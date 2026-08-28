Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, este invitat vineri, 28 august, la „Interviurile Adevărul”. În dialog cu jurnalista Irina Petraru, Miruță vorbește despre capacitatea României de a răspunde incidentelor tot mai frecvente cu drone.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, invitat la Interviurile Adevărul Foto: Adevarul

„În trei-patru săptămâni putem doborî și de la sol. E o minune ce se întâmplă la MApN zilele astea. Se extrag anumite funcții ale aparaturilor – ceva de genul – pentru doborârea dronelor”, a declarat Radu Miruță.

Discuția abordează mai multe teme importante pentru România, printre care programul SAFE, fondurile europene destinate apărării, înzestrarea Armatei Române și măsurile pregătite în contextul recentelor incursiuni ale dronelor în spațiul aerian național.

Un alt subiect al interviului este infrastructura rutieră. Radu Miruță vorbește despre proiectele de autostrăzi și despre rolul lor civil, strategic și militar.