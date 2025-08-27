Video Nuntă transformată în tragedie. Mirele a fost ucis de un foc de armă tras pentru a „celebra” evenimentul

O nuntă s-a sfârșit tragic în provincia Giresun, Turcia, după ce un tânăr mire de 23 de ani a fost împușcat mortal de către un invitat care a tras cu arma în aer pentru a sărbători evenimentul.

Incidentul s-a produs marți, însă victima a murit miercuri dimineață, din cauza rănilor grave suferite. Potrivit sursei citate, autoarea focului de armă ar fi o mătușă prin alianță a ginerelui, care a fost deja arestată de autorități, relatează agenția turcă Anadolu, citată de AFP și News.ro.

Astfel de tragedii sunt frecvente în Turcia, unde tirurile cu arme de foc la evenimente festive sunt considerate o tradiție în anumite regiuni. Conform estimărilor unei fundații locale, în țară circulă aproximativ 40 de milioane de arme de foc, majoritatea deținute ilegal.

Doar săptămâna trecută, în provincia vecină Trabzon, o persoană a murit și alte două au fost rănite în circumstanțe similare, în timpul unei alte nunți.