9 septembrie: Ziua în care s-a născut Lev Tolstoi, nobilul rus care a ajuns să condamne averea și viața aristocrației

La 9 septembrie 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, iar în anul 1940 avea loc masacrul de la Treznea. În aceeași zi, dar în anul 1977, s-a născut gimnasta Gina Gogean.

Lev Tolstoi a murit la 7/20 noiembrie 1910. Foto: Arhiva

1828: S-a născut cunoscutul scriitor Lev Tolstoi

Lev Nicolaevici Tolstoi este cunoscut în special datorită operelor „Război și Pace” și „Anna Karenina”. În anul 1851, s-a înrolat în armata rusă desfășurată în Caucaz, iar doi ani mai târziu a fost avansat la gradul de subofițer de artilerie.

Ulterior, a fost transferat în armata dunăreană și a stat timp de câteva luni la București, dar și în Focșani, timp de 17 zile.

În anul 1856, Tolstoi și-a prezentat demisia din armată și s-a dedicat activității beletristice.

Scriitorul rus a murit la 7/20 noiembrie 1910.

1919: Prințul Carol al II-lea părăsește frontul pentru a se însura cu Zizi Lambrino

Pe 9 septembrie 1918, Prințul Carol a părăsit în timp de război Regimentul de vânători de munte, pe care-l comanda la Târgu Neamț pentru a se căsători la Odessa cu Zizi Lambrino, încălcând astfel regulamentele militare și Statutul Casei Regale.

În plus, țara se afla în război, Carol făcându-se astfel vinovat de dezertare și trădare.

Carol al II-lea și Zizi lambrino. Foto: Arhivă

Regele Ferdinand a ordonat arestarea și închiderea lui vreme de 75 de zile, la mănăstirea Horaița, căsătoria celor doi fiind anulată de o instanță românească.

Carol nu a acceptat să renunțe la legătura cu Zizi Lambrino. În plus, din această relație s-a născut un băiat, pe nume Mircea, socotit drept ilegitim, dar pe care Carol l-a recunoscut.

1940: Masacrul de la Treznea

În toamna anului 1940, imediat după intrarea în vigoare a Dictatului de la Viena care prevedea cedarea Ardealului de Nord către Ungaria horthystă, în mai multe localităţi din această parte a României trupele maghiare au ucis sute de români, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea, unde au fost ucise 93 de persoane, şi Ip, cu 157 de morţi.

În localitatea Treznea, situată la 15 kilometri de Zalău, a avut loc unul dintre cele mai brutale masacre din perioada dominaţiei horthyste. Nu mai puţin de 93 de români au murit, ucişi cu bestialitate.

Fără avertisment, soldaţii horthysti au tras în tot ceea ce mişca și au dezlănțuit un atac violent asupra populaţiei paşnice. Primii care-şi pierd viaţa sunt nişte copii cu vitele la păscut pe imaş. Nicolae Brumar, un ţăran despre care relatau ziarele româneşti în 1941, în special „România nouă”, a fost executat pe câmp, alături de soţie şi cele două fiice.

Măcelul a continuat toată ziua, fiind organizate execuţii, pe câmpuri. Printre cei care au pierit sub baionetele sau armele horthyştilor s-au numărat şi preotul satului, Traian Costea, ars de viu în biserica incendiată de criminali, dar şi învăţătorii Aurelia şi Lazăr Cosma, care dau azi numele şcolii gimnaziale din localitate. Singura lor vină a fost cea de a fi ”mari români”.

Pentru aceste crime şi pentru celelalte săvârşite în Transilvania de Nord în acea perioadă, Tribunalul Poporului de la Cluj a condamnat 481 de persoane, dintre care 100 au fost condamnate la moarte, iar 163 la detenţie pe viaţă. Majoritatea au fost judecaţi şi condamnaţi în lipsă şi nu şi-au ispăşit niciodată pedeapsa.

1960: S-a născut actorul britanic Hugh Grant

Hugh Grant împlinește vârsta de 64 de ani. foto shutterstock (Arhivă) Foto: Shutterstock

Născut la Hammersmith, Anglia, Hugh Grant a debutat în lumea filmului în anul 1982, în „Privileged”. Actorul britanic a câștigat mai multe premii, inclusiv un premiu Globul de Aur. A fost de două ori nominalizat la Premiile Emmy pentru rolurile interpretate în „A Very English Scandal/Un scandal britanic” și în „The Undoing/De la început”.

În plus, a fost nominalizat de două ori la premiile BAFTA pentru rolurile din „Florence Foster Jenkins” și „Paddington 2”.

Din filmografia sa amintim: „Operation Fortune: Ruse de guerre/ Operațiunea Fortune: Urzeala războiului”, „Wonka”, „The Rewrite/Punct și de la capăt”, „The Pirates! Band of Misfits/Pirații! O bandă de neisprăviți” și „Bridget Jones: The Edge of Reason/Bridget Jones: La limita rațiunii”.

1973: S-a născut Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe

Bogdan Aurescu Foto: Inquam Photos

Cum a ajuns România o țară îndatorată la străini. Credite cheltuite pe afaceri păguboase, proiecte megalomanice și lipsă crasă de viziune

Bogdan Aurescu a urmat cursurile Facultăților de Drept și Istorie din cadrul Universității București, Institutului Franco-Român de Dreptul Afacerilor şi Cooperare Internaţională „N. Titulescu – H. Capitant” și Colegiul Național de Apărărare din București.

Din 2004 până în 2009 a fost Agentul României pentru Curtea Internațională de Justiție și a fost ministru de Externe în perioada 2014-2015, dar și din 2019 până în 2023.

În luna iunie a anului trecut, Aurescu a fost numit consilier prezidenţial, funcție pe care a mai ocupat-o în perioada 6 mai 2016 - 4 noiembrie 2019, în cadrul Departamentului Politică Externă.

Din luna februarie a acestui an este judecător al Curții Internaționale de Justiție a Organizației Națiunilor Unite. În plus, este și profesor universitar în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept – Universitatea din București.

1976: A murit Mao Zedong, politician și lider al Partidului Comunist Chinez

Mao Zedong s-a născut în anul 1893. Foto profimedia (Arhivă) Foto: Profimedia

Născut la 26 decembrie 1893, Mao Zedong a fost responsabil pentru campaniile „Marele salt înainte” și „Revoluția Culturală”, care au avut rezultate catastrofale.

În anul 1958, Zedong a lansat campania „Marele salt înainte”. Obiectivul campaniei era mobilizarea în masă a forței de muncă pentru a crește producția agricolă și cea industrială. În realitate, a avut ca rezultat o scădere masivă a producției agricole, care, împreună cu recoltele slabe, a dus la foamete și la moartea a milioane de oameni.

După ce poziția sa a fost slăbită, liderul a lansat „Revoluția culturală” în 1966, o perioadă de haos politic și social. Mao Zedong a utilizat populaţia pentru a prelua controlul în Partidul Comunist.

1977: S-a născut gimnasta Gina Gogean

Născută în comuna Cîmpuri, Gina Gogean a fost de nouă ori campioană mondială la individual şi cu echipa României, campioană europeană şi multiplă medaliată la Jocurile Olimpice.

A început gimnastica la şase ani la Clubul Sportiv de Gimnastică din Focşani, sub îndrumarea Adrianei Lescovar. După o perioadă de acomodare, Gina Gogean a trecut sub comanda profesorilor Tatiana şi Sergiu Popa.

După ce a cucerit mai multe medalii de aur la Campionatele Naţionale ale României, antrenorii lotului reprezentativ, Mariana Bitang şi Octavian Bellu, au convocat-o la centrul de pregătire de la Deva.

La doar 15 ani, Gina Gogean reuşea să ia primul său titlu mondial. Se întâmpla în anul 1992, la Brisbane. În acelaşi an, la Jocurile Olimpice de la Barcelona, focşăneanca a reuşit să ia două medalii, una de argint şi una de bronz. Era doar începutul, cele două succese fiind urmate, an de an, de noi titluri care au confirmat şcoala românească de gimnastică.

9 septembrie: Ziua când s-a născut marea campioană olimpică la gimnastică Gina Gogean

Are nouă titluri mondiale, argint şi bronz la Jocurile Olimpice din Barcelona şi Atlanta, dar şi multe alte concursuri internaţionale câştigate. În anul 1992 a reuşit să cucerească titlul de campioană mondială la Brisbane (sărituri), în 1994, campioană mondială la Dortmund (pe echipe), în 1995, campioană mondială la Sabae (sărituri, pe echipe), 1996 - multiplă medaliată la Jocurile Olimpice de la Atlanta (vicecampioană la individual compus, medalie de bronz la bârnă, sărituri şi pe echipe), în 1996, campioană mondială la San Juan (sol şi sărituri), iar în anul 1997, campioană mondială la Lausanne (bârnă, sol, pe echipe).

2004: A fost lansată prima rachetă ecologică în România

Vehicul a fost construit de 12 specialiști români, pentru competiția internațională lansată de Fundația Americană X-Prize din St. Louis, denumită Demonstrator 2B. Racheta folosește drept combustibil apă și oxigen, fiind considerată ecologică în proporție de 100%.

Racheta Demonstrator 2B Foto: Arhivă

În data de 9 septembrie 2004 ARCA a lansat cu succes racheta Demonstrator 2B de la baza Forțelor Aeriene de la Capul Midia. Datorită rafalelor puternice de vânt de până la 60 km/h au fost nevoiți să folosească numai 20% din cantitatea de combustibil, pentru a respecta zona alocată de siguranță. Altitudinea atinsă a fost 1200 m, într-un zbor de 42 de secunde.

9 septembrie: Ziua mondială a frumuseţii

Este celebrată în fiecare an, la 9 septembrie, la iniţiativa Comitetului Internaţional de Estetică şi Cosmetologie (CIDESCO), cu scopul de a stabili şi menţine cele mai înalte standarde de terapie pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume, potrivit site-ului cidesco.com. Ziua internaţională a frumuseţii este marcată de CIDESCO începând cu anul 1995. Cu ocazia celebrării anuale a Zilei frumuseţii, CIDESCO încurajează alăturarea la campania International Beauty Day, prin distribuirea pe social media a definiţiilor frumuseţii şi a evenimentelor de profil, dar şi prin utilizarea hashtag-ului, #InternationalBeautyDay. De asemenea, în fiecare an, reprezentanţele locale ale CIDESCO organizează diverse evenimente în ţările respective.