de Vest și Coasta de Est a SUA.

Anchetatorii susțin că mobilul crimei este legat de conflictul dintre casele de discuri Death Row Records și Bad Boy Records, precum și de rivalitatea dintre bandele care le ofereau protecție. Potrivit acuzării, conflictul s-ar fi amplificat după ce Tupac și fondatorul Death Row Records, Marion „Suge” Knight, l-ar fi agresat pe Orlando „Baby Lane” Anderson, nepotul lui Davis, în urma unei altercații petrecute la cazinoul MGM Grand.

Procurorii afirmă că Duane Davis ar fi organizat ulterior o acțiune de răzbunare.

Mărturiile care au relansat ancheta

Dosarul a rămas blocat timp de decenii din lipsă de probe, însă investigația a fost reluată după publicarea, în 2019, a memoriilor lui Davis. În carte, acesta afirma că se afla în Cadillacul alb din care au fost trase focurile de armă asupra lui Tupac și că a înmânat pistolul către pasagerii aflați pe bancheta din spate.

Declarațiile, coroborate cu interviuri acordate de-a lungul anilor, au contribuit la arestarea sa în septembrie 2023.

În prezent, fostul lider de bandă respinge însă propriile afirmații și susține că este nevinovat.

„Sunt nevinovat. Nu am ucis niciodată pe nimeni”, declara el într-un interviu acordat ABC News în martie 2025.

„Nu au nicio dovadă împotriva mea. Nici măcar nu pot dovedi că m-am aflat în Las Vegas”, a adăugat acesta.

Davis afirmă acum că se afla în Los Angeles în seara crimei și susține că nu a citit niciodată memoriile publicate cu numele său, despre care spune că au fost romanțate de coautorul cărții.

„I-am dat doar detalii despre viața mea. Iar el a făcut propria lui anchetă și a scris cartea de unul singur”, a declarat inculpatul.

Umbra lui P. Diddy 

Procesul readuce în atenție și vechile teorii privind implicarea unor personaje influente din industria muzicală. În documente depuse recent în instanță, familia lui Tupac susține că există și alte persoane care nu au fost trase la răspundere pentru uciderea rapperului.

Printre elementele invocate se află și declarații atribuite lui Duane Davis, potrivit cărora Sean „P. Diddy” Combs i-ar fi oferit un milion de dolari pentru a-l asasina pe Tupac. Combs, care neagă acuzațiile, este în prezent încarcerat într-un alt dosar.

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