 Șefii CFR vor fi evaluați după întârzieri, pierderi și investiții. Noile regulile aprobate de ministrul Radu Miruță | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șefii CFR vor fi evaluați după întârzieri, pierderi și investiții. Noile regulile aprobate de ministrul Radu Miruță

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Șefii CFR SA vor avea de îndeplinit indicatori concreți de performanță, de la reducerea întârzierilor și a pierderilor companiei până la eliminarea restricțiilor de viteză și punerea în funcțiune a sistemelor moderne de semnalizare. Ministrul interimar al Economiei, Radu Miruță, anunță că a aprobat Scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA, iar neîndeplinirea unor obligații poate duce la revocarea administratorilor.

Stație CFR
Stație CFR Foto: Adevărul

Ministrul Radu Miruță a anunțat că a semnat ordinul de aprobare a Scrisorii de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA, pentru mandatul 2027-2031.

Potrivit ministrului, documentul stabilește indicatori concreți pe care viitorii administratori ai companiei vor trebui să îi îndeplinească.

„Schimbăm regulile jocului la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanța”, a transmis Radu Miruță, potrivit Mediafax.

Întârzierile trenurilor vor fi măsurate și publicate lunar

Printre noile obiective se află măsurarea întârzierilor provocate de infrastructură pentru fiecare tren.

 Datele vor fi publicate lunar, atât la nivelul întregii rețele, cât și pentru fiecare magistrală.CFR SA va trebui să aibă și un program anual pentru eliminarea restricțiilor punctuale de viteză, iar efectul acestora va fi exprimat în minute de călătorie câștigate pe rute concrete, precum București-Constanța, București-Brașov și Cluj-Oradea.  

O altă țintă vizează infrastructura modernizată.

Pe magistralele București-Constanța și București-Arad, indisponibilitatea infrastructurii trebuie să scadă cu 8% în fiecare an. Totodată, numărul kilometrilor de restricții de viteză eliminați pe secțiunile modernizate trebuie să fie cel puțin egal cu cel al restricțiilor nou-apărute.

Cel puțin 30% din banii alocați pentru întreținere vor trebui direcționați, potrivit noilor reguli, către protejarea secțiunilor modernizate.

Miruță vrea ca CFR să reducă pierderile cu 5% pe an

Și situația financiară a companiei intră în evaluarea viitorului Consiliu de Administrație.

Pierderea CFR SA trebuie să scadă cu minimum 5% pe an. Reducerea nu va putea fi obținută prin vânzarea de active, diminuarea lucrărilor de întreținere sau amânarea investițiilor.

Costurile de mentenanță trebuie, la rândul lor, să scadă cu 2% pe an în termeni reali.

Ministrul precizează că reducerea costurilor nu va putea fi obținută prin simpla diminuare a programului de întreținere. Dacă acesta este subexecutat, indicatorul de performanță va fi considerat neîndeplinit.

Miruță blochează bugetele CFR. Sindicatele anunță proteste

ERTMS trebuie să intre efectiv în funcțiune

Un alt obiectiv important este legat de sistemul european de management al traficului feroviar, ERTMS.

Potrivit documentului prezentat de ministru, tronsonul București Nord-Constanța trebuie să fie autorizat până la finalul anului 2027 și să intre în exploatare comercială în prima jumătate a anului 2028.

Începând din 2028, gradul de utilizare trebuie să fie de cel puțin 95%.

De asemenea, ordinele de circulație transmise și confirmate pe cale electronică ar urma să înlocuiască documentele pe hârtie, cu păstrarea trasabilității.

Datele despre întârzieri vor fi disponibile public

CFR SA va trebui să publice în format deschis datele privind circulația trenurilor și întârzierile.Potrivit ministrului, acest lucru trebuie realizat în cel mult 18 luni, astfel încât datele să poată fi utilizate inclusiv pentru dezvoltarea unor aplicații destinate călătorilor.

Compania va trebui, de asemenea, să realizeze în 12 luni o contabilitate analitică pe secții de circulație-pilot, iar în 24 de luni la nivelul întregii rețele, pentru a putea fi stabilit cât costă fiecare kilometru de infrastructură.

Indicatori și pentru stații, transportul de marfă și siguranță

Noile obiective vizează și stațiile de cale ferată. Acestea vor intra într-un program multianual care prevede peroane la standarde moderne, informare în timp real și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru transportul de marfă va fi elaborată o strategie care va urmări timpii de tranzit pe coridoarele europene, trasee competitive și reactivarea unor linii industriale și racorduri, în legătură cu Portul Constanța.

În ceea ce privește siguranța, CFR va trebui să trateze anual toate punctele critice în care vegetația acoperă semnale sau treceri la nivel.

Documentul prevede și un plan pentru funcțiile tehnice esențiale, recrutarea de specialiști și pregătirea angajaților pentru activități de mentenanță și siguranță.

Administratorii pot pierde remunerația variabilă

Unul dintre cele mai importante elemente ale noului sistem este legat de remunerația de performanță.

Remunerația variabilă va fi acordată doar în cazul unui grad de realizare de cel puțin 85%. Sub acest prag, remunerația variabilă va fi zero.

Fiecare proiect major va avea un administrator responsabil, al cărui nume va fi făcut public.

Potrivit lui Radu Miruță, neîndeplinirea la termen a obligațiilor legale poate constitui motiv de revocare. De asemenea, trimiterea în judecată pentru fapte de corupție este prevăzută ca motiv de revocare.

„Calea Ferată Română nu duce lipsă de planuri. A dus lipsă de răspundere. De azi, răspunderea are indicatori, termene și consecințe”, a transmis ministrul.

Procedura de selecție pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA este în desfășurare. Mandatul noului Consiliu este prevăzut pentru perioada 2027-2031.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
digi24.ro
image
Avertismentul ministrului Muncii în scandalul legii salarizării: „Astăzi este ceasul al 12-lea”. Ce riscă România
stirileprotv.ro
image
Șeful Nuclearelectrica demisionează surprinzător, în plină criză energetică și cu ambele reactoare nucleare de la Cernavodă oprite
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Transferurile FCSB, distruse în direct! „Boutoutaou ăla nu poate să joace nici în divizia B la noi”. Exclusiv
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
digi24.ro
image
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
gsp.ro
image
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
digisport.ro
image
Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea
click.ro
image
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Şoferii, avertizaţi să nu mai meargă cu martorul de carburant aprins. Riscă reparaţii de mii de lei
observatornews.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
cancan.ro
image
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
Analizele medicale gratuite s-ar putea face fără goana de la începutul lunii. Ce vrea să schimbe CNAS
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș îi ia apărarea lui Radu Drăgușin după 0-4 la debut: „Malen și Dybala nu sunt Bîrligea și Boutoutaou!”
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
FOTO A plecat din ”iadul” de la Cluj, a semnat un contract de 900.000 € și s-a fotografiat cu iubita celebră
digisport.ro
image
Fructul exotic de 20 de kilograme cultivat și în România. Rezistă un an în cămară și este crocant ca morcovul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos
romaniatv.net
image
Rusia pregătește un posibil atac asupra NATO! Directorul CIA, vizită secretă la Moscova pentru a-l avertiza pe Putin
mediaflux.ro
image
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Dolly Parton vorbea despre problemele ei de sănătate cu doar câteva zile înainte să moară. Ce i-a provocat moartea?
actualitate.net
image
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
click.ro
image
De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun
click.ro
image
Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil”
click.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
Prințul William Kate Regele Charles și Camilla GettyImages 1343599536 jpg
Mișcare incredibilă: Regele Charles l-ar fi scos pe William din testamentul lui în valoare de 2 miliarde de dolari!
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în lumea muzicii! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Ce declara cu patru zile înainte de deces
image
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”