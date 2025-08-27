search
Miercuri, 27 August 2025
Strategia Guvernului: asumarea răspunderii pe pachete distincte pentru a preveni decizii nefavorabile ale Curții Constituționale

Publicat:

Guvernul a decis să își asume răspunderea în Parlament pe cinci pachete legislative distincte, pentru a evita riscul unui control de constituționalitate. Ministrul Ionuț Moșteanu a anunțat pașii următori ai procesului legislativ.

Ionuţ Moşteanu vorbeşte despre asumarea a cinci pachete de măsuri fiscale. FOTO: Facebook
Ionuţ Moşteanu vorbeşte despre asumarea a cinci pachete de măsuri fiscale. FOTO: Facebook

Executivul va merge în Parlament cu cinci pachete legislative separate, asumându-și răspunderea pe fiecare dintre ele.

Decizia a fost luată pentru a elimina eventualele riscuri legate de controlul de constituționalitate la Curtea Constituțională a României (CCR), a explicat Ionuț Moșteanu.„Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie. Cred că pe vremea domnului Boc a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună;, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a declarat oficialul

Potrivit acestuia, primele consultări vor începe joi cu principalele instituții implicate: Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Consiliul Tripartit. „Asta se va întâmpla vineri (29 august – n.r.). De mâine, încep consultările cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, Consiliul Tripartid, până vineri după amiază, pe fiecare din aceste pacheţele, proiecte de lege şi vineri după amiază vom face o nouă şedinţă de guvern prin care vom aproba în Guvern aceste proiecte”, a precizat ministrul.

El a adăugat că analiza preliminară arată că măsurile propuse ar trebui să treacă de filtrul CCR fără probleme: „Aceste pachete ar trebui să stea în picioare şi să nu existe riscul de a pica la CCR.”

Adoptarea proiectelor de lege este programată pentru ședința de Guvern de vineri, urmând ca asumarea răspunderii să aibă loc săptămâna viitoare în Parlament.

Concret, „măsurile referitoare la administrația publică locală vor fi parte a unui proiect de lege pe care Guvernul îsi va angaja raspunderea. Separat, dar in aceeasi zi, Guvernul își va angaja răspunderea pe o lege referitoare la măsurile fiscale. La fel, dar distinct, Guvernul își va angaja răspunderea pe un proiect de lege referitor la reforma pensiilor magistratilor. Un alt proiect de lege pe care Guvernul își va angaja răspunderea va fi pe măsuri din domeniul sănătății. Și nu în ultimul rând, își va angaja răspunderea pe un proiect de lege referitor la reforma legislatiei privitoare la companiile de stat”, explică surse guvernamentale.

Politică

