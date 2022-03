LIVE TEXT | Război în Ucraina. Blocuri bombardate în Kiev. Intrările spre capitală, transformate de ucraineni în „autostrăzi către iad” pentru armata rusă

GALERIE FOTO

UPDATE 07.50 Armata ucraineană a postat un film de câteva minute cu imagini surprinse în timp ce distrug un centru de comandă al armatei ruse, în apropiere de Kiev. Ucrainenii numesc „drumul iadului” această zonă.

Imaginile au fost postate pe pagina oficială de Facebook a Statul Major al Armatei Ucrainene.



„În direcţia Kievului, artileriştii noştri au organizat un drum spre iad (highway to hell, în engleză) pentru centrul de comandă şi avangarda Armatei 35 ruse, parte a Sectorului Militar Estic al Federaţiei Ruse”, se arată în postarea oficialilor din Ucraina.

UPDATE 07.09 Joi, alte 13 autobuze care transportau aproximativ 300 de refugiaţi au ajuns peste graniţa în regiunea Rostov din Rusia, a informat presa rusă.

Mariupol se confruntă cu cel mai grav dezastru umanitar, cu alimente, apă, electricitate şi alte provizii cheie întrerupte.



Rachetele ruseşti au lovit şi un spital de copii şi, ieri, un teatru în care se adăpostiseră peste 1.200 de oameni.



Cel puţin 2.400 de civili au fost ucişi până acum în oraş, spun oficialii ucraineni.



Ieri, Ucraina a mai raportat că într-un alt oraş, Cernihiv, forţele ruse au împuşcat şi au ucis 13 ucraineni care stăteau la coadă pentru a cumpăra pâine.

UPDATE 07.01 Cel puţin o persoană a fost ucisă şi trei rănite după ce rămăşiţele unei rachete doborâte au lovit o clădire rezidenţială din capitala Ucrainei, Kiev, a anunţat serviciul de urgenţă al Ucrainei, potrivit BBC.

Clădirea a fost lovită joi dimineaţă la ora locală 5:02 AM (3:02 GMT) în districtul Darnytskyi al capitalei.



Oamenii au fost evacuaţi de la etajele unsprezece în sus, iar operaţiuni de salvare sunt efectuate pentru demontarea structurilor şi căutarea celor prinşi sub dărâmături, a informat SES.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

UPDATE 06.50 Patru nave de război ruseşti au trecut, marţi şi miercuri, prin strâmtoarea Tsugaru din nord-estul Japoniei, transportând posibil trupe şi vehicule de luptă în Ucraina, a anunţat miercuri Ministerul Apărării al Japoniei, potrivit CNN.

”Ministerul Apărării al Japoniei va continua să monitorizeze cu mare atenţie situaţia şi mişcările armatei ruse”, a spus ministerul pe contul său oficial de Twitter.



Strâmtoarea Tsugaru leagă Marea Japoniei de Oceanul Pacific şi este situată între cele mai mari două insule principale ale Japoniei, Honshu şi Hokkaido.

UPATE 05.10 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va lupta în continuare pentru mai multă susţinere pentru Ucraina şi a menţionat că negocierile cu Rusia continuă, iar priorităţile sale sunt clare.

“Mă voi adresa parlamentului Germaniei joi dimineaţă. Voi continua să lupt pentru o mai mare susţinere pentru Ucraina, pentru mai multă presiune pe Rusia.

Pentru pace, delegaţia Ucrainei vorbeşte cu delegaţia Rusiei. Şi vreau ca toţi cetăţenii noştri, cetăţeni ai Ucrainei, să mă asculte acum.

Negocierile continuă. Negocierile pentru binele Ucrainei.

Priorităţile mele la negocieri sunt absolut clare: sfârşitul războiului, garanţii de securitate, suveranitate, restaurarea integrităţii teritoriale, garanţii reale pentru ţara noastră, protecţie reală pentru ţara noastră.”, a spus Zelenski.

UPDATE 03.07 Rachetele ghidate Switchblade ale companiei americane AeroVironment au fost incluse în pachetul de asistenţă militară oferit Kievului de către Washington. Acest lucru a fost raportat miercuri de CNN, citând surse.

Compania de televiziune notează că aşa-numita muniţie cu explozie cu întârziere a fost inclusă anterior în lista de arme pe care Ucraina le-a cerut Statelor Unite în urma consultărilor desfăşurate în weekend. Potrivit CNN, utilizarea rachetelor Switchblade de către armata ucraineană necesită instruire adecvată din partea americană, care poate fi efectuată „de la distanţă”.

UPDATE 02.38 „Războiul nu se termină. Crimele de război ale Rusiei nu se opresc. Economia rusă este capabilă încă să-şi menţină maşina militară. De aceea sunt necesare noi pachete de sancţiuni împotriva Rusiei. Lumea trebuie să recunoască în sfârşit oficial că Rusia a devenit un stat terorist”, a spus preşedintele Volodymyr Zelensky în discursul său.

UPDATE 02.00 Numărul civililor ucişi în urma bombardamentelor inamice în apropierea unui magazin de pâine din Cernihiv a crescut la 13, a postat şeful Departamentului de Poliţie al Regiunii Cernihiv, Volodimir Nidzelsky, pe Facebook. Nidzelsky a remarcat că anchetatorii poliţiei lucrau la locul crimei de război. Ei au documentat cu atenţie circumstanţele şi consecinţele bombardamentului inamicului. De asemenea, poliţiştii i-au evacuat pe cetăţenii răniţi la unităţi sanitare.

Anterior, s-a raportat că zece persoane au fost ucise în atacul inamicului.

UPDATE 01.44 "Rachetele au lovit Sarny. Până acum nu au fost raportate victime", a postat primarul din Sarny, Ruslan Serpeninov, pe Facebook. Potrivit şefului Administraţiei Militare Regionale Rivne, Vitaliy Koval, o instalaţie de infrastructură militară a fost lovită. După cum s-a raportat, în urmă cu două zile, două rachete au lovit un turn TV şi o clădire administrativă din apropierea regiunii Rivne, înregistrându-se 21 de victime.

UPDATE 01.00 Forţele armate ruse continuă operaţiunea ofensivă împotriva Ucrainei, dar nu au atins pe deplin niciun obiectiv strategic, a postat pe Facebook Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei .

UPDATE 23.44 Mai multe explozii puternice au fost raportate în localităţi din centrul Belarusului, scrie presa locală, care citează martori.

Explozii puternice au fost auzite de locuitori din Baranovici, Lunineţ, Stolin, Hanţavici, Sluţk, Kleţk şi alte localităţi.

În afară de Stolin, situat la graniţa cu Ucraina, şi Lunineţ, celelalte localităţi sunt situate în centrul Belarusului.

Exploziile au avut loc între 22.00 şi 23.00 ora locală.

Martorii vorbesc despre zgomote de explozii puternice produse din senin.

În acelaşi timp, au apărut informaţii despre explozii în oraşul Sarnî, un oraş de circa 30.000 de locuitori din regiunea Rivne, în nord-vestul Ucrainei, la graniţa cu Belarus.

Acum câteva zile, serviciul ucrainean de informaţii acuza Miniskul şi Moscova că au pus la cale o acţiune sub „steag fals” pentru a atrage armata belarusă în război.

Localităţi unde au fost anunţate explozii FOTO Twitter @JulianRoepcker

UPDATE 22.40 La Kiev, Serviciul de Securitate a reţinut un „preot” de la Biserica Ortodoxă Rusă din Ucraina despre care se crede că le-a transmis invadatorilor informaţii despre tacticile de apărare şi manevrele militare ucrainene.

„Astăzi, la Kiev, SBU a reţinut un „preot” ROC Onufriy, care deţine un paşaport ucrainean şi poartă numele de Serhiy Valeryevich Tarasov, născut la 26 august 1969. Acest cleric ROC păstrase acasă arme, explozibili şi simboluri ale Imperiului Rus. Tarasov a transmis ocupanţilor informaţii despre mişcările armatei ucrainene şi tacticile aplicate de forţele armate”, se arată în comunicat.

La rândul său, legătura sa rusă l-a informat despre momentul în care invadatorii vor ataca Kievul şi despre numărul de forţe care urmează să fie implicate în atac. Pentru asistenţa oferită, preotul a primit bani de la supraveghetorii săi ruşi. Plata a fost în ruble ruseşti.

UPDATE 21.57 La Cernihiv, echipele de urgenţă au descoperit cadavrele a doi adulţi şi trei copii sub dărâmăturile unui cămin distrus în bombardamentele inamice, se precizează într-o postare pe Telegram de centrul de presă al Serviciului de Stat de Urgenţă al Ucrainei. De asemenea, pe parcursul zilei Serviciul de Stat au găsit şi neutralizate două dispozitive explozive. De asemenea, în Rubijne, regiunea Lugansk, loviturile ruseşti au lovit cinci gospodării şi anexe, ucigând două persoane şi rănind un civil.

UPDATE 21.30 Slovacia ar fi de acord să trimită în Ucraina un sistem de apărare antiaeriană S-300, conform unor surse citate de CNN.

Dacă o ţară şi-a ceda S-300-urile, ţara furnizoare va primi la schimb probabil sistemul de rachete de apărare aeriană Patriot, fabricat din SUA, pentru a completa capacitatea la care ar renunţa, potrivit altor două surse familiare cu negocierile.

UPDATE 21.20 Un tanc rusesc pe străzile din Mariupol, lovit din toate părţile de rachete. Momentul atacului a fost filmat din dronă.

UPDATE 21.10 Patriarhul ortodox rus Kiril a discutat miercuri, despre Războiul rus din Ucraina, cu şeful Bisericii Angliei, arhiepiscopul Canterbury Justin Welby, anunţă Biserica Ortodoxă rusă, la scurt timp după o convorbire cu Papa Francisc, relatează AFP.

”O discuţie detaliată despre situaţia critică din Ucraina a avut loc”, anunţă Biserica Ortodoxă Riusă.

Kiril a ”expus în detaliu poziţia” Moscovei şi a evocat ”aspecte umanitare”, precizează biserica rusă.

UPDATE 21.00 Ministerul rus al Apărării a negat miercuri că ar fi bombardat teatrul din Mariupol, potrivit agenţiei de presă RIA, preluată de Reuters şi Agerpres.

În schimb, ministerul rus a acuzat Ucraina că pregăteşte un atac cu arme chimice sub pavilion fals împotriva civililor, relatează DPA.

„Avem cunoştinţe credibile că SBU (serviciul de informaţii interne ucrainean) pregăteşte o provocare cu utilizarea de substanţe toxice cu sprijinul statelor occidentale”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al ministerului, Igor Konaşenkov, potrivit agenţiei de presă de stat TASS.

„Scopul provocării este de a acuza Rusia că a folosit arme chimice împotriva populaţiei ucrainene”, a continuat Konaşenkov, fără a furniza dovezi. De partea rusă nu vor fi folosite arme chimice, deoarece toate au fost distruse, a susţinut el.

UPDATE 20.12 Clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, unde erau adăpostiţi între 1.000 şi 1.200 de oameni, a fost bombardată de trupele ruse, a declarat pentru BBC viceprimarul oraşului, Serhiy Orlov. Nu există informaţii privind eventuale victime.

#Ukraine: The Russians dropped a super-powerful bomb on the #Mariupol Drama Theatre, which was located in the center of the city. Thousands of civilians hiding there. This is #TERRORISM #HAAG pic.twitter.com/EK79VnUqWM — 🇺🇦 SeroKuz (@SeroKuzen) March 16, 2022

Imagini cu civilii adăpostiţi în clădirea Teatrului Dramatic, înainte de atacul rusesc

Драмтеатр изнутри до российской бомбардировки



Вы только посмотрите, сколько же там детей…#StopRussianAgression pic.twitter.com/knbv9bxdNz — Аслан (@antiputler_news) March 16, 2022

UPDATE 20.10 Primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, a fost eliberat din captivitate de către ocupanţi, unde a stat 5 zile.

Eliberarea a fost anunţată de şeful adjunct al biroului preşedintelui Kirilo Timoşenko.

"Vania este în siguranţă. Tocmai am vorbit cu el . Foarte curând Ivan va reveni la atribuţiile sale de primar al Melitopolului", a spus Timoşenko.

El a spus că eliberarea lui Fedorov a avut loc în cadrul unei operaţiuni speciale.

Armata rusă l-a răpit pe Fedorov la centrul de criză, unde a organizat ajutorul pentru populaţia oraşului. Rusia a folosit un grup de 10 persoane pentru a-l captura pe primar.

Nu este singurul edil care a fost capturat de ruşi după ce a refuzat să lucreze cu ei.

UPDATE 20.07 Statele Unite au oferit ajutor militar în valoare de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina. Războiul declanşat de Putin împotriva Ucrainei este „tragic” şi „inutil”, a declarat Joe Biden.

Preşedintele american a salutat discursul susţinut de Volodimir Zelenski în Congresul SUA. Preşedintele Zelenski „vorbeşte în numele unor oameni care au dat dovadă de un curaj şi de o tărie remarcabile în faţa unei agresiuni brutale, curaj şi tărie care i-au inspirat nu numai pe ucraineni, ci întreaga lume. Lumea este unită împreună cu noi în sprijinirea Ucrainei şi în determinarea noastră de a-l face pe Putin să plătească un preţ foarte greu”, a spus Biden miercuri seara

The United States will provide $1 billion in military aid to #Ukraine this week



Ukraine will receive 800 air defense systems, 9 thousand anti-tank systems, 7 thousand firearms, 20 million ammunition and combat drones. pic.twitter.com/UB6b805TJz — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

UPDATE 19.51 Atacuri cu lansatoare de rachetă de tip Grad au avut loc împotriva civililor care fug din Mariupol.

UPDATE 19.35 Posturile TV „Ucraina” şi „Ucraina 24” au fost vizate timp de 30 de minute de un atac cibernetic orchestrat cel mai probabil din Rusia.

Într-un mesaj distribuit de hackeri se poate vedea că Vladimir Zelenski le-ar cere soldaţilor ucraineni să depună armele.

Şeful statului ucrainean a răspuns prompt în urma acestui incident. El a dat asigurări că nu le va cere niciodată soldaţilor ucraineni să depună armele în faţa Rusiei.

„O ultimă provocare copilărească este se pare că eu propun depunerea armelor. Pot să propun doar depunerea armelor de către soldaţii Federaţiei Rusiei şi să se întoarcă acasă. Noi suntem acasă. Ne protejăm copiii şi familiile. Aşadar, nu vom depune armele înainte de victorie”, a reacţionat Zelenski.

UPDATE 19.22 Mihailo Podoliak, un consilier al preşedintelui Voldimir Zlenski implicat în negocierile de pace, a declarat că Financial Times a publicat un proiect de pace care arată cererile părţii ruse, dar Kievul are propriile poziţii. „În această etapă putem să confirmăm încetarea focului, retragerea trupelor ruse şi garanţii de securitate de la o serie de ţări”, a scris Podoliak pe Twitter.

UPDATE 18.54 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat că o întâlnire este posibilă între Putin şi Zlenski doar în cazul unui acord. „Preşedintele nostru a declarat în repetate rânduri că nu ar avea nimic împotriva unei astfel de întrevederi. Totuşi, astfel de întâlniri nu ar trebui să aibă loc doar de dragul întâlnirii. Trebuie să se ajungă mai întâi la un acord”, a spus Lavrov după întâlnirea avută miercuri la Moscova cu omologul său turc Mevlut Cavusoglu.

Un summit între cei doi preşedinţi ar trebui să devină un contact la vârf pentru încheierea acordurilor convenite în cadrul negocierilor, afirmă Lavrov.

UPDATE 18.45 Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), cea mai înaltă instanţă ONU, a dispus miercuri ca Rusia să-şi suspende imediat operaţiunile militare în Ucraina, relatează AFP.

„Federaţia Rusă este necesar să suspende imediat operaţiunile militare pe care le-a început la 24 februarie 2022 pe teritoriul ucrainean”, declarat preşedinta CIJ, cu sediul la Haga, Joan Donoghue.

Ea şi-a exprimat îngrijorarea „profundă” faţă de folosirea forţei de către Rusia în Ucraina.

„Curtea este perfect conştientă de amploarea tragediei umane care loc în Ucrana”, a adăugat Donoghue.

Volodimir Zelenski a salutat ordonanţa CIJ.

„Ucraina a obţinut o victorie completă în acest caz împotriva Rusiei la Curtea Internaţională de Justiţie. CIJ a ordonat oprirea imediată a invaziei. Ordonanţa este constrângătoare în virtutea dreptului internaţional. Rusia trebuie să se conformeze imediat”, a reacţionat şeful statului ucrainean.

UPDATE 18.41 Negociatorii ruşi şi ucraineni au redactat o primă versiune a unui plan de pace. Este un draft în 15 puncte care prevede, printre altele, încetarea focului şi retragerea trupelor ruse din Ucraina dacă autorităţile de la Kiev acceptă un statut de neutralitate şi o limită asupra forţelor sale armate, relatează Financial Times, care citează trei surse apropiate dosarului.

Planul ar presupune ca Ucraina să renunţe la dorinţa sa de adera la NATO şi să promită că nu va găzdui baze militare străine sau armament în schimbul asigurării protecţiei din partea Statelor Unite, Marii Britanii şi Turciei, spun sursele FT.

Nu e clar însă care va fi statutul Crimeei, peninsula de la Marea Neagră anexată de Rusia în 2014, şi nici cel al teritoriilor separatiste proruse din Donbas recunoscute recent de Moscova ca state independente.

UPDATE 17.59 Consiliul Europei - garantul statului de drept în Europa - a exclus miercuri în mod oficial Rusia, din cauza invaziei din Ucraina. Este vorba de o decizie istorică, adoptată la o zi după ce Rusia a anunţat că se retrage din Consiliul Europei.

Excluderea Rusiei din Consiliul Europei a fost decisă miercuri în cadrul unei reuniuni extraordinare a Comitetului Miniştrilor, organul executiv al organizaţiei.

Rusia l-a informat marţi pe secretarul general cu privire la retragerea sa din Consiliul Europei şi intenţia de a denunţa Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

UPDATE 17.20 Vladimir Putin susţine că „blitzkriegul” economic al Occidentului a eşuat, anunţă creşteri salariale şi se felicită pentru „succesul” aşa-zisei „operaţiuni militare speciale” în Ucraina.

UPDATE 17.01 Generalul în retragere David Petraeus, care a comandat forţele americane în războaiele din Irak şi Afganistan, spune că ruşii se confruntă cu o armată ucraineană care este excepţional de hotărâtă, surprinzător de capabilă şi inovatoare şi care luptă pe terenul propriu pentru supravieţuirea ţării.

În schimb, invadatorii ruşi au arătat o serie de slăbiciuni: planificare greşită; previziuni excesiv de optimiste ale serviciilor de informaţii despre modul în care se va desfăşura conflictul; subestimarea forţelor şi poporului ucrainean; întreţinere şi logistică inadecvate; echipamente neimpresionante; o dependenţă de recruţi şi o incapacitate de a organiza un război cibernetic eficient.

„Ruşii sunt surprinzător de neprofesionişti. Ei au în mod clar standarde foarte slabe când vine vorba de îndeplinirea sarcinilor tactice de bază, cum ar fi realizarea de operaţiuni cu arme combinate, care implică blindate, infanterie, ingineri, artilerie şi mortiere. Sunt foarte slabi la întreţinerea vehiculelor şi sistemelor de arme şi au abandonat multe dintre ele. De asemenea, sunt slabi în ceea ce priveşte aprovizionarea şi sarcinile logistice“, a spus fostul commandant al forţelor americane în războaiele din Irak şi Afganistan, într-un interviu pentru CNN.

UPDATE 16.59 Duminică, aproximativ 50 de locuitori ai oraşului Slavutici au ieşit să protesteze: „Ucraina nu are nevoie de un al doilea Cernobîl”, „Salvaţi-ne rudele!”. Pe 24 februarie, chiar în prima zi de război, centrala nucleară a fost asediată de către forţele ruse. În jur de 100 de tehnicieni ar fi trebuit să iasă din tura de noapte şi să plece acasă, dar acum sunt captivi, transmite AFP.

UPDATE 16.50 Procurorul de la Curtea Penală Internaţională (CPI) Karim Khan, care anchetează cu privire la presupuse crime de război în Ucraina, a anunţat miercuri că a discutat cu Volodimir Zelenski.

Karim Khan a efectuat recent o vizită în Ucraina şi a discutat prin videoconferinţă cu Volodimir Zelenski, a precizat CPI, potrivit AFP.

„Am avut plăcerea să port discuţii importante cu preşedintele (Zelenski, n. red.) în timpul şederii mele” în Ucraina, a anunţat procurorul într-un mesaj postat pe Twitter de CPI.

„Am convenit că sunt necesare toate eforturile în vederea garantării respectării dreptului internaţional umanitar şi protejării populaţiei civile”, a subliniat Karim Khan.

CPI a deschis o investigaţie privind posibilele crime contra umanităţii şi de război comise în războiul dus de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

UPDATE 16.14 Oraşul ucrainean Zaporojie, cruţat în mare parte de ofensiva rusă şi care este refugiul ucrainenilor care fug din oraşul asediat Mariupol, a fost vizat miercuri de atacuri ale Rusiei, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.

„Instalaţii civile de la Zaporojie au fost bombardate pentru prima oară”, a anunţat într-o postare pe Telegram guvernatorul Oleksandr Staruh.

„Proiectile au căzut în zona Gării Zaporojie 2. Potrivit primelor date, nimeni nu a fost ucis”, a declarat el, precizând că un proiectil a căzut în grădina botanică.

Zaporojie este destinaţia culoarului umanitar pe care fug sute de mii de locuitori ai oraşului Mariupol, asediat de peste două săptămâni forţele ruse.

Acest oraş se află de asemenea în apropierea unei centrale nucleare, care a fost bombardată pe 4 martie şi ocupată de către ruşi.

UPDATE 15.28 Patru localităţi de lângă Odesa, inclusiv din sudul Basarabiei, sunt bombardate de armata rusă.

Satele Lebedivka (Băile Burnas), Sanjiika, Zatoka (Bugaz) şi Bilenke au fost bombardate în ultimele 24 de ore, anunţă într-o postare pe Facebook armata ucraineană.

Odesa este al treilea cel mai important oraş al Ucrainei şi este considerat de către Rusia o ţintă-cheie în invazia sa din ţara vecină.

UPDATE 15.22 Volodimir Zelenski s-a adresat Congresului american. Preşedintele ucrainean a cerut din nou instituirea unei zone de interdicţie aeriană şi mai multe sancţiuni pentru Rusia.

„Timp de opt ani am rezistat agresiunii ruseşti. Destinul nostru e decis în aceste momente. Ucrainenii vor fi liberi şi capabili să-şi păstreze democraţia. Apărăm dreptul nostru de a ne alege propriul viitor”, a declarat Zelenski.

„Noi avem nevoie de voi acum. Amintiţi-vă de 11 septembrie. Kiev e sub rachete şi raiduri aeriene. Trăim în teroare zi şi noapte. Cerul nostru s-a transformat într-o sursă a morţii. Avem nevoie de decizia voastră pentru a ne proteja”, a continuat el.

„Avioane care pot ajuta Ucraina, ajuta Europa. Ştiţi că ele există şi le aveţi. Dar sunt pe Pământ, nu pe cerul ucrainean. Nu ne apără poporul”, a subliniat şeful statului ucrainean.

„Am un vis - aceste cuvinte sunt cunoscute de fiecare dintre voi. Astăzi ceea ce pot să spun este - am o nevoie. Am nevoie să protejez cerul. Am nevoie de decizia ta, de ajutorul tău, ceea ce înseamnă exact acelaşi lucru pentru tine când auzi cuvintele „Am un vis”, a insistat Zelenski.

„Cer prea mult? O zonă umanitară, de interdicţie a zborului - ceva ce Rusia nu poate folosi să ne terorizeze oraşele libere. Atunci oferim o alternativă. Ştiţi ce fel de sisteme de apărare avem nevoie, cum ar fi 300 şi altele de acelaşi fel”, a subliniat el.

Zelenski şi-a încheiat discursul adresându-se în engleză preşedintelui american Joe Biden pe care l-a numit „lider al păcii”.

„Mă adresez preşedintelui Biden: Tu eşti liderul naţiunii, a naţiunii tale măreţe. Îţi doresc să fii liderul lumii. A fi liderul lumii înseamnă să fii liderul păcii”, a spus Volodimir Zelenski.

UPDATE 15.14 Încă un primar ucrainean a fost răpit de către forţele ruse, denunţă miercuri, într-un mesaj postat pe Twitter, ministrul ucrainean Dmitro Kuleba.

Este vorba despre Oleksandr Iakovlev, primarul din Skadovsk, un orăşel de 18.000 de locuitori de la malul Mării Negre.

Viceprimarul Iurii Paliuh a fost, de asemenea, răpit de către ruşi, a anunţat Kuleba.

UPDATE 15.02 Vladimir Putin nu a mai vorbit cu Joe Biden de la începutul războiului din Ucraina, dar contactele se pot relua între cei doi lideri dacă este necesar, a declarat, miercuri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit CNN.

„Dacă este necesar, contactele (între Biden şi Putin) se pot relua”, a declarat Dmitri Peskov într-o conferinţă de presă.

„Impunerea de sancţiuni (înalţilor oficiali americani) nu înseamnă oprirea contactelor”, a adăugat Peskov.

UPDATE 14.36 Ucraina cere Rusiei „garanţii de securitate absolute” şi respinge ideea unei neutralităţi după model „suedez sau austriac”, aşa cum propune Kremlinul.

„Ucraina se află în prezent în stare de război direct cu Rusia. Prin urmare, modelul nu poate fi decât «ucrainean»”, a declarat Mihailo Podoliak, un consilier al lui Volodimir Zelenski implicat în negocierile cu Moscova.

Podoliak a subliniat că Ucraina vrea „garanţii de securitate absolute” din partea Rusiei şi ca semnatarii să se angajeze să intervină de partea ţării sale în cazul unei agresiuni.

UPDATE 13.57 Marina Ovsiannikova, jurnalista care a protestat în cadrul emisiunii live transmisă de postul de televiziune rus Pervîi Kanal, a declarat miercuri, pentru Reuters, că este extrem de îngrijorată în ceea ce priveşte siguranţa ei şi speră că protestul faţă de războiului din Ucraina nu a fost în zadar, iar cetăţenii ruşii îşi vor deschide ochii asupra propagandei, conform Reuters.

În primul interviu de televiziune acordat de la protestul de luni seară, Ovsiannikova a spus că nu are de gând să fugă din Rusia şi speră că nu va fi acuzată penal.

UPDATE 13.31 Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, spune că nu există şanse ca Ucraina să se alăture NATO curând, relatează The Guardian. Anterior, Zelenski a spus că „s-a liniştit cu mult timp în urmă” în privinţa aderării ţării sale la Alianţa Nord-Atlantică şi că „NATO nu este pregătită să accepte Ucraina”.

Am vorbit cu Volodimir din nou, ieri. Ştiţi şi voi, desigur, înţeleg ce spune despre NATO şi despre realitatea poziţiei sale. Toată lumea a spus-o, şi am i-am spus-o clar şi lui Putin, nu este nicio şansă ca Ucraina să intre în NATO prea curând.”

UPDATE 13.19 Rusia „trăieşte acum un moment cu adevărat istoric”, a declarat Serghei Narîşkin, directorul Serviciului de al Informaţii Externe al Rusiei (SVR), în cadrul unui eveniment la Moscova, citat de BBC. Oficialul rus a afirmat că în zilele următoare se va decide „soarta Rusiei”.

„Se decide soarta Rusiei, locul ei viitor în lume”, a spus Narîşkin.



Discursul şefului de spionaj s-a concentrat pe importanţa suveranităţii, argumentând că „suveranitatea este o garanţie a bunăstării şi demnităţii cetăţenilor noştri, acesta este viitorul copiilor noştri”.

UPDATE 12.53 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a admis miercuri că Alianţa Nord-Atlantică are „responsabilitatea” de a se asigura că războiul din Ucraina nu se extinde dincolo de frontierele acestei ţări şi a recunoscut că acest conflict va avea consecinţe „de durată” pentru securitatea aliaţilor, transmite EFE.

„Este responsabilitatea NATO de a se asigura că această criză nu se intensifică dincolo de Ucraina şi acesta este şi motivul pentru care am sporit prezenţa (militară) pe flancul estic al Alianţei”, a declarat Stoltenberg, în prezenţa ministrului apărării american, Lloyd Austin, înaintea reuniunii extraordinare a miniştrilor apărării din NATO care se desfăşoară miercuri la Bruxelles.

UPDATE 12.30 Oficialii ucraineni susţin că un general rus a fost ucis în luptele de la periferia oraşului Mariupol. Ar fi al patrulea general dintre cei 20 trimişi de Moscova.

Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susţinut pe Telegram că forţele ucrainene l-au ucis pe generalul-maior rus Oleg Mityaev în timpul luptelor intense de la periferia oraşului Mariupol, din sud-estul oraşului.

UPDATE 11.55 În acest moment este discutat serios statutul de neutralitate al Ucrainei, a precizat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, scrie Reuters. El a mai declarat că discuţiile de pace cu Ucraina nu au fost uşoare, dar există speranţa de a ajunge la un compromis.

„Negocierile nu sunt uşoare din motive evidente. Dar, cu toate acestea, există o speranţă că putem ajunge la un compromis. Statutul de neutralitate este acum discutat serios, împreună, desigur, cu garanţii de securitate”, a declarat Lavrov într-un interviu RBC News.

UPDATE 11.11 Procurorul general al Ucrainei anunţă că 103 copii ucraineni au murit ca urmare a războiului, transmite publicaţia The Kyiv Independent.

De asemenea, peste 100 de copii au fost răniţi în cele trei săptămâni scurse de la invadarea Ucrainei de către forţele ruse, pe 24 februarie, a precizat procurorul general Irina Venediktova.

UPDATE 09.56 Deoarece se confruntă cu „pierderi de personal continue”, Armata rusă solicită întăriri din întreaga ţară, conform celui mai recent raport de informaţii publicat marţi de Ministerul britanic al Apărării, transmite CNN.

„Rusia caută să obţină trupe suplimentare pentru a-şi întări forţele şi pentru a acoperi pierderile de soldaţi”, potrivit raportului de informaţii.

„Este probabil ca Rusia să aibă probleme în a efectua operaţiuni ofensive în faţa rezistenţei ucrainene”.

Ministerul britanic a precizat că Rusia mobilizează forţe din regiuni îndepărtate, precum „Districtul Militar de Est, Flota Pacifică şi Armenia” şi apelează tot mai mult la alte surse de luptători, precum „companii militare private, sirieni şi alţi mercenari”.

„Cel mai probabil, Rusia va încerca să utilizeze aceste forţe pentru a menţine controlul asupra teritoriilor capturate şi pentru a permite forţelor sale să reînceapă operaţiuni ofensive care stagnează”.

UPDATE 09.35 Jurnalista Oleksandra „Sasha” Kuvshynova a fost ucisă, luni, în Ucraina în acelaşi incident în care a murit şi cameramanul Pierre Zakrzewski, a anunţat Fox News. Kuvshynova avea 24 de ani iar Zakrzewski 55 de ani, potrivit Variety.

Kuvshynova lucra ca jurnalist consultant independent pentru Fox New în Ucraina. Ea ajuta cu informaţii şi surse. Zakrzewski a fost cameraman pentru Fox News. Zakrzewski, Kuvshynova şi corespondentul Fox News Benjamin Hall relatau din Horenka, în afara Kievului, atunci când vehiculul lor a fost bombardat. Hall a rămas internat în Ucraina.

UPDATE 09.33 Din cauza bombardamentelor ruseşti din timpul nopţii, un bloc din Kiev s-a prăbuşit parţial.

Potrivit unor informaţii preliminare, două persoane au fost rănite şi 35 de oameni au fost evacuaţi din clădire. Salvatorii încă sunt la faţa locului.

❗️ As a result of overnight shelling, there was a collapse in an apartment building in #Kyiv.



According to preliminary information, two people were injured and 35 people were evacuated. Rescuers are still working at the site. pic.twitter.com/5LD9OztepA — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

UPDATE 09.01 Premierul polonez Mateusz Morawiecki a insistat marţi asupra necesităţii de a acorda rapid Ucrainei statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, după întâlnirea avută la Kiev cu preşedintele ţării, Volodimir Zelenski.

"UE trebuie să-i acorde acest statut cât mai curând posibil", a spus Morawiecki, potrivit agenţiei de presă poloneze PAP, la finalul întâlnirii cu preşedintele Zelenski. Într-un prim mesaj difuzat pe reţelele de socializare imediat după sosirea sa la Kiev, premierul Morawiecki a afirmat că "acest război este rezultatul acţiunilor unui tiran crud care atacă civili, bombardează oraşe şi spitale din Ucraina", o referire la preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Mesajul a fost însoţit de mai multe fotografii ale liderilor polonez, ceh şi sloven aşezaţi la o masă cu o hartă a Ucrainei întinsă în faţa lor.

UPDATE 08.11 Senatul american a adoptat marţi în unanimitate o rezoluţie prin care îl condamnă pe preşedintele rus Vladimir Putin ca fiind un criminal de război, o rară dovadă de unitate în Congresul profund divizat, relatează Reuters.

Rezoluţia, introdusă de senatorul republican Lindsey Graham şi susţinută de senatorii ambelor partide, încurajează Curtea Penală Internaţională de la Haga şi alte state să vizeze armata rusă în orice investigaţie a crimelor de război comise în timpul invaziei Rusiei în Ucraina.

UPDATE 07.54 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va adresa online Congresului reunit al Statelor Unite miercuri, la ora 13.00 GMT (15.00, ora României).

Numeroşi aleşi din Congresul american, atât democraţi, cât şi republicani, exercită presiuni asupra preşedintelui american Joe Biden să consolideze reacţia faţă de Rusia, în urma invaziei ruse a Ucrainei.

Potrivit AFP, el ar urma să ceară încă o dată instituirea unei zone de excludere aeriană, măsură susţinută de mai mulţi aleşi ai Congresului, dar pe care preşedintele american a respins-o până acum.

Aleşii americani din ambele tabere îi îndeamnă, de asemenea, lui Joe Biden să faciliteze livrarea avioanelor poloneze MiG-29 către Ucraina.

Miercuri, Zelenski s-a adresat parlamentarilor canadieni, fiind aplaudat minute în şir.

UPDATE 07.18 Rusia a lansat 950 de rachete de la începutul invaziei din Ucraina, anunţă Pentagonul, care a subliniat că trupele terestre ruseşti nu au înaintat în ultimele zile.

Totuşi, capitala Kiev este încă bombardată, potrivit unui înalt oficial american al apărării. Civilii şi zonele rezidenţiale sunt tot mai vizate, dar armata rusă nu a făcut progrese semnificative spre capitală. Potrivit estimărilor americane, trupele ruse sunt situate în nord-vest la 15 sau 20 de kilometri de centrul oraşului. La est, ar fi la 20-30 de kilometri distanţă.

Oraşele Cernigău (la nord) şi Mariupol, de la Marea Azov, sunt încă izolate. Deocamdată, Washingtonul nu vede nicio mişcare imediată pe mare către importantul oraş-port Odesa.

Potrivit Pentagonului, citat de lalibre.be, nu există noi atacuri spre vest de raportat şi nu există indicii că Rusia intenţionează să se mute în acele zone.

UPDATE 05.30 Guvernul ucrainean a calculat pierderile directe ale Ucrainei ca urmare a războiului de până acum. Potrivit estimărilor preliminare, în prezent sunt necesare peste 565 de miliarde de dolari pentru a restabili tot ceea ce a fost distrus de agresor în Ucraina. Rezultatele calculelor au fost dezvăluite de premierul ucrainean Denis Shmygal după o întâlnire cu prim-miniştrii Poloniei, Sloveniei şi Cehiei.

UPDATE 04.22 În jurul miezului nopţii, nave ruseşti au executat foc asupra coastei ucrainene, lângă satul Tuzla din regiunea Odesa, a anunţat consilierul ministrului afacerilor interne, Anton Gerashchenko pe Facebook. Potrivit acestuia, ocupanţii ruşi au tras cu rachete şi artilerie asupra coastei ucrainene.

"Au lansat o cantitate imensă de muniţie de la distanţă foarte mare. Au vrut să testeze sistemul apărării de coastă ucrainene, dar nu au obţinut rezultatul dorit", a scris Geraşcenko. El a adăugat că nu au existat încercări de debarcare sau aterizare.

Anterior, mass-media a raportat că navele de debarcare ale forţelor navale ale Federaţiei Ruse s-au apropiat de coasta Odessei. Cel puţin 14 nave ruseşti se îndreptau spre teritoriul ucrainean.

UPDATE 03.10 Pe 15 martie, trei avioane ale ocupanţilor ruşi au fost distruse de forţele de apărare aeriană ale Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate Ucrainene, a raportat comanda Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate.

"Unul nu a fost încă identificat, iar două sunt bombardiere de luptă Su-34. Un elicopter inamic, trei UAV-uri operaţionale-tactice şi două rachete de croazieră au fost, de asemenea, doborâte", a spus armata.

Forţele aeriene au tras, de asemenea, rachete şi bombe asupra ţintelor de la sol.

„Un grup de personal tactic format din bombardiere Su-24m, avioane de atac Su-25, elicoptere Mi-24 ale Forţelor Aeriene ale Armatei Ucrainiene, sub acoperirea avioanelor de luptă, a efectuat nouă lovituri aeriene asupra coloanelor de echipamente inamice şi a grupărilor de trupe”, se arată în comunicat. a spus.

UPDATE 02.16 Un bărbat care stătea cu mâinile ridicate a fost împuşcat mortal de forţele ruse în apropiere de Kiev. Videoclipul înfăţişând o crimă împotriva civililor, a fost postat de jurnaliştii germani, relatează un corespondent Ukrinform, referindu-se la Centrul pentru Comunicaţii Strategice şi Politică Informaţională.

Mass-media germană, ZDF Frontal, a oferit un videoclip filmat cu o dronă, care a înregistrat modul în care armata rusă a împuşcat un civil, care stătea cu mâinile ridicate, lângă Kiev.

The #German TV channel ZDF published a video showing how #Russian soldiers shoot a civilian who raised his hands up. The man tried to evacuate from #Kyiv by car, but was shot dead. pic.twitter.com/BTPZvpU4sX — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

UPDATE 01.54 Capacitatea de luptă a unităţilor forţelor de ocupaţie ale Federaţiei Ruse în Ucraina a fost pierdută cu până la 40%, se precizează în informaţiile operaţionale ale Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei de la ora 24.00 pe 15 martie.

„În general, începând cu 15 martie 2022, inamicul a pierdut (complet distrus sau şi-a pierdut capacitatea de luptă) până la 40% din unităţile implicate în aşa-numitele” operaţiuni „din Ucraina”, se arată în comunicat.

În acelaşi timp, ca urmare a activităţii eficiente a unităţilor Forţelor de Apărare ale Ucrainei în zona Chornobaivka, inamicul a pierdut şapte elicoptere de luptă.

UPDATE 01.04 Trupele ruse au bombardat regiunea Dnipropetrovsk dintre Nikopol şi Oleksiivka. Declaraţia relevantă a fost făcută de primarul Nikopol, Oleksandr Sayuk, pe Facebook , relatează un corespondent Ukrinform.

„Tocmai a avut loc bombardamentul inamic între Nikopol şi Oleksiivka. Pompierii lucrează acolo în acest moment. Nu a fost înregistrat niciun bombardament în Nikopol”, a spus Sayuk.

UPDATE 00.37 Trupele ruse continuă să ţină ostatici aproximativ 400 de persoane la Spitalul Regional de Terapie Intensivă Mariupol. Declaraţia a fost făcută de viceprim-ministrul ucrainean, ministrul reintegrării teritoriilor ocupate temporar, Iryna Vereşciuk, la un briefing , relatează un corespondent Ukrinform.

„Un alt act terorist al Rusiei împotriva poporului ucrainean... Astăzi, ocupanţii au adunat aproximativ 400 de oameni în sediul Spitalului Regional de Terapie Intensivă Mariupol... şi îi ţin ostatici”, a spus Vereşciuk.

Ea a cerut comunităţii internaţionale să-şi concentreze eforturile pe eliberarea ostaticilor.

„Vă rog să vedeţi şi să auziţi ce se întâmplă în Mariupol. Rusia este un stat terorist şi vă rugăm să recunoaşteţi acest lucru”, a subliniat Vereşciuk.