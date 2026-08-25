O nouă alertă în România, după incidentele cu drone. Locuitorii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert despre posibilitatea căderii unor obiecte

Un mesaj RO-Alert a fost transmis marți dimineață, 25 august, în nordul județului Tulcea, după un nou incident aerian în apropierea graniței cu Ucraina. Populația din zona vizată a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost sfătuită să se adăpostească.

Alertă de drone în România Foto: Foto: arhivă, adevărul

Potrivit MApN, ținta a fost detectată în jurul orei 7.00, la aproximativ patru kilometri est de Vâlcove, în proximitatea frontierei.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol.

„În dimineața zilei de marți, 25 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației”, a anunțat MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 07.31.

Alerta a fost emisă la ora 7.31 și are o durată estimată de 90 de minute. Oamenii au fost îndemnați să rămână în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de spațiu, autoritățile recomandă rămânerea în interiorul locuințelor, departe de ferestre și pereții exteriori.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”, se arată în mesajul transmis prin sistemul RO-Alert.

Nordul județului Tulcea a fost vizat și luni seară de o alertă, după ce două ținte aeriene au fost detectate la aproximativ 25 de kilometri de Insula Șerpilor.

18 intervenții ale MApN în doar trei zile

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a atras atenția că aceste incidente nu trebuie tratate ca o normalitate, chiar dacă numărul lor este în creștere.

„Se discută în permanență cu partea ucraineană. Este o discuție și la nivel diplomatic. Nu este în regulă ce se întâmplă și nu suntem în situația asta doar pentru că numărul ăsta de situații crește, ne obișnuim cu ele și le acceptăm așa”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a subliniat că România nu este o țară aflată în război și nu ar trebui să suporte în acest mod consecințele conflictului din Ucraina.

„Mi se pare mai de neacceptat ce se întâmplă pentru că România nu e o țară aflată în război care să sufere aceste consecințe ca urmare a faptului că este implicată în război. Sunt reguli de drept internațional acceptate de toată lumea”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a dezvăluit că amploarea incidentelor este reflectată și de numărul intervențiilor desfășurate de echipele Ministerului Apărării Naționale. Militarii au avut 18 intervenții în doar trei zile.