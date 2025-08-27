search
Drulă și consilierii USR retrag un proiect după mai puțin de o zi, din cauza reacțiilor furioase: „Ar trebui să vă fie rușine."

Publicat:

Cătălin Drulă și USR au decis să retragă proiectul care prevedea construirea unui bazin de înot public pe terenul unde se află și Centrul de Teatru Educațional Replika, după ce anunțul a stârnit reacții furioase în mediul online. 

Cătălin Drulă/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Potrivit candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, consilierii generali ai partidului au depus un proiect prin care cer Guvernului să transfere către Municipiul București terenul și clădirile de pe Str. Lânăriei 93-95. 

Pe spațiul transferat urma să fie construit un bazin public de înot.

„Bucureștiul are nevoie de bazine de înot. Ce părere aveți de proiectul consilierilor generali USR?

Concret: consilierii generali USR au depus un proiect prin care cer Guvernului să transfere către Municipiul București terenul și clădirile de pe Str. Lânăriei 93-95, unde funcționează acum Institutul Horting. În loc să fie folosite pentru cercetare, aceste spații au ajuns închiriate pentru activități comerciale fără legătură cu scopul lor inițial. Acum vrem să construim un bazin public de înot”a transmis Drulă pe Facebook.

Ulterior, Centrul de Teatru Educațional Replika, care ar fi urmat să fie desființat pentru construirea bazinului, a reacționat la postarea fostului lider USR.

„Este jalucinant! Centrul de Teatru Educațional Replika este în pericol de dispariție.

A ajuns la noi - echipa Replika - un document prin care consilierii USR ai Primăriei Capitalei propun transformarea complexului în care se află Replika în bazin de înot. În ședința de vineri este propusă spre votare această hotărâre de transformare!

Suntem absolut disperați!”, a transmis Centrul „Replika” pe Facebook.

Chiar și bucureștenii s-au arătat revoltați de propunerea USR, care i-au semnalat candidatului faptul că pe acel spațiu își desfășoară activitatea Centrul de Teatru Educațional Replika.

„Mare păcat că până și USR ia decizii fără să aibă habar de ceea ce se află pe strada Lânăriei 93-95. De 10 ani funcționează la această adresă Centrul de Teatru Educațional Replika. Există și Asociația Acting Up, există și un centru super profesionist pentru recuperare fizică, antrenament. E deplorabil că dvs. ignorați ceea ce se întâmplă fix lângă sediul USR sector 4. Penibil, jenant.”

„Ar trebui să vă fie rușine. Acolo funcționează ateliere pentru copii, săli de sport. Nu doar magazinul de alcool. De ce nu refaceți ștrandurile din parcul tineretului? Le-au vândut și-au făcut blocuri? A mai făcut domnul primar un bazin gratuit pentru elevi, la școala 190, dar ce să vezi? E închiriat pe bani, nu e gratis.”

„Complet întâmplător neglijați faptul ca acolo își desfășoară activitatea Centrul de Teatru Educațional Replika, care sigur că produce conținut artistic excelent, dar politic incomod pentru un partid ca USR. Este de-a dreptul scârboasă manipularea asta cu «depozite și alcool», dar probabil așa arată maturitatea proiectului vostru politic.”

Candidatul la primărie a revenit cu un comentariu la videoclipul postat, precizând că se va întâlni cu reprezentanții Teatrului Educațional Replika. Totuși, Drulă a menționat că teatrul independent funcționează pe aproximativ 500 mp din cei 5.000 mp ai Complexului de pe Lânăriei.

„Mulțumesc celor de la Teatrul Educațional Replika pentru comentarii. Luăm în serios îngrijorările lor și am stabilit deja o întâlnire pentru mâine.

Clarificare: etapa de acum este doar transferul terenului și al clădirilor de la Institutul Horting către Primăria Capitalei, pentru ca spațiul să revină în administrarea firească a orașului, nu a unui institut de horticultură care, de altfel, nu desfășoară nicio activitate acolo.

Complexul de pe Lânăriei 93-95 are 5.000 mp, iar teatrul independent funcționează pe aproximativ 500 mp.

Bucureștiul are nevoie și de cultură, și de sport: un bazin public pentru copii și tineri nu exclude funcționarea teatrului independent.

Aștept să ne întâlnim și să găsim cele mai bune soluții”, a declarat acesta.

„Am convenit să retragem proiectul depus de consilierii generali”

După ce a discutat cu reprezentanții centrului, Cătălin Drulă a anunțat că vor retrage proiectul propus de consilierii generali, menționând totuși că „aceste terenuri nu trebuie să rămână în mâna unui institut-fantomă”.

„M-am întâlnit astăzi cu echipa Centrului de Teatru Educațional Replika și am convenit să retragem proiectul depus de consilierii generali.

Vreau să fie limpede: nu am intenționat niciodată să atacăm munca și spațiul Centrului de Teatru Educațional Replika.

Le-am spus și lor și transmit și aici: am toată admirația pentru munca pe care o fac. Spectacole cu regim de gratuitate pentru oameni care nu și-ar fi permis altfel, vizibilitate internațională, activități în școli și în penitenciare, dezbateri pe teme sensibile - abandon școlar, mame minore - și un teatru educațional și comunitar unic în București.

Cred însă în continuare că aceste terenuri nu trebuie să rămână în mâna unui institut-fantomă. Ele trebuie recuperate pentru comunitate și puse în valoare: cu amenajări, puneri în siguranță, studiu serios asupra clădirilor care rămân și care nu, și - foarte important - cu consultare publică reală cu ONG-urile culturale și comunitatea locală.

Bucureștiul are nevoie de spații de calitate.

Și, nu în ultimul rând, profit de acest moment ca să deschid un dialog mai amplu cu toți cei implicați în zona culturală: cu ce putem să ajutăm scena culturală din București, la modul cel mai concret?

P.S.: Vă invit la un spectacol organizat de Centrul de Teatru Educațional Replika”, a transmis Drulă.

Centrul Replika a salutat anunțul, dar a precizat că scandalul ar fi putut fi evitat dacă USR ar fi avut o „cunoaștere detaliată” a spațiului în care plănuiau să intervină. 

